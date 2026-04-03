Baskonia - Real Madrid resultado y resumen del partido de Euroliga 2025-2026

Retransmisión en directo del Baskonia - Real Madrid, correspondiente a la jornada 35 de la Euroliga 2025-2026

¡Buenas tardes! Arrancamos con nuestra retransmisión en directo del partido entre el Baskonia y el Real Madrid, correspondiente a la jornada 35 de la Euroliga 2025-2026, que se juega en el Buesa Arena de Vitoria.

El partido llega precedido por la reciente final de Copa, aunque en este caso el único que tiene algo que jugarse es el Real Madrid, pues el Baskonia no tiene opción de meterse en el 'play-In' de la Euroliga.

Si conseguimos ganar, damos un paso adelante muy importante hacia nuestro objetivo en la temporada regular. Si no lo conseguimos, se hace todo un poco más complicado dependiendo totalmente de nosotros mismos"

Este partido ya tiene un precedente en el Buesa Arena en la presente temporada . Fue en la segunda jornada de la Liga ACB, en un partido que el Madrid dominaba con claridad y que el Baskonia remontó para lograr su primera victoria de la temporada.

Aunque el Baskonia se presenta con muchas bajas, sí están presentes el trío (Trent Forrest, Luwawu-Cabarrot y Omuruyi) que martirizó al Real Madrid en la Copa del Rey y que amenaza con repetir

Kurucs se ha unido definitivamente a las bajas de Howard, Sedekerskis, Khalifa Diop , mientras que Forrest es el que, a última hora, llega tocado en el Baskonia

Ya han presentado a los jugadores, los técnicos están dando las últimas instrucciones y está a punto de empezar todo en el Buesa Arena

Tavares anota en la pintura, donde tiene ventaja; pero Diakité contesta con el séptimo triple del Baskonia, así han llegado 21 de sus 23 puntos

El equipo vitoriano, mermado por las lesiones, plantó cara a base de triples en el primer cuarto, en el que acabó por delante. Luego, con un gran Luwawu-Cabarrot, se escapó ante un Madrid desquiciado. Los blancos, con Campazzo, Hezonja, Tavares y Llull a pleno rendimiento, respondieron en el tramo final para irse cinco arriba al descanso (48-53).

Un parcial de 6-22 a favor del Real Madrid en los cinco último minutos del segundo cuarto le ha permitido al equipo de Scariolo irse por delante al descanso después de ir perdiendo de 11 durante algunos minutos ante un Baskonia que lo metía todo.

Tercera falta de Tavares, que se tiene que sentar; cuando faltó antes fue cuando se distanció el Baskonia

Tiempo de Scariolo: El Madrid tenía siete de ventaja y balón cuando cometió la falta Tavares a menos de dos minutos para el final, puede costarle el partido a su equipo esa acción

Ahora, a los blancos les queda visitar a los dos primeros, Fenerbahçe y Olympiacos con la necesidad de ganar uno de los dos partidos si no quieren complicarse, incluso, el 'play off'.

Quedaban dos jugadas y Hezonja, que había sido el mejor del Madrid hasta ese momento, falla un tiro cómodo desde el poste y, luego, comete personal sobre Simons que le da el triunfo al conjunto vitoriano.

Simmons anotaba dos triples que metían a su equipo en el partido, mientras el Madrid fallaba uno tras otro sus ataques. Con uno de ventaja, Campazzo anota sólo un tiro libre y Luwawu-Cabarrot iguala.

El Real Madrid se complica seriamente el 'play off' tras perder (88-86) ante el Baskonia en un partido que tenía encarrilado a falta de 1,47 segundos para el final del encuentro. Ganaba de siete puntos (88-95), tenía el balón y cometió una falta en ataque nada más empezar la jugada.

Hasta aquí todo. Gran partido el vivido en el Buesa Arena y triunfo de mérito del Baskonia. La próxima semana hay doble jornada y otras dos salidas del Real Madrid. Hasta entonces...

Baskonia y Real Madrid cierran la jornada 35 de la Euroliga en la repetición de la final de la Copa del Rey ACB jugada hace poco más de un mes en Valencia, en la que el conjunto vitoriano que entrena Paolo Galbiati se proclamó campeón.

Se trata de un clásico de la Euroliga y del baloncesto español y que, sin embargo, esta vez sólo uno de los dos equipos se juega algo. El Real Madrid lucha por las cuatro primeras posiciones de la competición continental y, de ganar, acabaría empatado en la primera plaza después de la sorprendente derrota del Fenerbahçe en Múnich.

El problema para el equipo de Sergio Scariolo es que el Baskonia siempre le complica mucho la vida, que en esta temporada ya le ha ganado dos veces y que, fuera de Madrid, los blancos bajan mucho su rendimiento. De hecho, han ganado 17 de los 18 partidos que han jugado en el Movistar Arena de Madrid y, en cambio, de los 16 que han disputado a domicilio, sólo han vencido en 5 de ellos y han perdido en los 11 restantes.

El Baskonia no se juega nada y eso podría usarse a favor de los madridistas, pero los de Galbiati ya han demostrado que saben y quieren competir aunque no se jueguen nada. Y a eso añaden la rivalidad histórica que hay entre estos dos conjuntos y el hecho de que, ante su público, el Baskonia está obligado a ganarle al Real Madrid.

Galbiati, no obstante, cuenta con muchas bajas (Tadas Sedekerskis, Khalifa Diop, Markus Howard...) en este tramo de la temporada en el que está tratando de recuperar jugadores mientras alcanza la mejor clasificación posible de cara a los 'play offs' de la Liga ACB. Su triunfo, el miércoles, ante el Casademont Zaragoza, ha hecho que se colocara tercero, empatado con el UCAM Murcia, y con un triunfo de ventaja sobre el Barça y el Joventut.