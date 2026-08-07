La entrada en escena del Celta de Vigo por André Almeida

Todo apuntaba a que el portugués acabaría dejando el Valencia para recalar en el Swansea City, sin embargo todo se ha paralizado en las últimas horas mientras se espera una mejor oferta de los vigueses

El Celta de Vigo se ha cruzado en el futuro de André Almeida, futbolista del Valencia CF que apuntaba a que acabaría recalando en el Swansea City. Sin embargo los vigueses, que podrían realizar algunos movimientos en su mediocampo, se han interesado en el portugués.

El club celeste ha entrado de lleno a por André Almeida, hasta el punto de que es una opción que satisface de pleno al futbolista. La opción avanzada con el Swansea City era muy atractiva en lo económico tanto para el jugador como para el Valencia, no tanto en lo deportivo dado que el equipo galés milita en el Championship. Nada que ver con el Celta de Vigo que, por ejemplo, la próxima temporada estará nuevamente disputando la Europa League.

El Celta podría registrar salidas en la medular y ahí entraría André Almeida

La propuesta del Celta de Vigo al Valencia, según Cope Valencia, es inferior a la del Swansea City, aunque no está descartado que la vía de negociación entre los dos clubes siga abierta por André Almeida. Tanto que su marcha que parecía inminente al equipo galés se ha paralizado a la espera de que pueda suceder con los vigueses y si elevan su propuesta.

El mediocampo del Celta de Vigo vivirá movimientos este verano y ahí podría entrar André Almeida, futbolista muy del gusto de Claudio Giráldez. Ilaix Moriba, apartado del equipo por indisciplina ni siquiera viajó con el cuadro celeste a Italia donde ahora en estos días se concentra el cuadro celeste. El guineano bien podría salir del club en este mercado de verano. No es el único nombre, dado que también podría cambiar de aires Matías Vecino, pese al año de contrato que aún le resta al uruguayo.

La operación entre el Valencia y el Swansea City estaba muy avanzada

En estas opciones de movimientos del mediocampo del Celta de Vigo entra en escena André Almeida, quien a su vez apunta que saldrá del Valencia pese a los tres años más de contrato que tiene con el club de la capital del Turia. El jugador no entra en los planes de Carlos Corberán, que ha dado su visto bueno a su salida. Además su macha ayudaría a cuadrar cuentas con el límite salarial.

De esta forma todo estaba muy avanzado con el Swansea City y se apuntaba a que el acuerdo con el Valencia podría estar cercano con una operación tasada en 3,5 millones de euros más variables, así como el porcentaje de una futura venta del portugués. Todo eso ha quedado por el momento paralizado, que no cerrado, ante la presencia del Celta de Vigo que seduce más al futbolista.

Las próximas horas deben ser definitivas para resolver la cuestión, ya que hace unos días ni siquiera se entrenaba con el Valencia André Almeida. El compás de espera del club valencianista es limitado, porque también necesita que se mueva la operación de salida, ya sea en una dirección u otra, y continuar con su planificación de verano y aumentar el límite salarial.