McGregor regresa cinco año después y su combate con Holloway dura tres segundos

El regreso del irlandés en el UFC 329 ha sido todo un fracaso para los espectadores. Una lesión en la rodilla hizo que el árbitro parara su pelea a las primeras de cambio

Cinco años esperando para tres segundos. Día durísimo el que le espera a McGregor (22-7) hoy tras lo sucedido esta madrugada en el UFC 329.

La cartelera era histórica y su combate pasará también a los anales de la UFC por ser el más corto y fracasado que se recuerda. Max Holloway (28-9) ganó sin sudar. El irlandés se lesionó de la rodilla lanzándole una patada y el árbitro no dudó en pitar el final de la pelea en cuanto lo vio.

Es cierto que 'The Notorious' salió al combate cojeando, pero nadie le echó cuenta y creían que era parte de su peculiar estilo de andar. Y, sobre todo, lo que nadie esperaba era que durase menos de diez segundos en el octógono.

Concretamente, le dio tiempo solo a tirar dos patadas y, en una de ellas, se lesionó y puso fin a un combate muy esperado entre dos leyendas de la UFC.

El futuro de McGregor en la UFC en el aire

A McGregor sólo le queda ya un último combate por contrato con la UFC, por lo que queda en el aire que lo cumpla o que decida ponerle fin a su carrera. A sus 37 años, el peleador irlandés ya está más activo en las redes sociales que en el octógono y su físico no para de jugarle malas pasadas, como es lógico fruto de su edad.

Esta vez, fue al lanzar una patada voladora de tijera en los primeros segundos del combate. McGregor cayó de mala manera y se lesionó de gravedad la rodilla derecha. Tras tambalearse e irse al suelo hasta en tres ocasiones, el árbitro detuvo el combate y le dio la victoria a Holloway.

Posteriormente, Dana White declaró en la rueda de prensa posterior que sospechaban que había sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior y que así, obviamente, no podría continuar.

El historial de McGregor

Conor McGregor cuenta ya con 7 derrotas en su historial, frente a las 22 victorias que le llevaron hasta lo más alto de las artes marciales. Del más puro anonimato pasó a ser el único capaz de proclamarse campeón de forma simultánea en la UFC del Peso Pluma y Peso Ligero.

Su condena civil en 2024 por una supuesta agresión sexual a Nikita Hand y su sanción de 18 meses por dopaje (por tres fallos de localización para recolectar muestras en 2024) le han mantenido mucho tiempo alejado del octógono.

Ahora, a falta de que se confirme su nueva lesión, McGregor seguramente desee una revancha con Holloway, como este mismo deseó una vez terminó el combate, ya que ambos se habían quedado con ganas de más.

Paddy Pimblett, el gran protagonista de la velada

Antes de este combate, hubo otro también muy esperado, el que enfrentaba a Paddy Pimblett (24-4) frente a Benoit Saint-Denis (17-4-1, 1 NC). Tampoco hubo tiempo para muchos, porque el británico venció en menos de un minuto. Concretamente, consiguió someter a su rival en 52 segundos.

Y con este triunfo, se postula firmemente como uno de los posibles rivales para cuando el hispano-georgiano Ilia Topuria decida regresar.

El veterano King Green remonta y acaba con una victoria épica

Una pelea que duró un poco más fue la de King Green (36-17-1, 1NC) ante Terrence McKinney (18-9). El veterano luchador norteamericano casi recibe un KO en los primeros minutos, pero se repuso y acabó con su compatriota con un brutal gancho al hígado a falta de un segundo para acabar el primer asalto.

Mientras tanto, Brandon Royval (18-9) acabó con la ilusión de Lone'er Kavanagh (10-2) en peso mosca, un luchador que venía firmando un buen historial.

Resultados de la cartelera

- Max Holloway gana a Conor McGregor vía TKO - Asalto 1, 1:09

- Paddy Pimblett derrota a Benoit Saint-Denis por sumisión (d'arce choke) - Asalto 1, 00:52

- Mario Bautista vence a Cory Sandhagen por decisión unánime - (29-28 x3)

- Brandon Royval venció a Lone'er Kavanagh por sumisión (estrangulamiento trasero) – Asalto 3, 3:40

- King Green venció a Terrance McKinney por nocaut técnico (golpes) – Asalto 1, 4:59

Cartelera preliminar

- Robert Whittaker derrotó a Nikita Krylov por nocaut técnico (golpes) – Asalto 3, 1:01

- Gable Steveson venció a Elisha Ellison por nocaut (golpes) – Asalto 1, 2:31

- Adrian Yanez derrotó a Cody Garbrandt por nocaut técnico (golpes) – Asalto 1, 2:47

- Luke Riley derrota a Kai Kamaka III por nocaut técnico (golpes) – Ronda 1, 3:03

Early prelims

- Wang Cong venció a Tracy Cortez por decisión unánime (29-27, 29-27, 29-27)

- Damián Pinas derrotó. César Almeida por nocaut (golpe) – Ronda 1, 4:44

- Farid Basharat derrotó a John Garza por decisión unánime (30-27, 30-27, 29-28).

- Ryan Gandra derrotó a Zach Reese por nocaut técnico (golpes) – Asalto 1, 1:15

- Alessandro Costa venció a Cody Durden por sumisión (estrangulamiento trasero) – Asalto 2, 2:19