Los cinco movimientos de mercado del activo Valencia

Únicamente hizo oficial la renovación de Stole Dimitrievski, aunque en próximas fechas deben anunciarse los nombres de Guido Rodríguez, Aliou Dieng, Justin De Haas y Ryonosuke Sato

El Valencia CF, que comenzará la pretemporada el próximo jueves, se ha convertido en uno de los equipos más activos en estos primeros compases del mercado de verano. Hasta cinco movimientos podrían computarse al conjunto valencianista con vista al próximo curso, si bien es cierto que casi ninguno de ellos se ha hecho oficial, algo que debe ir sucediendo en próximas fechas.

Se trata de la renovación de Stole Dimitrievski, está sí hecha pública y que unirá las partes dos temporadas más, la continuidad de Guido Rodríguez, tras el acuerdo alcanzado hace unos días, así como los fichajes de Aliou Dieng y Justin De Haas. A ellos habría que unir el más que fichaje de Ryonosuke Sato. Mimbres para el nuevo proyecto con nuevamente Carlos Corberán en el banquillo.

El sí de Guido Rodríguez del fin de semana aportará nuevamente equilibrio al mediocampo del Valencia

El último movimiento, cronológicamente hablando, es probablemente uno de los más importantes. Es la continuidad de Guido Rodríguez. El argentino llegó a Mestalla en el mercado de invierno por unos meses y pronto dejó su sello para equilibrar el mediocampo y dotar de experiencia al equipo. Tras semanas de negociaciones, con dudas sobre su continuidad, el sí del futbolista debe ahora estamparse en la firma y el posterior anuncio de su continuidad.

Los fichajes que deben anunciarse son los de Aliou Dieng, Justin De Haas. Dos movimientos cerrados hace tiempo por el Valencia, que pronto deben ser oficializados para que se pongan a las órdenes de Corberán en el arranque de la pretemporada. En el caso de Aliou Dieng se trata de un centrocampista maliense de 23 años que arriba en Mestalla procedente del Al-Ahly egipcio. Justin De Haas, por su parte, es un espigado central neerlandés de 26 años que terminó su periplo en el Famalicão.

Los dos, Aliou Dieng, Justin De Haas, son un ejemplo de la política de fichajes del Valencia. Seguimiento con tiempo de futbolistas y oportunidades de mercado para añadir a la plantilla, evitando entrar en costosas pujas con otros equipos que tiene un mayor potencial económico que el club de la capital del Turia. Cierto es que se trata de dos jugadores que no tienen una experiencia en equipos de primer orden.

La apuesta del Valencia por el joven talento japonés Ryonosuke Sato

El quinto nombre es el del japonés Ryonosuke Sato. En este caso se trata de una apuesta por un joven talento para la zona ofensiva del Valencia, que con 19 años ha despuntado en el Tokyo y que dará el salto a Europa a través del equipo valencianista. Se trata de un habilidoso jugador que se mueve por el banda izquierda principalmente. Está previsto también que en los próximos días se dé oficialidad a su llegada al Valencia para trabajar con Corberán.

El rendimiento de Ryonosuke Sato ya le hizo entrar en la selección sub 23 de Japón y varios equipos europeos, como el Feyenoord, habían puestos sus ojos en él. Finalmente será el Valencia su destino.