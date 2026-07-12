Pedri hace saltar las alarmas contra Francia en las semifinales del Mundial

Los análisis del rival invitan a optar por más músculo en la zona ancha de España en 'semis' contra los Mbappé, Olise, Dembélé y compañía, mientras que Luis de la Fuente se resiste a prescindir de la batuta del barcelonista; se reabre el debate

La Selección Española de Luis de la Fuente se medirá a Francia este próximo martes 14 de julio a las 21:00 horas en un encuentro correspondiente a las semifinales del Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. Una cita con la historia en Dallas (Texas), donde la 'Roja' espera colarse en la gran final del próximo 19 de julio, donde la esperarían Argentina o Inglaterra.

No ha enamorado con su juego en este Mundial la España de Luis de la Fuente, que comenzó la cita mundialista empatando contra Cabo Verde y que poco a poco ha ido sacando sus partidos sin brillo en su fútbol y con esa pizca de suerte que siempre necesitan las selecciones campeonas.

Ante Bélgica, en cuartos, Luis de la Fuente optó por Fabián... Y le salió bien la apuesta, viendo portería

Ante Bélgica, en cuarto de final, el seleccionador español se atrevió a dejar fuera del once titular al azulgrana Pedri, todo un fijo en los planes de Luis de la Fuente, quien incluso lo ha esperado en anteriores citas cuando el físico no se lo ha permitido. Y eso, precisamente, es lo que parece sucederle ahora al tinerfeño, para el que la temporada está siendo demasiado larga y aparentemente no está tan fresco en el centro del campo de España como la Selección solicita.

Nadie se esperaba su suplencia en cuartos ante Bélgica, convirtiéndose la ausencia de Pedri en el once titular la gran sorpresa de la última convocatoria de Luis de la Fuente, Al de Haro, su ataque de entrenador no le fue del todo mal, dándole entrada de inicio a otro 'crack' como Fabián Ruiz, quien respondió con gol. Sin embargo, en la segunda mitad le acabó dando entrada a Pedri.

La incógnita de Pedri ante Francia en las semifinales del Mundial 2026

Ahora, de cara a las semifinales del Mundial 2026 contra Francia, la gran incógnita es si Luis de la Fuente devolverá a Pedri al once titular de España o si, por lo contrario, se decanta de nuevo por un futbolista más físico, como es el caso de Fabián Ruiz.

"Pedri siempre está bien con nosotros", dijo Luis de la Fuente, quien no esconde que el de Tegueste es una de sus grandes debilidades. De ahí que muchos apuesten porque el riojano le dará de nuevo la batuta a Pedri ante Mbappé y compañía.

Sin embargo, el fútbol practicado por Francia a lo largo de este Mundial invita a pensar que Luis de la Fuente optará por aportar más músculo a la zona ancha de España. La medular gala no está falta de talento, como la española, pero resalta por su fortaleza, y eso hay que saber contrarrestarlo. Y es que hablamos de una verdadera muralla para que el balón llegue con rapidez a Mbappé, Olise o Dembélé, a quienes no les hace falta nada para planterse solos ante el arco rival.

De ahí que los análisis del rival indiquen que sería más oportuno optar por el músculo, en lugar de la batuta de Pedri en el centro del campo, ya que en la media punta parece que Dani Olmo está asegurado.

Dani Olmo, valor seguro en la media punta

De no ser así, Olmo podría caer en la izquierda, como hacía Luis Enrique, otrora seleccionador español. Para ello, lógicamente, habría que sacrificar a Álex Baena, quien tampoco está cuajando su mejor papel, aunque siempre cumple con España.

El cambio de Dani Olmo sólo sería factible para darle cabida a Mikel Merino como revulsivo, algo que ha salido realmente bien en los últimos encuentros de España.

Seis internacionales sin debutar aún en el Mundial y una Selección Española unida

Luis de la Fuente ha conseguido unir a todos en torno a su discurso, siendo tan sólo seis los jugadores convocados que no han disputado ni un sólo minuto hasta el momento: los arqueros David Raya y Joan García, así como los jugadores de campo Eric García, Grimaldo, Zubimendi y Víctor Muñoz. El de Haro, eso sí, cuenta con el apoyo de todos, tanto dentro del vestuario como fuera, en una Real Federación Española de Fútbol con la que el seleccionador tiene contrato hasta 2028.