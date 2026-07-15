Entradas para la final del Mundial 2026: dónde comprar, precios y opciones de reventa

La clasificación de España para la final del Mundial 2026 ha disparado la demanda de entradas para el partido final. Con la mayoría de localidades agotadas, todavía existen opciones para conseguir un asiento, aunque los precios, tanto en la venta oficial como en la reventa, son muy elevados

Que España esté en la final del Mundial 2026 ha desatado una locura entre los aficionados. Tras superar a Francia sin ningún inconveniente en semifinales, la selección de Luis de la Fuente ya espera rival para luchar por el título en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, un escenario que acogerá uno de los partidos más esperados del año. La enorme demanda ha provocado que conseguir una entrada sea cada vez más complicado y que los precios se hayan disparado.

Las opciones para conseguir una entrada

Aunque gran parte de las localidades disponibles a través de la FIFA ya han sido agotadas, todavía existen algunas vías para acceder al partido.

La primera es consultar a todas horas la plataforma oficial de venta de entradas del organismo, ya que pueden aparecer nuevas como consecuencia de cancelaciones, devoluciones o nuevas remesas que se pongan a la venta en los días previos al encuentro.

Otra alternativa es el Marketplace oficial de reventa de la FIFA, el único canal autorizado por la organización para que los aficionados puedan revender sus entradas de forma segura y con las garantías establecidas por el torneo.

También continúan disponibles algunos paquetes Hospitality, que combinan localidades de alta gama con servicios premium, restauración y acceso a zonas VIP.

Cuánto cuesta ver la final

La final del Mundial 2026 se ha convertido también en una de las más caras de la historia. Los precios oficiales ya eran altos desde el inicio de la venta, sobretodo en las mejores ubicaciones del estadio.

Las localidades de Categoría 1 partían desde los 6.730 dólares (alrededor de 5.900 euros), aunque los asientos más exclusivos alcanzaron los 32.970 dólares (cerca de 28.900 euros) gracias al sistema de precios dinámicos aplicado por la FIFA.

Por su parte, las entradas de Categoría 2 tenían un precio de 4.210 dólares (unos 3.690 euros), mientras que las de Categoría 3 costaban 2.790 dólares (aproximadamente 2.450 euros). La opción más asequible dentro de la venta oficial correspondía a la Categoría 4, con un precio inicial de 2.030 dólares, cerca de 1.780 euros.

En el mercado de reventa, estas cantidades pueden aumentarse notablemente dependiendo de la demanda y de la ubicación de cada asiento.

Plataformas con mayores garantías

Para quienes no consigan entradas mediante la FIFA, existen varias plataformas de reventa que son utilizadas en Estados Unidos. Entre las más conocidas figuran Ticketmaster, StubHub, SeatGeek, Vivid Seats, TickPick y Gametime, empresas que incorporan distintos sistemas de verificación y protección para los compradores.

Aun así, el Marketplace oficial de la FIFA continúa siendo la opción recomendada para minimizar riesgos, ya que todas las operaciones se realizan bajo la supervisión de la organización del torneo.

Una demanda impulsada por el sueño de España

La clasificación de España para la final ha multiplicado el interés por asistir al encuentro que decidirá al nuevo campeón del mundo. Miles de aficionados españoles ya preparan su viaje a Nueva Jersey con la esperanza de acompañar a la selección en una cita histórica.

Con las localidades prácticamente agotadas y una demanda que no deja de crecer, todo apunta a que el MetLife Stadium presentará una final completa que promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos deportivos de 2026.