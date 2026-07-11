Martin Zubimendi, 'condenado' por Rodri al ostracismo en la España de Luis de la Fuente

El jugador del Arsenal y ex de la Real Sociedad, es uno de los seis internacionales que aún no han contado para España en el Mundial. El centrocampista vio como este pasado viernes, Rodri disputaba su mejor encuentro en lo que va de torneo

España cuajó este pasado viernes un gran encuentro ante Bélgica a pesar de no brillar aún como si lo hiciese en la Eurocopa 2024 con su juego. A pesar de esto, la selección española se volvió a meter en unas semifinales de un Mundial 16 años después. En ese encuentro que se disputará el próximo 14 de julio a partir de las 21:00 horas (hora peninsular española), tampoco se espera que esté entre los elegidos por Luis de la Fuente un futbolista: Martin Zubimendi.

El jugador vasco, con pasado en la Real Sociedad y que actualmente milita en el Arsenal de Mikel Arteta, es uno de los seis integrantes de la lista de Luis de la Fuente que aún no ha disputado ni un solo minuto en lo que va de Mundial. Junto a Martin Zubimendi están Grimaldo, Joan García, Víctor Múñoz y los guardametas David Raya y Joan García.

Rodri condena a Zubimendi al ostracismo en el Mundial con España

Martin Zubimendi no partía como favorito para ser titular en el Mundial con la selección española de Luis de la Fuente pero si es cierto, que tras los primeros partidos de Rodri en la fase de grupos de la Roja, se llegó a pensar que podría contar con algunos minutos. Los partidos han ido pasando para la selección española y después de seis duelos en los que España ha ganado cinco y ha empatado uno con tan solo un gol en contra, se podría decir que el tiempo 'corre' en contra de Zubimendi.

Rodri ha ido mejorando conforme ha avanzando el Mundial para España y este pasado viernes ante Bélgica, el jugador del Manchester City que fue Balón de Oro en 2024 después de cuajar una gran Eurocopa y una gran temporada con los ingleses, firmó su mejor encuentro de lo que va de torneo. A pesar de que el MVP se lo llevó Lamine Yamal, otro que está yendo claramente de menos a más, Rodri fue un auténtico seguro en el centro del campo.

Zubimendi durante el presente Mundial

El capitán de la selección española contuvo los escasos ataques de Bélgica, especialmente en los minutos finales y tras el 1-1 y también ejerció de líder fuera del terreno de juego pidiéndole a sus compañeros calma a la hora de dar los pases tal y como se pudo observar en las imágenes que compartió DAZN en el descanso.

Los datos de Rodri ante Bélgica que complican la aparición de Zubimendi

Zubimendi, que apareció levemente en cámara una vez que finalizó el encuentro entre España y Bélgica, vio como Rodri cuajaba un gran partido con un 94 por ciento de acierto en pases (98 de 104). El centrocampista de España fue además el jugador que más veces tocó el esférico con un total de 118 ocasiones. En lo que respecta a los pases, Rodri tuvo un cien por cien de efectividad en los pases en el tercio final con 33 de 33. Por último, en los duelos con jugadores de Bélgica, Rodri ganó los dos que tuvo por el suelo y perdió el único que mantuvo por alto.

Luis de la Fuente confirmó la superioridad de Rodri en el centro del campo de España

Preguntado Luis de la Fuente por Rodri a la finalización del choque de octavos de final ante Portugal, el técnico español ensalzó la figura del jugador del City aunque sin olvidar el nivel de su relevo natural, Zubimendi: "Rodrigo es el faro de este equipo, un jugador con una clarividencia excepcional, por eso es el mejor jugador del mundo en su posición, y detrás está Martín Zubimendi, que es el segundo mejor jugador del mundo en esa posición".

Por tanto, quedándole a España dos partidos por delante, el de semifinal y el tercer o cuarto puesto o la final, en función del resultado ante Francia, parece complicado que Rodri se baje de la titularidad o en todo caso, que Luis de la Fuente lo quite del campo para darle entrada a Zubimendi.