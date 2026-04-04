De Bruyne reafirma su compromiso y toma una decisión con el Nápoles

Kevin De Bruyne confirma su continuidad en el Nápoles mientras reflexiona sobre su cambiante relación con el fútbol

El futuro inmediato de Kevin De Bruyne ya está definido. El centrocampista belga ha decidido seguir en el SSC Nápoles y cumplir su contrato, descartando por ahora un posible traslado a otras ligas como la Major League Soccer. A pesar del interés procedente de Estados Unidos, su prioridad pasa por mantenerse en la élite del fútbol europeo al menos hasta la temporada 2026/27.

Esta decisión supone un respaldo importante para el proyecto deportivo del conjunto italiano, que mantiene en sus filas a uno de los jugadores más influyentes del panorama internacional.

Un pilar clave en el proyecto de Conte

Desde su llegada al fútbol italiano, De Bruyne se ha convertido en una pieza fundamental dentro del esquema del técnico Antonio Conte. Su capacidad para dirigir el juego y generar ocasiones le sitúan como el eje creativo del equipo.

El objetivo del club es volver a competir por el título de la Serie A, y la continuidad del belga refuerza las aspiraciones de pelear por el Scudetto. Su experiencia y calidad resultan determinantes en un equipo que busca consolidarse entre los mejores del campeonato italiano.

Una relación con el fútbol en evolución

Más allá de su futuro deportivo, el propio futbolista ha sorprendido con unas declaraciones sinceras sobre su vínculo con el fútbol. Tras más de tres décadas ligado a este deporte, De Bruyne reconoce que su pasión ha cambiado con el tiempo.

El centrocampista comparó su profesión con cualquier otro trabajo, donde la motivación puede fluctuar con los años. Aunque sigue compitiendo al máximo nivel, admite que la intensidad emocional que sentía en sus inicios no es la misma en esta etapa de su carrera.

Adaptación a una nueva etapa en Italia

El cambio de vida tras su salida del Manchester City no fue sencillo. Después de una larga etapa en la Premier League, el belga tuvo que adaptarse tanto a un nuevo entorno como a las exigencias del fútbol italiano.

Bajo la dirección de Conte, ha tenido que asumir una carga física importante y adaptarse a un sistema táctico exigente. Sin embargo, el jugador asegura haberse integrado plenamente en su nuevo equipo y en la ciudad, destacando que tanto él como su familia se sienten cómodos en esta nueva etapa.

Prioridades personales y mirada al futuro

En sus reflexiones, De Bruyne también dejó entrever que el final de su carrera empieza a asomar en el horizonte. Aunque no tiene claro cuál será su siguiente paso cuando cuelgue las botas, sí tiene claro que quiere centrarse en su entorno personal.

El futbolista destacó la importancia de su familia, subrayando los sacrificios realizados durante su carrera. Su intención es disfrutar más de ese tiempo en el futuro, mientras continúa compitiendo al máximo nivel en el presente.

Un impulso para las aspiraciones del Nápoles

La continuidad de De Bruyne representa una gran noticia para el Nápoles. Mantener a un jugador de su talento garantiza calidad, liderazgo y experiencia en el centro del campo.