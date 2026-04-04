Real Sociedad 2-0 Levante: Matarazzo señala el camino a la Champions y condena al Levante

La jornada 30 de LaLiga llevó al Estadio Municipal de Anoeta un apasionante duelo entre la Real Sociedad y el Levante UD. Muy superior el equipo de Matarazzo, no goleó por la falta de efectividad y dos palos, ante la falta de reacción por parte del conjunto de Luis Castro

La hora del almuerzo del sábado trajo consigo un gran duelo en la jornada 30 de LaLiga. El Levante, en penúltima posición, viajó hasta el Estadio de Anoeta para medirse a la Real Sociedad, en un duelo con tintes vitales para la permanencia granota y la lucha por Euorpa de los ‘txuri-urdin’.

En un encuentro donde el conjunto local pasó por encima de su rival, el marcado mostró un resultado mucho más ajustado de lo que se vio en el campo. En la segunda mitad tuvo un intento de reacción el Levante, pero cuando mejor estaba, se encontró con el segundo tanto de la Real Sociedad.

Oyarzabal, la sensación de Donosti

Comenzó el encuentro de una forma eléctrica para la Real Sociedad que, en tan solo 40 segundos, ya había disfrutado de una clara ocasión de gol tras un disparo potente de Oyarzabal desde la frontal, el cual fue repelido a saque de esquina con una fuerte mano debajo de Ryan.

Con el paso de los minutos, el Levante intentó defenderse con la posesión del esférico ante la ofensiva ‘txuri-urdin’, donde Oyarzabal reventó el balón contra el palo derecho de Ryan tras una buena jugada colectiva que acabó en la zona izquierda del área.

Mucho mejor la Real Sociedad en los primeros veinte minutos, donde no pararon de buscar la portería rival con disparos lejanos. Así, tendría otra grandísima oportunidad Oyarzabal, la sensación ‘txuri-urdin’, que se fabricó un mano a mano ante Ryan por línea de fondo. El delantero definió a la perfección entre las piernas del guardameta, pero Toljan, muy atento, salvó el gol sobre la línea.

No había llegado la media hora de juego cuando el esfuerzo local tuvo su recompensa. Saque desde la esquina izquierda botado por Carlos Soler al corazón del área. Mala salida de Ryan y Jon Martín aparecía solo en el segundo palo para poner el primer gol en el marcador. Al tanto le siguieron protestas granotas, que pedían falta de Oyarzabal sobre Ryan, viendo Luis Castro la tarjeta amarilla.

Con algunos avisos más por parte de los locales, el Levante quiso reaccionar arriesgando en ataque. Tundé fue lo mejor de los granotas en la primera mitad, que acabó sin un disparo claro a portería del equipo de Luis Castro.

Cerca del minuto cuarenta y cinco, ambos conjuntos empezaron a pensar más en la segunda parte que en el final de la primera, gestionando los minutos para terminar de recuperar fuerzas en vestuarios. Tras un minuto de añadido, Alejandro Muñiz indicaba el final del primer asalto, donde la Real Sociedad, liderada por Oyarzabal, había sido muy superior al Levante.

Brais Méndez sentencia al Levante

La segunda mitad inició como un fiel reflejo de la primera a pesar del doble cambio realizado por Luis Castro. Sin tanta intensidad como en los primeros minutos de juego, seguía controlando la Real Sociedad, que pudo ampliar su ventaja en un contragolpe liderado por Oyarzabal. El español buscó en el segundo palo a Guedes que, con demasiada calma, se complicó la definición, impactando el disparo contra el cuerpo de Ryan.

Antes de llegar a la primera hora de juego, la Real tuvo algunas jugadas más para haber puesto el segundo en el marcador. Un saque de esquina de Carlos Soler que a punto estuvo de acabar en gol olímpico, seguido de un disparo desde la frontal del centrocampista que salvó Ryan, y otro disparo lejano de Sucic que se fue directo contra el larguero. Perdonaba en exceso el conjunto local, mientras que Luis Castro metía un segundo doble cambio en busca de una respuesta ofensiva.

Pasado el minuto sesenta, llegaron los infortunios en la Real Sociedad. Barrene y Caleta-Car tuvieron que ser sustituidos por lesión, haciendo que Matarazzo reconfigurase el centro del campo ante la gran mejoría del Levante, que empezó a rozar el empate.

Antes de llegar al último cuarto de hora reglamentario, sobrevivió la Real Sociedad a la ofensiva granota, donde el palo evitó un gol olímpico desde la esquina izquierda. Presionaban los visitantes ante un conjunto ‘txuri-urdin’ algo desubicado.

Aun así, los locales seguirían gozando de ocasiones, como un pase de cabeza de Oyarzabal al que no llegó Pablo Marín por muy poco para anotar a placer, o un disparo potente de Guedes que se fue directo contra el larguero. Era sorprendente cómo a falta de diez minutos para el final, tan solo se había visto un gol en Anoeta.

Cuando más lo intentaba el Levante, le llegaba el segundo golpe, casi definitivo. Contragolpe de libro de la Real Sociedad iniciado por Guedes. Balón en profundidad para que Pablo Marín pusiera un pase de la muerte desde la línea de fondo, y Brais Méndez anotaba a placer el segundo tanto de la tarde.

Ya en el descuento, donde se añadieron cuatro minutos, la Real Sociedad tendría la última. Oskarsson se fue solo ante Ryan y, con maestría, definió a la perfección para hacer el tercero. Rápidamente el juez de línea levantó el banderín señalando la posición antirreglamentaria.

Sin tiempo para más, la Real Sociedad se llevaba una más que merecida victoria ante un Levante que no fue rival, donde la falta de efectividad local y los palos evitaron una goleada. Llegó muy tarde la reacción granota que no supo aprovechar la derrota del Elche para intentar salir del descenso. Por su parte, el conjunto donostiarra se suma a la luchar por estar en la Champions League, donde Oyarzabal volvió a ser la figura del encuentro.

Ficha técnica

2 - Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Caleta-Car, Jon Martín (Elustondo, m.68), Sergio Gómez; Turrientes (Ibai Aguirre, m.84), Soler, Sucic (Brais Méndez, m.63); Barrenetxea (Marín, m.63), Guedes (Óskarsson, m.84) y Oyarzabal.

0 - Levante: Ryan; Toljan, Dela, Moreno (Matturro, m.46), Manu Sánchez; Olasagasti, Rey (Raghouber, m.59), Iker Losada (Pablo Martínez, m.46); Víctor García (Tay, m.81), Tunde (Iván Romero, m.59) y Espí.

Goles: 1-0, m.30: Jon Martín. 2-0, m.83: Brais Méndez.

Árbitro: Alejandro Muñiz (Comité Gallego). Amonestó a Barrenetxea (m.15) y Jon Martín (87) por la Real Sociedad; y a Manu Sánchez (15), Moreno (17) y Espí (54) por el Levante. Expulsó a John Maisano, segundo entrenador de la Real (30), y enseñó cartulina amarilla a Luis Castro, técnico del Levante (30).

Incidencias: encuentro correspondiente a la jornada 30 de LaLiga EA Sports disputado en Anoeta ante 27.000 espectadores.