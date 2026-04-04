Alineaciones Real Sociedad - Levante: Alineación de Real Sociedad y Levante en el partido de hoy de LaLiga EA Sports

Los cuadros de Pellegrino Matarazzo y Luis Castro se verán las caras este sábado a partir de las 14:00 horas en la jornada 30 de LaLiga EA Sports

Real Sociedad y Levante se medirán este sábado a partir de las 14:00 horas en el encuentro correspondiente a la jornada 30 de LaLiga EA Sports. Pellegrino Matarazzo y Luis Castro tratarán de llevarse los tres puntos en el que especialmente los granotas llegan con importantes urgencias clasificatorias. La Real Sociedad de Matarazzo, aunque le cueste negarlo al técnico estadounidense, llega con la vista puesta en el duelo de Copa del Rey en el que se medirá al Atlético de Madrid el próximo 18 de abril en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. Además de enfrentarse al Levante a partir de las 14:00 horas, volverá a ser local la próxima semana ante el Deportivo Alavés en el último partido antes de la final copera.

El Levante por su parte sigue quemando oportunidades para salir de los puestos de descenso aunque los granotas en las últimas jornadas han dado importantes paso hacia delante ya que han sumado ocho de los últimos 12 puntos en juego. Un triunfo este sábado ante la Real Sociedad en territorio donostiarra podría servirle a los de Luis Castro para salir de los puestos de descenso después de ocupar dichas posiciones desde la jornada 13.

Alineación de la Real Sociedad hoy en LaLiga EA Sports

La Real Sociedad de Matarazzo llegará con varias bajas como la de Gorrotxategi, de que el propio técnico habló en la previa del duelo: "Tiene problemas en el aductor. Jugó pero no quisimos arriesgar con él, decidimos que tiene que estar al 100% preparado para volver. Es por lo que no ha entrenado, esperamos que pueda entrenar la semana que viene y pueda jugar ante el Alavés pero no es seguro".

El que sí estará será Take Kubo que regresa al cuadro realista cuando más se le necesita si tenemos en cuenta la final de Copa del Rey de dentro de dos semanas. Matarazzo también deberá de gestionar las cargas mirando a la Copa del Rey y teniendo también en cuenta la final copera.

Alineación de la Real Sociedad: Álex Remiro; Jon Martín, Caleta-Car, Aramburu, Sergio Gómez; Carlos Soler, Turrientes, Sucic; Barrenetxea, Oyarzabal, Guedes.

Alineación del Levante hoy en LaLiga EA Sports

El Levante de Luis Castro llega con la baja confirmada de Roger Brugué que estará fuera hasta la próxima temporada. Además, son dudas Unai Elgezabal con molestias en la rodilla. El técnico luso espera poder contar con el desequilibrante Carlos Álvarez.

Alineación del Levante: Ryan; Moreno, De la Fuente, Toljan, Manu Sánchez; Oriol Rey, Olasagasti, Iker Losada; Tundé, Carlos Espí, Víctor García.