Los reyes de España y sus hijas estarán en la final del Mundial para apoyar a la Selección

Desde Casa Real han confirmado la presencia del rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía en la final del próximo domingo; el rey ya estuvo en el partido ante Uruguay en Guadalajara

Los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía asistirán a la final de la Copa del Mundo de fútbol que la selección española disputará en Nueva York el próximo domingo a las 21:00 horas, según ha informado este miércoles la Casa Real. Un partido al que no acudirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que el lunes siguiente, día 20 de julio, estará de visita oficial en Argelia.

En declaraciones a los periodistas en el yacimiento arqueológico de las ruinas de Empúries, en L' Escala (Girona), donde la familia real se ha reunido con el Consejo asesor joven de la Fundación Princesa de Asturias, y mientras posaban para la foto oficial, el rey ha indicado que está muy contento con el triunfo de la selección.

"Muy contentos, como todos", ha reconocido Felipe VI además de recordar que había dicho a los jugadores de la selección cuando acudió a verles tras el segundo partido que disputaron en el Mundial, en Guadalajara (México), que no les volvería a ver hasta la final, cosa que ahora podrá cumplir.

Una final a la que España ha llegado tras vencer el martes a la selección francesa y en la que se enfrentará al vencedor de la segunda semifinal entre Argentina e Inglaterra.

El rey, que ha dicho estar muy contento por el resultado frente a Francia, ha rememorado en L'Escala (Girona) cómo, cuando acudió al estadio de Guadalajara (México) para presenciar en directo el partido entre España y Uruguay del Mundial, y bajó al vestuario tras la victoria y su clasificación, dijo a los jugadores que los vería en la final.

Los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía presenciaron el martes el partido en un hotel de Barcelona tras presidir la entrega de premios de la Fundación Princesa de Girona, donde se les pudo ver, según las imágenes facilitadas por la Casa del Rey, vestidos con la camiseta de la selección española celebrando y abrazándose por la victoria.

La llamada de Felipe VI a Luis de la Fuente

Luis de la Fuente, técnico de la Selección española, desveló anoche tras acabar el partido que le llamó el rey Felipe VI para felicitar a todo el equipo, tras clasificarse a la final del Mundial 2026, después de derrotar a Francia por 2-0 en la semifinal disputada en el AT&T de Arlington.

"Es un gran orgullo que nuestro rey nos llame y se preocupe y nos anime constantemente. Ser los artífices de la alegría de un país entregado en la calle, con una generación que tiene una actitud encomiable", dijo en la conferencia de prensa posterior a la semifinal. "Vamos a disfrutarlo, queda el paso más difícil, hay que mejorar y en eso estamos", añadió.