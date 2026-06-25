El Valencia cerrará su pretemporada contra el Newcastle

El conjunto inglés será el rival valencianista en la 54 edición del Trofeu Taronja que se disputará el próximo 8 de agosto en el estadio de Mestalla

El Valencia CF ha dado a conocer el que será su último partido de pretemporada. Su rival será el Newcastle, al que se enfrentará el sábado 8 de agosto a las 21.00 horas en Mestalla. Se trata del último partido, el que sirve de presentación, y que se enmarca en la 54ª edición del Trofeu Taronja. Un nuevo ritual veraniego, como los son los fichajes o la nueva camiseta.

Un rival de enjundia para el Valencia justo antes de comenzar la temporada liguera. El Newcastle ha ganado en cuatro ocasiones la liga inglesa y en seis la FA Cup, entre otros títulos. Un equipo que la temporada pasada, por ejemplo, disputó la Champions League, si bien es cierto que en el pasado curso dio un bajón en la Premier League que le hizo finalizar en duodécima posición con 49 puntos.

El amistoso contra el Newcastle será el sexto y último partido de pretemporada para el Valencia

Las entradas saldrán a la venta próximamente, según ha explicado el Valencia en el anuncio del partido, que ha calificado como la prueba final de la pretemporada para el equipo y permitirá disfrutar de una de las citas más representativas del calendario valencianista.

El amistoso que el Valencia disputará contra el Newcastle será el sexto y último de la pretemporada para el cuadro valencianista. Antes se medirá durante la fase de preparación al Petro de Luanda, Eldense, Castellón, Derby County y Stoke City.

Hay que recordar que las vacaciones para el Valencia acabarán el 2 de julio con los habituales reconocimientos médicos de pretemporada. Los entrenamientos ya arrancarán el 6 de julio. Posteriormente el equipo realizará un stage de pretemporada en Girona. En él disputará su primer amistoso, que jugará el 18 de julio contra el Petro de Luanda.

Los dos siguientes amistosos para el Valencia se celebrarán en Paterna. El día 22 de julio será contra el Eldense, mientras que el 25 el rival será el Castellón. Posteriormente el equipo viajará hasta Inglaterra para un nuevo 'stage' en este caso en Birmingham. Allí jugará primer el 28 de julio contra el Derby Country y el 1 de agosto contra el Stoke City. Para acabar la pretemporada llegará el turno del citado choque contra el Newcastle.

El último Trofeu Taronja en Mestalla antes de mudarse

El partido entre el Valencia y el Newcastle, correspondiente al Trofeu Taronja, será el último de este campeonato en el estadio de Mestalla, dado que está previsto que el club valencianista se mude al siguiente verano. Un aliciente más para disfrutar de un partido especial y que se ha convertido en un clásico de los veranos.

Curiosamente será la segunda ocasión en la que el Valencia se enfrenta al Newcastle en pretemporada. Habría que remontarse al verano de 2008 para recordar ese enfrentamiento entre los dos equipos. El triunfo fue para los ingleses por 2-1 en una cita en la que el tanto valencianista fue obra de Joaquín Sánchez. Aquel Valencia era entrenado por Unai Emery y contaba en sus filas con futbolistas como Albelda, Baraja, David Silva o David Villa.