Conor McGregor incendia su combate con Holloway

El luchador irlandés está de vuelta en su mejor versión y vuelve a mostrar la agresividad que le caracteriza, también, antes de la pelea

El Topuria-Gaethje del pasado 14 de junio sólo era el pistoletazo de salida a un verano espectacular, con eventos de la UFC de primer nivel que tiene su próxima parada en otro de los combates más esperados este año, el que van a dirimir Max Holloway ante un Conor McGregor que regresa cinco años después.

Para ello habrá que esperar dos semanas y una, ésta en la que estamos, sin eventos Fight Night. Ese 11 de julio, The Notorius descuelga las guantillas para repetir un combate que ya se celebró hace... 13 años. Y que ganó él.

Holloway llega de perder el cinturón BMF con Charles Oliveira y de caer, dos peleas antes, ante Topuria. Pero se ha mantenido en la élite todos estos años, en los que ha llegado a ser campeón del peso Pluma en la UFC, luchar por varios campeonatos y labrarse un prestigio que le hará estar en el Hall of Fame de la compañía. Mientras, McGregor ha tenido que pasar por una situación personal complicada y por varias lesiones.

Hace dos veranos hizo un amago para volver ante Michael Chandler y ahora, definitivamente, lo hará. Y, según ha demostrado, llega como siempre, sin perder un ápice de su agresividad verbal.

Conor McGregor ofende a Holloway

The Notorius no duda en calentar la pelea y habla de humillación y de demolición a la hora de calificar lo que va a hacer con Holloway. "Max (Holloway) es mi hijo. Cuando competimos por primera vez, lo humillé. Voy a regresar ahí, y lo voy a volver a humillar. Estos hombres no están a mi nivel. Ahora queda de mi parte regresar y demostrarlo, y eso es lo que voy a hacer. Voy a atravesar a Max. Es lo que hay", señala el irlandés en un video promocional de la UFC.

No es el único lugar donde Conor McGregor se muestra contundente, también en Paramount, la cadena que desde este año retransmite las peleas, avisa de lo que va a hacer. "Va a ser una demolición. Una victoria por sí sola no es suficiente: debe ser espectacular y lo será. (...) Me siento mucho más fresco que estos oponentes. He tenido un tiempo de descanso y siento que ahora estoy llegando a mi prime", añade.

"Lo que estoy a punto de hacer, después de semejante lesión, nunca en la vida se ha visto en la historia del deporte. Siento que me queda demasiado dentro de mí. Voy a volver a conquistar este deporte. Quiero más cinturones, más reconocimientos, más récords y estoy emocionado por entrar ahí -al octágono- y hacerlo realidad", advierte Conor McGregor.

Max Hollway responde y no se queda atrás

Todas esas palabras, tan características de McGregor e, incluso, algo menos ofensivas que en otras ocasiones, han encontrado respuesta por parte de Max Holloway, que ya sabe bregar con estas situaciones y ha demostrado en muchas ocasiones que no se inmuta. Y que, sin alzar tanto la voz ni ser tan contundente, es igual de rotundo.

"Creo que Conor está regresando porque tiene algo que demostrarse a sí mismo. Tiene algunos asuntos pendientes, y desafortunadamente para él, tiene que enfrentarse a mí primero", asegura el luchador hawaiano.

Holloway sabe a lo que se enfrenta, a una pelea entre dos veteranos que puede relanzar su carrera y ofrecerle nuevos combates millonarios. No en vano se cruza con el luchador que más dinero ha generado, con mucha diferencia, en la UFC a lo largo de su historia. Será la pelea más esperada. Y luego llega... Islam Makhachev.