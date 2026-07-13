Iturralde González explica el 'tema' de Lamine Yamal: "Es musulmán, negro y juega en el Barça"

El ex colegiado no se mordió la lengua en 'El Larguero' de la Cadena SER y habló que lo que ocurre con el jugador de la selección española es un "tema sociológico"

Lamine Yamal es el jugador más seguido de la selección española y posiblemente de su club, el FC Barcelona. El jugador que cumplió este lunes 19 años está siempre en el foco, ya sea para alabarlo por su juego o criticarlo, tanto por su nivel futbolístico como por lo que haga más allá del terreno de juego.

Lamine Yamal asume este papel a la perfección y a muchos de sus compañeros en la selección española le sorprende que a pesar de su juventud, lo lleve sin demasiados problemas. Este 'problema' que tiene que afrontar Lamine Yamal con las críticas por cualquier cosa que haga, fue analizado sin filtros por el ex colegiado y actual comentarista de la Cadena SER, Iturralde González.

Iturralde González, sin filtros para hablar de Lamine Yamal

Irurralde González, en el programa 'El Larguero' de la Cadena SER que presenta el periodista Manu Carreño dio todo un alarde de sinceridad sin ningún tipo de filtros ante unos compañeros que le escuchaban con cierta sorpresa. Iturralde González comentó que el tema de Lamine Yamal era algo "sociológico" al tiempo que antes de disparar su teoría, avisó sobre que no iba a ser políticamente correcto: "Yo no voy a ser nada políticamente correcto. El tema de Lamine es, tema psociológico. El tema de Lamine es que es musulmán, negro y juega en el Barça y viviendo en el país que vivimos, es lo que es".

La carga política de Lamine Yamal en España

Mientras algunos periodistas sentados en la mesa de debate de 'El Larguero' trataban de 'justificar' la sorprendente declaración de Iturralde González alegando que le había dado mucho el sol en Dallas. El ex árbitro proseguía apelando a la carga política que Lamine Yamal tiene detrás: "Lamine por detrás tiene mucha carga política en nuestro país". Manu Carreño intervenía de forma leve y le espetaba "¿quieres competir con Mariano Rajoy?". Iturralde seguía y les preguntaba al resto de periodistas de la mesa "¿pero dónde vívís?", repitiéndolo hasta en dos ocasiones. El tertuliano añadía al ser preguntado que "quién había hablado mal de Lamine": "¿En España?, la mitad".

Iturralde González terminaba su teoría sobre la carga política de Lamine Yamal en España y el anteriormente citado 'tema' psociológico apuntando que al jugador del Barcelona y de la selección española le estaba esperando la mitad de la población: "En España están esperando a Lamine la mitad de la población" "Podéis ser políticamente correctos, en España a Lamine le está esperando la mitad de la población".

Lamine Yamal en un entrenamiento con la selección española

A través del teléfono, el periodista Axel Torres se mostraba a favor de la declaración de Iturralde, eso sí, con matices: "Estoy de acuerdo con Iturralde, con matices, es decir, no creo que sea la mitad de la población, pero si que hay una parte de la población. Si miras un poco redes, pues ese discurso que denuncia Iturralde, porque lo que hace Iturralde es denunciarlo, no estaría en la misma línea que decíais". Iturralde González fue bastante polémico como árbitro y como tertuliano de la Cadena SER suele ser de los que dice lo que piensa cuando se trata de opinar, ya sea por alguna decisión arbitral o de otros temas.