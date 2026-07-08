Conor McGregor genera dudas antes de pelear con Holloway

Hay quien duda de que su cardio aguante ante el hawaiano, pero él insiste en que va a hacer una "obra maestra" este sábado en Las Vegas

Tras casi un mes hablando de lo que se vivió el pasado 14 de junio en la Casa Blanca, la segunda gran cita de este 2026 llega en las Vegas y tiene como protagonista al luchador más mediático que ha dado la UFC en toda su historia: Conor McGregor.

El peleador irlandés se las ve con el hawaiano Max Holloway. Un combate que ya se celebró hace 13 años con triunfo para el europeo, pero en el que ahora aparece como claro favorito en estadounidense, que viene de perder el cinturón BMF ante Charles Oliveira.

Son pocos los que confían en el triunfo de McGregor. Hace unas semanas, en los días previos a su duelo con Gaethje y mientras concedía muchas entrevistas, Ilia Topuria fue de los pocos que vaticinó un triunfo de 'The Notorius'. Aún cree que el irlandés puede tener algo de lo que tuvo, pese a que lleva cinco años sin pelear. Las casas de apuestas también lo creen y pagan menos por la victoria de McGregor. Pero entre los luchadores son más los que se inclinan porque ganara Holloway.

"McGregor no pelea solo contra Holloway, sino contra su mayor enemigo histórico, el cardio. Su estilo explosivo, basado en fintas, tensión muscular y máxima velocidad tiene un coste fisiológico enorme. Si su ritmo y precisión disminuyen drásticamente tras los primeros asaltos, enfrentarse a Max Holloway va a ser literalmente su peor pesadilla... A no ser que consiga hacerle un nocaut temprano, antes de que la fatiga le alcance", asegura Aldo Martínez, uno de los miembros del equipo técnico de Topuria, quien recuerda que Holloway sólo ha sido una vez noqueado, precisamente por El Matador. Y si aguanta de pie, es muy peligroso en los últimos asaltos.

Conor McGregor se reivindica

Quien no duda es el propio McGregor. Hace una semanas habló de "humillar" y de "demoler" a Holloway. Y recordó su anterior victoria. Ahora vuelve a hacerlo y avisa que la pelea con Max Holloway es sólo el inicio.

"Siento que aún me queda mucho por conquistar en este deporte. Muchos más logros. Más cinturones, más knockouts, más récords, más dinero... Voy a aprovechar todo lo que he construido. El mundo de las peleas, dentro de los deportes de combate es el mundo de McGregor. Acabo de entrar en mi 'prime'. Así que ahora me toca a mí demostrarlo. Y eso es lo que haré", advierte The Notorius.

Conor McGregor asegura estar "disfrutando" del evento que se ha montado y de toda la International Fight Week que se está celebrando. Y señala que ya sabe cómo ganar esta pelea. "Ya me he enfrentado a Holloway. Aprendí mucho de esa paliza que le di y lo acompañé en su carrera. Luego logró grandes cosas. Y ahora me encanta porque ha peleado contra muchos hombres. Y ellos lo han enfrentado de una manera determinada. Y el resultado ha sido el mismo. Así que ahora McGregor regresa para demostrar una vez más su nivel y su diferencia. Eso es todo. Será una obra maestra el 11 de julio. Una obra maestra de McGregor", señala refiriéndose a sí mismo y a su "obra maestra".

El veterano luchador irlandés asegura que ya no es el de hace cinco años y que lo que va a ver el público es un McGregor diferente. Pero igual de potente y ganador. "Creo que el talento no existe. Lo que yo poseo no es talento. Si le dedicas el tiempo necesario, alcanzarás tu objetivo. Y punto. No soy talentoso. Estoy obsesionado. Tengo mucha más experiencia, pero además, soy mucho más hábil en todas las facetas de las artes marciales. No querrás estar en ningún lugar dentro del octágono conmigo. Soy peligroso en todas partes. Puedo dejarte inconsciente desde cualquier punto dentro del octágono. Y eso es lo que planeo hacer", sentencia el excampeón de la UFC.