Real Sociedad - Levante: horario, canal y dónde ver hoy en TV el partido de la jornada 30 de LaLiga

La Real Sociedad quiere afianzarse en la pelea europea ante un Levante que sigue luchando por salir del descenso, el Reale Arena acoge un duelo con objetivos muy distintos, pero con la misma necesidad de sumar en este tramo decisivo de la temporada

La Real Sociedad afronta una nueva jornada de LaLiga EA Sports en el Reale Arena con la intención de dar un paso firme hacia Europa, en un tramo de temporada donde cada punto empieza a ser decisivo. El conjunto donostiarra, séptimo con 38 puntos, ha mostrado una línea irregular en las últimas semanas, alternando victorias, empates y derrotas, pero manteniendo una posición privilegiada en la zona media-alta de la tabla.

Enfrente estará un Levante UD que llega con urgencias máximas. Los granotas, en 19ª posición con 26 puntos, se encuentran en zona de descenso y necesitan volver a sumar si quieren mantener opciones reales de salvación. La diferencia de objetivos marca el contexto de un partido donde la presión será alta para ambos, aunque por motivos muy distintos.

La Real Sociedad con la intención de hacer del Reale Arena un fortín hacia Europa

El conjunto txuri-urdin sigue en la pelea por los puestos europeos, aunque sin la regularidad necesaria para consolidarse definitivamente. En sus últimos encuentros, la Real ha sido capaz de mostrar solidez defensiva en algunos partidos, pero también ha evidenciado cierta fragilidad en otros, encajando con facilidad. En ataque, el equipo ha respondido en momentos puntuales, siendo capaz de marcar dos o más goles en varios partidos recientes, lo que le permite mantenerse competitivo.

Además, jugar en casa es un factor que puede inclinar la balanza, ya que esta temporada la Real Sociedad se ha hecho fuerte en el Reale Arena, especialmente ante rivales de la zona baja. El objetivo es claro, sumar tres puntos que le permitan consolidarse en la séptima plaza y seguir mirando hacia arriba, en una lucha europea cada vez más apretada.

El Levante ante una final más para seguir creyendo con la permanencia

El Levante llega a San Sebastián con la necesidad de puntuar en un escenario complicado, su temporada está marcada por la irregularidad, especialmente en defensa, donde ha encajado demasiados goles a lo largo del curso, en concreto 48, lo que le ha condenado a la zona baja. A pesar de ello, el equipo ha mostrado cierta capacidad ofensiva, logrando ver portería con frecuencia en las últimas jornadas. Sin embargo, esa producción no ha sido suficiente para compensar sus errores atrás.

Además, el contexto histórico tampoco juega a su favor, el Levante ha sufrido tradicionalmente en sus visitas al Reale Arena, donde la Real Sociedad ha conseguido buenos resultados en los últimos enfrentamientos. El conjunto granota afronta el choque como una auténtica final, puntuar de nuevo es clave para no descolgarse definitivamente de la lucha por la salvación.

Real Sociedad - Levante: fecha y horario del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports

El partido correspondiente a la jornada 30 de LaLiga EA Sports entre la Real Sociedad y el Levante UD, que se disputará en el Estadio Reale Arena, está programado para el sábado 4 de abril de 2026, con inicio previsto a las 14:00 horas.

R. Sociedad Finalizado 2 - 0 Levante Jon Martín 30' Brais Méndez 83'

¿Dónde ver en directo en televisión el partido de la jornada 30 de LaLiga Real Sociedad y Levante?

El Real Sociedad - Levante de la jornada 30 de LaLiga EA Sports será ofrecido a través de DAZN LaLiga (M55 O113) y LaLiga TV Bar, canales que cuentan con los derechos de retransmisión del campeonato. Para acceder a la emisión será necesario disponer de una suscripción activa a la plataforma correspondiente.

¿Cómo seguir online el Real Sociedad - Levante, encuentro de la jornada 30 de LaLiga EA Sports?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Real Sociedad - Levante de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de su web, con un minuto a minuto detallado de todo lo que ocurra sobre el césped del Reale Arena. Una vez finalice el encuentro, la cobertura continuará con la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y el análisis de las acciones más destacadas y polémicas del duelo.