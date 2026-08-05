Denuncian que Infantino les debe millones por partidos del Mundial 2026

Varios ejecutivos de diferentes ciudades organizadores del Mundial 2026 denuncian que la FIFA aún no ha pagado los millones de dólares que se les prometieron, metiendo a Gianni Infantino en una nueva polémica después de querer privatizar la Copa del Mundo

El Mundial 2026 ya ha llegado a su fin pero aún quedan varios asuntos por resolver para las ciudades organizadoras. Varias de ellas han denunciado que aún no han recibido los millones de dólares que la FIFA les prometió por acoger estos partidos de la edición de la Copa del Mundo más grande de la historia. Una acusación gravísima con la que Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, tiene que cargar cuando lleva días en el centro de la polémica después de anunciar que quería privatizar el próximo Mundial.

Cuatro ejecutivos involucrados en la organización del Mundial han denunciando en 'The New York Times' que Infantino, como presidente de la FIFA, aún no les ha dado el dinero que les prometió, un millón de dólares para cada ciudad, y que tampoco ha puesto fecha de pago. Una situación que les preocupa ya que han sido las ciudades las que han asumido los costes de este evento mundialista.

Varias ciudades organizadoras del Mundial 2026 denuncian que la FIFA aún no les ha dado el dinero que les prometió

Los cuatro ejecutivos implicados en la organización de esta Copa del Mundo, que han querido mantenerse en el anonimato, han explicado que la FIFA les aseguró que destinarían un millón de euros a cada ciudad organizadora de esta competición, que en la edición más grande de la historia se han repartido entre Estados Unidos, México y Canadá, con 16 sedes en diferentes ciudades.

Las ciudades estadounidenses que han acogido los partidos han sido Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva, Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle, además de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Toronto y Vancouver. La FIFA prometió que les daría un millón de dólares a cada bajo el concepto de fondos de legado, para los gastos invertidos en los estadios. Sin embargo, no firmaron este acuerdo de manera pública, por lo que ahora tienen miedo de no recibir esta cantidad económica.

Las ciudades organizadoras del Mundial 2026 pierden dinero e Infantino no pone fecha de pago para cumplir su promesa

Estos ejecutivos reconocieron que no dudaron en ningún momento de la promesa de la máxima organización de fútbol ya que son conscientes de que tienen ingresos suficientes para asumir estos costes. De hecho, ha sido el Mundial más caro en cuanto al precio de las entradas y tenían un presupuesto de 2.700 millones de dólares para el Mundial 2026.

Además, durante la realización de esta prestigiosa competición de selecciones, los ingresos por patrocinios, derechos de retransmisión y otros fueron mayormente para la FIFA. Sin embargo, los que se encargaron de los costes de realización, como los transportes o seguridad, han corrido a cargo de las propias ciudades. Por ello, hasta teniendo cuenta el millón de dólares que la FIFA había prometido, muchos anfitriones han asegurado que han perdido dinero por la realización de este Mundial.

Nuevo escándalo para Infantino en medio de la polémica

Esta denuncia supone un nuevo golpe para el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que ha sido puesto en duda para este importante cargo en el mundo del fútbol. Desde que anunció su intención respecto al próximo Mundial, creando una empresa independiente de la FIFA para gestionar los derechos comerciales de este torneo y vender alrededor del 20 % de esa empresa a fondos de inversión privados, se ha puesto él mismo en el centro de la diana.

Diferentes asociaciones y clubes se han pronunciando al respecto y han rechazado cualquier opción de privatizar la máxima competición por países, así como ningún torneo de fútbol. Por ello, Infantino está perdiendo muchos apoyos de cara a las próximas elecciones para escoger al presidente de la FIFA, que se celebran el próximo año, concretamente el 18 de marzo de 2027.