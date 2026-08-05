Sassuolo 1-4 Celta de Vigo: Iago Aspas y Hugo González firman un triunfo de postín

El cuadro de Claudio Giráldez se impuso gracias al gol del capitán en el primer tiempo y al triplete del canterano, un de las estrellas de la pretemporada viguesa

El Celta de Vigo y especialmente Claudio Giráldez, tiene entre manos una patata caliente con la situación de Hugo González. Por su edad, el jugador de 23 años no puede alternar el Celta Fortuna con el primer equipo del Celta de Vigo. Parece que Hugo González está empeñado en ponérselo complicado a Claudio Giráldez a base de goles. Este miércoles marcó tres de los cuatro goles del Celta de Vigo y de este modo ya suma seis en lo que va de pretemporada.

Hugo González siguió la senda del gol inicial que llevó la firma de un Iago Aspas que a sus recién cumplidos 39 años sigue dejando grandes dosis de calidad en la que será su última temporada con el Celta de Vigo. Los de Claudio Giráldez se impusieron por 1-4 ante un rival de importancia como el Sassuolo de la Serie A.

Iago Aspas adelanta al Celta de Vigo

Durante el primer tiempo, en el que fue el cuarto amistoso de pretemporada del Celta de Vigo, los de Giráldez impusieron su juego y vieron como a los 21 minutos, tras una gran jugada colectiva, Iago Aspas hacía el primero del encuentro. Swedberg firmó una nueva asistencia en la pretemporada viguesa y la recibió un Iago Aspas que estrenó titularidad veraniega con un gol.

Iago Aspas debutó como titular en pretemporada

El propio Swedberg pudo hacer el segundo antes del descanso pero finalmente se llegó al entretiempo con el 0-1 a favor de los gallegos después de que un defensa salvase el tanto del sueco. Sin Ilaix Moriba, el técnico celeste apostó por Miguel Román y Aleix Febas en el doble pivote. Ambos lideraron al Celta de Vigo durante el primer tiempo.

Hugo González se alía con el gol

El segundo tiempo arrancó con el Sassuolo mucho más activo en ataque y fruto de ello llegó el gol de Bakola. Fue en el 76 cuando a Laurienté se le fue la cabeza y terminó expulsado tras agredir a Yoel Lago después de que este cometiese una fea entrada. Fue ahí donde apareció uno de los mejores jugadores del Celta de Vigo en lo que va de pretemporada: Hugo González. El canterano celeste firmó tres goles en apenas cuatro minutos, los que van desde el 83 hasta el 87 para certificar el triunfo de los gallegos en territorio italiano.

La última prueba del Celta de Vigo

El Celta de Vigo tendrá su último partido de pretemporada el próximo 8 de agosto. Será nuevamente en Italia donde los de Claudio Giráldez se medirán a un rival de entidad como el Nápoles de la Serie A. Este será el último choque de los gallegos antes de afrontar el debut liguero y una exigente segunda quincena de agosto. El Celta se medirá a Osasuna (16 de agosto a las 21:30), Valencia (22 de agosto a las 19:30) y al Athletic Club (30 de agosto a las 21:30).

Ficha técnica:

1 - Sassuolo: Muric; Missori, Odenthal, Macchioni, Cinquegrano; Lipani Matic; Volpato, Adzic, Laurienté; y Pinamonte. También jugaron: Bakola, Turati, Ciervo, Bowie y Nuamah.

4 - Celta de Vigo: Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Miguel Román, Febas, Carreira; Iago Aspas, Jutglà y Swedberg. También jugaron: Hugo González, Starfelt, Burcio, Antañón, Hugo Álvarez, Álvaro Núñez y Anxo Rodríguez.

Goles: 0-1 Aspas, min.22; 1-1 Bakola, min.57; 1-2 Hugo González, min.83; 1-3 Hugo González, min.85; 1-4 Hugo González, min.87

Árbitro: Ibrahim Rashed (Italiano). Expulsó a Laurienté por parte del Sassuolo.

Incidencias: Encuentro amigable disputado en el Stadio Ricci de Sassuolo.