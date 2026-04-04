Matarazzo tranquiliza con los lesionados y manda un mensaje ambicioso en la Real Sociedad: "Vamos a por la Champions y la Copa"

El técnico de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, lanza un mensaje ambicioso tras la victoria ante el Levante UD y avisa que su equipo peleará hasta el final por entrar en la Champions League y conquistar la Copa del Rey, mientras da noticias positivas sobre el estado de Barrenetxea y Caleta-Car

La Real Sociedad ha entrado en la fase final del curso con paso firme y un discurso cada vez más ambicioso. La victoria ante el Levante no solo refuerza su posición en LaLiga, sino que también ha servido para que Pellegrino Matarazzo lance un mensaje claro: el equipo no se pone límites.

El técnico estadounidense no escondió su confianza tras el 2-0 en Anoeta y dejó claro que la Real quiere pelear por todo en este tramo final. “Vamos a ir a por las dos competiciones”, afirmó con determinación.

Un equipo que mira alto

La Real Sociedad atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada y eso se refleja tanto en el juego como en el discurso de su entrenador. Matarazzo insiste en que el equipo debe mantener la ambición intacta y no conformarse con objetivos menores.

Con la plaza de Champions en juego y la final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid en el horizonte, el técnico considera que todo es posible si el equipo mantiene el nivel mostrado en las últimas semanas. “Hay mucho posible”, repitió, reforzando la idea de que el vestuario cree en sus opciones.

Superioridad clara ante el Levante

El triunfo ante el Levante fue una demostración de autoridad. La Real Sociedad dominó el partido desde el inicio y generó “muchas ocasiones” como para haber ampliado el marcador.

Matarazzo destacó especialmente la primera parte del equipo, en la que vio compromiso, energía y una identidad clara. Aunque reconoció que en la segunda mitad hubo momentos de duda, el balance global fue muy positivo.

El técnico también valoró el trabajo defensivo y la capacidad del equipo para competir incluso en fases menos brillantes del partido.

Sin alarmas con las lesiones

Uno de los puntos que más preocupaba tras el encuentro era el estado físico de varios jugadores. Sin embargo, Matarazzo tranquilizó a la afición.

Ni Ander Barrenetxea ni Duje Ćaleta-Car presentan problemas de gravedad, lo que permite al equipo mantener su estructura de cara a la final de Copa: “Caleta-Car tiene calambres y Barrenetxea estaba muy cansado, pero ninguno de los dos tiene lesión”.

La gestión de minutos y el control físico serán determinantes en las próximas semanas, donde cada partido tendrá un peso específico enorme mientras se acerca la ansiada final copera.

El factor Anoeta y el tramo final de temporada

El técnico subrayó la importancia de jugar en casa en este tramo final. La Real aún tiene varios partidos en Anoeta, donde se siente fuerte y respaldada por su afición.

Para Matarazzo, este factor puede ser diferencial en la lucha por entrar en la Champions y salir reforzados de cara a la final de Copa.

El siguiente reto será el duelo ante el Alavés, un partido que el entrenador considera “decisivo” para mantener la dinámica positiva justo antes de enfrentar al Atlético de Madrid.

Una Real Sociedad sin techo

La sensación que deja el equipo tras la victoria es clara: ha encontrado un funcionamiento sólido y una identidad definida. Más allá de nombres propios como Mikel Oyarzabal o Gonçalo Guedes, Matarazzo insiste en el valor del colectivo.

La Real Sociedad llega lanzada al momento más importante del curso y lo hace con una idea clara: competir por todo. Porque en Anoeta ya no hablan solo de objetivos, hablan de creer en lo máximo.