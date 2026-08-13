Valencia 2-0 Hércules: Javi Guerra y Sato despejan algunas dudas en el cierre de pretemporada

El equipo de Carlos Corberán mejoró tras el descanso y encontró el camino del gol aprovechando dos errores en la salida de balón del conjunto alicantino; la victoria permite al conjunto valencianista afrontar con mejores sensaciones su estreno liguero ante el Celta

El Valencia se impuso por 2-0 al Hércules en su último amistoso de pretemporada. Valencia CF

El Valencia CF derrotó al Hércules por 2-0 en el Antonio Puchades gracias a los goles de Javi Guerra y Ryunosuke Sato en la segunda parte. El equipo de Carlos Corberán mejoró tras el descanso y encontró el camino del gol aprovechando dos errores en la salida de balón del conjunto alicantino.

La victoria permite al conjunto valencianista cerrar la pretemporada con mejores sensaciones antes de su estreno liguero ante el Celta.

Un Valencia reconocible, pero sin demasiada profundidad

Carlos Corberán afrontó el último amistoso de la pretemporada con un once muy reconocible y que puede ofrecer pistas sobre sus planes para el inicio de LaLiga. El técnico valenciano volvió a apostar por una línea de cinco defensas, con Gamón ocupando el carril derecho ante la falta de refuerzos en esa posición, mientras Jesús Vázquez actuó por la izquierda.

Dimitrievski; Gamón, Tárrega, Pepelu, De Haas, Jesús Vázquez; Guido Rodríguez, Ugrinic, Javi Guerra; Sato y Hugo Duro formaron el equipo titular de un Valencia que quiso llevar la iniciativa desde el comienzo. El conjunto de Mestalla monopolizó inicialmente la posesión ante un Hércules impreciso, aunque le costó traducir ese dominio en ocasiones. Sato volvió a ser uno de los futbolistas más activos en ataque y protagonizó el primer aviso serio con un disparo que obligó a intervenir a Blazic.

Con el paso de los minutos, el equipo alicantino consiguió equilibrar el encuentro. Andy Escudero probó a Dimitrievski y Antoñín estuvo cerca de conectar con un centro peligroso. El Hércules, bien ordenado y con las ideas claras atrás, consiguió incomodar a un Valencia demasiado previsible en los metros finales.

Javi Guerra aparece tras el descanso

El partido cambió después del paso por los vestuarios. El Valencia encontró más espacios y, sobre todo, aprovechó los errores del Hércules para ponerse por delante.

En el minuto 47, una pérdida de Rentero permitió al conjunto valencianista lanzar una transición rápida. Javi Guerra recibió dentro del área, amagó en varias ocasiones y terminó sorprendiendo a Carlos Abad con un disparo potente arriba que se convirtió en el 1-0.

El Hércules reaccionó inmediatamente y tuvo una magnífica oportunidad para empatar por medio de Antoñín, que se plantó en una posición muy similar a la de Guerra, pero su disparo acabó impactando en Dimitrievski.

El Valencia no perdonó en la siguiente oportunidad. De nuevo un error de Rentero en una zona comprometida permitió a Javi Guerra recuperar el balón. El centrocampista, protagonista absoluto de la mejor fase del encuentro, levantó la cabeza y asistió a Sato, que definió con un disparo raso para establecer el 2-0 en el minuto 54.

Sato confirma sus buenas sensaciones

El japonés volvió a demostrar que puede ser una pieza importante para Corberán. Su movilidad fue una de las principales amenazas del Valencia durante la primera mitad y encontró el premio al trabajo con el segundo tanto.

Con la ventaja ya consolidada, el Valencia bajó el ritmo y comenzó a administrar esfuerzos. Corberán aprovechó para realizar numerosas sustituciones y dar minutos a varios canteranos, entre ellos Jaume Durà y Marcos Navarro, que debutó con el primer equipo.

Aimar Blázquez también dejó su sello con un potente disparo desde la frontal en el tramo final que obligó a Carlos Abad a emplearse a fondo.

El 2-0 ya no se movería del marcador. El Valencia cierra así su preparación con una victoria que mejora las sensaciones después de la derrota sufrida ante el Teruel y que permite a Corberán afrontar con algo más de optimismo el inicio de competición.

El debut liguero, eso sí, tendrá que esperar. El encuentro ante el Betis fue aplazado a petición del conjunto verdiblanco, por lo que el Valencia no comenzará LaLiga hasta el 22 de agosto ante el Celta en Mestalla.

Ficha técnica

Valencia: Dimitrevski; Gamón, Tárrega, Pepelu, De Haas, Jesús Vázquez; Guido, Ugrinic, Javi Guerra; Sato y Hugo Duro. También jugaron Panach, Durá, Marcos Navarro, Aimar y Marc Martínez.

Hércules: Blazic; Samu Vázquez, Rentero, Cantero, Javi Jiménez; Gismera, Manu Rico, Mehdi Puch, Víctor Narro, Andy Escudero y Antoñín. También jugaron Carlos Abad, Ben Hamed, Fidalgo, Álex Jiménez, David López, Rubén Cantero, Galvañ, Guti, Pepe Traoré, Hamza y Peñaranda.

Goles: 1-0, min. 47: Javi Guerra. 2-0, min. 54: Sato.

Árbitro: Gordillo Escamilla (comité valenciano). Mostró tarjeta amarilla a Samu Vázquez y Cantero, del Hércules.

Incidencias: Encuentro amistoso de pretemporada disputado en el estadio Antonio Puchades de la Ciudad Deportiva del Valencia ante unos 1.500 espectadores.