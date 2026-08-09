La tremenda entrada de Gayá a Elanga y un clima enrarecido en Mestalla

El capitán valencianista dio una durísima patada al futbolista del Newcastle que tuvo que ser retirado en camilla y que provocó que algunos se acordaran de lo sucedido con Uche; las primeras exploraciones descartan una lesión grave

El partido del Valencia CF contra el Newcastle en el trofeo 'Taronja' dejó la derrota del equipo de Carlos Corberán, que recibió pitos por parte de la afición, también una dura entrada de José Luis Gayá sobre Anthony Elanga que terminó con la roja del capitán valencianista y la preocupación sobre el estado de salud del sueco. Una acción que, por su dureza, a algunos recordó lo sucedido con Christantus Uche, jugador del Getafe.

Fue pasada la media de la primera mitad, cuando en una acción muy lejana al área Gayá le dio una dura patada a destiempo a Elanga con la pierna arriba. Fue en el pie de apoyo y Sánchez Martínez, árbitro del partido, no dudó en mostrarle la roja directa al futbolista del Valencia. Mientras el extremo del Newcastle mostraba claros gestos de dolor y tenía que ser retirado del terreno de juego en camilla.

Las disculpas de Gayá por una entrada que recordó lo sucedido con Uche

La preocupación se instalaba sobre el estado de Elanga y sobre el mismo terreno de juego se disculpa Gayá con el sueco. Por la dureza de la acción a muchos le recordaba lo sucedido hace unos días con Uche en el amistoso disputado contra el Mónaco y que ha terminado con una importante lesión por parte del futbolista perteneciente al conjunto azulón.

La gravedad de la entrada hizo que el propio Gayá acudiera al vestuario a interesarse por la situación de Elanga. También lo hicieron algunos compañeros valencianistas, como Arnaut Danjuma, quien guarda una gran relación con el sueco y estuvo en el vestuario del Newcastle para saber de su estado. Todo después de una entradas desmedida en un partido amistoso.

Elanga pudo salir de Mestalla por su propio pie

En los próximos días se conocerá más sobre el estado de Elanga, aunque las primeras exploraciones de los médicos del Newcastle descartaron que fuera una lesión más grave de lo esperado en un primer momento. De hecho el futbolista sueco se pudo marchar del estadio de Mestalla por su propio pie. En cualquier caso habrá que esperar para saber el grado de la lesión sufrida por Elanga en su pie derecho.

Aunque Gayá no se pronunció públicamente, sí lo hicieron algunos de sus compañeros como el caso de Mouctar Diakhaby. "No he podido hablar con Gayà. Son jugadas de fútbol que pueden pasar, a mí me pasó una jugada grave también. Estábamos bien de manera general hasta la roja. Tenemos que gestionar mejor. Es una prueba para nosotros, porque puede pasar en Liga quedarte con diez", decía el defensa.

Un ambiente enrarecido en Mestalla

La dura entrada de Gayá fue una de las notas negativas de una noche en la que los aficionados del Valencia mostraron en Mestalla el descontento con lo que viene sucediendo esta pretemporada. Nuevamente hubo críticas hacia la figura de Carlos Corberán, del que pidieron su dimisión. No es la primera vez que sucede con el técnico que ya fue objeto de las críticas la pasada campaña.

También el enfado se dirigió hacia los dirigentes del Valencia, a los que pidieron más fichajes y reforzar con más potencia la plantilla. Un ambiente que se vive a dos semanas de que el equipo arranque la competición con el duelo del 22 de agosto contra el Celta de Vigo.