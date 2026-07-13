La huella de Luis de la Fuente en la selección española

El técnico recibió los elogios por parte de dos de sus futbolistas: Pedro Porro y Álex Baena. "Hace real la palabra familia" y "nos trasmite esa paz", afirmaron ambos jugadores antes de medirse a Francia

Luis de la Fuente llegó a la selección española, en sus categorías inferiores, junio de 2013 para tomar el mando de la sub 19. Desde entonces, Luis de la Fuente ha ido implantando una manera de trabajar que se basa en la cercanía al jugador y en que sus grupos se conviertan como en una familia. Luis de la Fuente tiene motivos de sobra para confiar en su método ya que sin ir más lejos, el técnico de Haro tiene en su palmarés con la Eurocopa de 2024, la Nations League del 2023 y además en las categorías inferiores ha logrado el Europeo sub 21 y sub 19, el oro en los Juegos del Mediterráneo con la sub 18 y la plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Ese palmarés, para un hombre religioso como es Luis de la Fuente, no será lo más importante y a buen seguro que el seleccionador preferirá quedarse con la huella que ha dejado en aquellos jugadores a los que ha dirigido. Este lunes, Álex Baena y Pedro Porro hablaron sobre "familia" y ser un "padre" al referirse a Luis de la Fuente en la previa del choque entre Francia y España.

Luis de la Fuente y una impronta imborrable en España

Luis de la Fuente no es un entrenador dado a dar 'espectáculo' en sus intervenciones y casi siempre se muestra comedido en sus palabras. Si Luis de la Fuente alza la voz, lo hace siempre por debajo de la media de lo que los entrenadores actuales suelen hacerlo. Luis de la Fuente prefiere hablar sobre el campo y ahí lo hace a la perfección ya que con la absoluta solo ha perdido tres encuentros (un amistoso ante Colombia, un encuentro de clasificación para la Eurocopa 2024 y la final de la Nations League en penaltis ante Portugal).

Más allá de estos números que perdurarán por siempre en la historia de la selección española, Luis de la Fuente ha sabido, una vez más, conformar una familia con los 26 convocados que citó para el Mundial 2026. Los jugadores de España, cuando son preguntados por Luis de la Fuente, casi siempre coinciden en lo mismo. "Es como un padre para nosotros" o su capacidad para crear una "familia" en la convocatoria de la selección.

Nico Williams habló sobre la figura paterna de Luis de la Fuente

Este pasado domingo, Nico Williams explicaba cómo fue la conversación con Luis de la Fuente después de que el jugador del Athletic Club publicase un mensaje en X (antes Twitter) en el que se mostraba un tanto derrotista: "Pues fue una conversación muy profunda, diría yo que casi de padre e hijo". Nico Williams es uno de los jugadores en los que más confía Luis de la Fuente y eso además se transmite en la sinceridad que el propio jugador declara a la hora de mantener una conversación.

Pedro Porro y Álex Baena elogian el papel de Luis de la Fuente

Este mismo lunes, tanto Pedro Porro como Álex Baena hablaron de la capacidad de Luis de la Fuente para crear un gran ambiente en el grupo. El extremeño habló de la familia de España: "Es una persona muy importante dentro del vestuario, sobre todo porque hace real la palabra que nos define, que es "familia". Es alguien que, por lo menos a mí, siempre me ha dado confianza desde el minuto uno. Te hace sentir importante juegues o no juegues, y la verdad es que eso dice mucho de él como persona".

Por otro lado el jugador del Atlético de Madrid nacido en Roquetas de Mar apeló al papel paternal de Luis de la Fuente, al que conoce desde las categorías inferiores: "Luis es, por así decirlo, como un padre para nosotros. Lo conocemos desde hace muchísimo tiempo; hay jugadores que llevamos con él años, desde las categorías inferiores. Siempre nos transmite esa paz y esa confianza que necesitamos en cada momento. Creo que todos estamos muy orgullosos y felices de que esté aquí con nosotros".