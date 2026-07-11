Rudi García se queja tras caer ante España: "No sé por qué no fue al VAR"

Rudi Garcia, el seleccionador belga estalla contra una de las malas decisiones con el VAR en el partido frente a España. Una posible mano dentro del área española que podría haberle salvado el partido y tener un final diferente

Muchas malas decisiones con el VAR es lo que estamos viendo este Mundial. Rudi García terminó con un sabor amargo en la eliminación de Bélgica ante España y esto estuvo marcada por las críticas a una de las acciones más controvertidas del encuentro. El seleccionador belga lamentó que el colegiado inglés Michael Oliver decidiera no acudir al monitor del VAR para revisar una posible mano en el área española, una decisión que, terminó perjudicando a su equipo en un momento clave del partido.

El técnico compareció en la sala de prensa del SoFi Stadium de Los Ángeles visiblemente decepcionado por el desenlace del encuentro. Aunque reconoció la superioridad final de España, insistió en que Bélgica había competido de igual a igual y que determinados detalles, entre ellos la actuación arbitral, condicionaron el resultado.

"Hemos mirado a los ojos a España. Además, perdimos a Courtois. Un golpe de mala suerte. A De Bruyne también lo tuvimos que cambiar antes de tiempo. Y luego, no sé por qué Michael Oliver no ha ido al VAR a verla (la acción de la mano). Eso nos fue desfavorable", afirmó el seleccionador, señalando directamente la decisión del árbitro inglés.

El VAR, en el centro de la polémica

La jugada de la posible mano fue una de las más discutidas del partido y Rudi García no ocultó su frustración por el hecho de que Oliver ni siquiera revisara la acción en la pantalla situada a pie de campo. Sin entrar a valorar si la decisión final habría cambiado tras una revisión, el técnico sí dejó claro que consideraba imprescindible que el árbitro analizara personalmente la jugada.

Sus declaraciones vuelven a poner sobre la mesa el debate sobre el uso del VAR y el criterio de los árbitros a la hora de acudir al monitor en acciones de especial trascendencia. Para el seleccionador belga, esa decisión terminó siendo uno de los momentos determinantes de un partido en el que su equipo, según defendió, estuvo a la altura de una de las grandes favoritas al título.

Las lesiones también castigaron a Bélgica

Más allá de la polémica arbitral, Rudi García también lamentó los problemas físicos sufridos por dos de sus futbolistas más importantes. Thibaut Courtois tuvo que abandonar el terreno de juego por una lesión muscular, mientras que Kevin De Bruyne también fue sustituido antes del final del encuentro.

Sobre el guardameta del Real Madrid, el técnico explicó que la decisión se tomó para evitar males mayores.

"Forma parte del deporte de altísimo nivel. Courtois ha estado excelente en todos los aspectos. No queríamos que se agravase su lesión. Se lesionó uno de los músculos. No lamento la decisión que tomé. Es uno de los mejores porteros del mundo. Una recaída hubiera sido muy problemática", explicó.

La baja del portero y la salida prematura de De Bruyne supusieron un duro golpe para una Bélgica que intentó mantenerse en el partido hasta el último momento.

Un futuro en el aire

Preguntado por su continuidad al frente de la selección belga tras la eliminación, Rudi García evitó entrar en valoraciones personales. El entrenador aseguró que todavía no era el momento de hablar de su futuro y prefirió centrar toda la atención en el encuentro recién finalizado.

"No, aún no. Hay que hablar del partido. Estoy muy desilusionado para los que ya no van a volver. Estamos decepcionados por lo de hoy. Hicimos todos los esfuerzos pero no fue suficiente", comentó.

Sus palabras reflejaron la frustración de una selección que veía escapar la posibilidad de seguir avanzando en el torneo pese a haber ofrecido, en opinión de su entrenador, una actuación competitiva.

A pesar de la derrota, el técnico quiso quedarse con la imagen mostrada por sus jugadores frente a España. Rudi García defendió que Bélgica había sido capaz de competir durante buena parte del encuentro ante una de las selecciones más potentes del campeonato.

"Tenemos que aceptar la derrota, pero como he dicho antes les hemos mirado a los ojos", resumió.

Finalmente, al ser preguntado por quién considera favorito para conquistar el Mundial, el seleccionador belga dio por cerrada su participación en el torneo y respondió con resignación: "Que gane el mejor. Sabemos que Francia jugará contra España. Pero a mí eso ya no me incumbe".