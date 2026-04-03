Baskonia - Real Madrid resultado y resumen del partido de Euroliga 2025-2026
Retransmisión en directo del Baskonia - Real Madrid, correspondiente a la jornada 35 de la Euroliga 2025-2026
Minuto a minuto
Hasta aquí todo. Gran partido el vivido en el Buesa Arena y triunfo de mérito del Baskonia. La próxima semana hay doble jornada y otras dos salidas del Real Madrid. Hasta entonces...
El Real Madrid se complica seriamente el 'play off' tras perder (88-86) ante el Baskonia en un partido que tenía encarrilado a falta de 1,47 segundos para el final del encuentro. Ganaba de siete puntos (88-95), tenía el balón y cometió una falta en ataque nada más empezar la jugada.
Simmons anotaba dos triples que metían a su equipo en el partido, mientras el Madrid fallaba uno tras otro sus ataques. Con uno de ventaja, Campazzo anota sólo un tiro libre y Luwawu-Cabarrot iguala.
Quedaban dos jugadas y Hezonja, que había sido el mejor del Madrid hasta ese momento, falla un tiro cómodo desde el poste y, luego, comete personal sobre Simons que le da el triunfo al conjunto vitoriano.
Ahora, a los blancos les queda visitar a los dos primeros, Fenerbahçe y Olympiacos con la necesidad de ganar uno de los dos partidos si no quieren complicarse, incluso, el 'play off'.
FINAL DEL PARTIDO: Baskonia 98-96 Real Madrid
Baskonia 98-96 Real Madrid (40')
Falla Llull el tiro y gana el Baskonia
Tiempo muerto de Scariolo, que tendrá 1,9 segundos para intentar una canasta
Baskonia 98-96 Real Madrid (40')
Mete Simmons los dos; se esperaba que fallara el segundo...
Baskonia 96-96 Real Madrid (40')
Falta personal de Hezonja con un 1,9 por delante; si mete un tiro gana el Baskonia
Baskonia 96-96 Real Madrid (40')
Falla Hezonja y última jugada para el Baskonia
Baskonia 96-96 Real Madrid (40')
Luwawu-Cabarrot anota un triple, pero estaba pisando; empate a falta de 37 segundos
Baskonia 94-96 Real Madrid (40')
Falta sobre Campazzo, que falla uno de los tiros libres; quedan 54 segundos
Tiempo de Scariolo: El Madrid tenía siete de ventaja y balón cuando cometió la falta Tavares a menos de dos minutos para el final, puede costarle el partido a su equipo esa acción
Baskonia 94-95 Real Madrid (39')
¡Hay partido! Tripleee de Simmons
Baskonia 91-95 Real Madrid (39')
Triple de Simmons para meter a su equipo en el partido
Baskonia 88-95 Real Madrid (39')
Falta en ataque de Tavares en una jugada que podría ser clave; fakta 1,48 para el final
Baskonia 88-95 Real Madrid (38')
¡Vuelta al inicio, aqui no falla nadie! Omoruyi mete un triple y contesta Campazzo con otro
Baskonia 85-92 Real Madrid (37')
Luwawu-Cabarrot sigue a los suyo, pero contesta Sergio Llull con un triple
Baskonia 83-89 Real Madrid (37')
Gran jugada de Campazzo, se frena y anota en suspensión
Baskonia 83-87 Real Madrid (36')
Triplazo de Diakite cayéndose y en el último segundo de posesión
Baskonia 80-87 Real Madrid (36')
Gran pase de Campazzo y canasta de Usman Garuba
Baskonia 80-85 Real Madrid (36')
Luwawu-Cabarrot gana la pelea a Hezonja, anota y provoca la falta; falla el adicional
Baskonia 78-85 Real Madrid (35')
Triple de Sergio Llull tras rebote ofensivo de Garuba
Baskonia 78-82 Real Madrid (35')
Triple de Simmons, que mete al Baskonia otra vez en el partido
Baskonia 75-82 Real Madrid (34')
Diakité anota para el Baskonia, es la primera de su equipo en este cuarto
Baskonia 73-82 Real Madrid (33')
Quinta falta personal de Nowell, que sufre mucho en defensa
Baskonia 73-82 Real Madrid (33')
Usman Garuba anota los dos tiros libres de la falta anterior
Tiempo muerto de Galbiati tras una falta de Nowell y después de varios ataques sin que su equipo anotara
Baskonia 73-80 Real Madrid (32')
Robo del Madrid, pase de Garuba desde el suelo y anota Okeke
Baskonia 73-78 Real Madrid (31')
Garuba anota dos tiros libres para el Madrid
FINAL DEL TERCER CUARTO: Baskonia 73-76 Real Madrid
Baskonia 73-76 Real Madrid (30')
Luwawu-Cabarrot penetra y anota en el último segundo
Baskonia 71-76 Real Madrid (30')
Gaby Deck provoca una falta y los dos tiros libres; quedan 6,9 segundos para el final
Baskonia 71-76 Real Madrid (30')
Canasta de Garuba a pase de Okeke
Baskonia 71-73 Real Madrid (29')
Radzevicius recbe una falta en la pelea por el rebote y anota sus tiros
Baskonia 69-72 Real Madrid (29')
Cuarta personal de Garuba, problemas para el Madrid; Omoruyi no falla los tiros libres
Baskonia 67-72 Real Madrid (29')
Penetración de Theo Maledon y canasta fácil para el francés
Baskonia 67-71 Real Madrid (28')
Otros dos tiros libres que anota el Baskonia, ahora Omoruyi
Baskonia 65-71 Real Madrid (28')
Ante la dificultad... canasta de Mario Hezonja
Baskonia 65-68 Real Madrid (28')
Gran canasta de Deck, pero contesta Simmons con un mate
Baskonia 63-66 Real Madrid (27')
Luwawu-Cabarrot no falla desde la línea de personal; 8 de 8 para él
Baskonia 61-66 Real Madrid (27')
Tercera falta de Tavares, que se tiene que sentar; cuando faltó antes fue cuando se distanció el Baskonia
Baskonia 61-66 Real Madrid (27')
Personal de Frisch y su compatriota Maledón anota dos tiros libres
Baskonia 61-64 Real Madrid (27')
Luwawu-Cabarrot anota dos tiros libres y acerca a su equipo
Baskonia 59-64 Real Madrid (27')
Nueva acción decisova de Hezonja y canasta de Walter Tavares
Baskonia 59-62 Real Madrid (26')
Nowell anota dos tiros libres y pone a su equipo a tres
Tiempo muerto en pista, con cinco puntos de ventaja para los blancos y empate en este cuarto
Baskonia 57-62 Real Madrid (26')
Brutal Mario Hezonja, anota cómodo desde el poste que ya está en 15 puntos
Baskonia 57-60 Real Madrid (25')
Canastón de Diakite y falta de Tavares; falla el adicional
Baskonia 55-60 Real Madrid (25')
Gran jugada del Baskonia y canasta de Frisch
Baskonia 53-60 Real Madrid (24')
Hezonja, en racha, vuelve a anotar; el croata está haciendo mucho daño al Baskonia
Baskonia 53-58 Real Madrid (23')
Asistencia de Hezonja y triple de Okeke; responde Diakité desde más allá del arco
Baskonia 50-55 Real Madrid (22')
Dos faltas en ataque seguidas del Madrid, la segunda de ellas de Campazzo que le mandan al banco con tres personales
Baskonia 50-55 Real Madrid (22')
Omoruyi anota tras varios rechaces y anota ante Tavares
Baskonia 48-55 Real Madrid (21')
Penetración del Facu Campazzo y anota apoyándose en el tablero
ARRANCA EL TERCER CUARTO
Un parcial de 6-22 a favor del Real Madrid en los cinco último minutos del segundo cuarto le ha permitido al equipo de Scariolo irse por delante al descanso después de ir perdiendo de 11 durante algunos minutos ante un Baskonia que lo metía todo.
El equipo vitoriano, mermado por las lesiones, plantó cara a base de triples en el primer cuarto, en el que acabó por delante. Luego, con un gran Luwawu-Cabarrot, se escapó ante un Madrid desquiciado. Los blancos, con Campazzo, Hezonja, Tavares y Llull a pleno rendimiento, respondieron en el tramo final para irse cinco arriba al descanso (48-53).
DESCANSO: Baskonia 48-53 Real Madrid
Baskonia 48-53 Real Madrid (20')
Luwawu-Cabarrot falla un triple y Llull una 'mandarina' sobre la bocina
Baskonia 48-53 Real Madrid (20')
Canastón de Hezonja, quedan 16 segundos...
Baskonia 48-51 Real Madrid (20')
Antideportiva de Omoruyi sobre Hezonja; anota los tiros el croata y quedan 30 segundos para el descanso
Baskonia 48-49 Real Madrid (20')
Triple de Llull, que entra llorando, pero que pone al Madrid por delante
Tiempo muerto de Galbiati para preparar las últimas jugadas antes del descanso
Baskonia 48-46 Real Madrid (19')
Tapón de Tavares, contra del Madrid y triple de Sergio Llull
Baskonia 48-43 Real Madrid (18')
Buena triangulación del Madrid y triple de Gaby Deck
Baskonia 48-40 Real Madrid (18')
Coby Simmons, apoyándose en el tablero, anota
Baskonia 46-40 Real Madrid (17')
Contragolpe del Madrid, pase de Campazzo y canasta a aro pasado de Hezonja
Baskonia 46-38 Real Madrid (17')
Gran canasta de Luwawu-Cabarrot ante Edy Tavares
Tiempo muerto de Galbiati después de que el Madrid anotara cuatro de sus cinco últimos ataques
Baskonia 44-38 Real Madrid (16')
Gabriel Deck encuentra un pasillo y lo aprovecha; robo del Facu y finalización del argentino
Baskonia 44-34 Real Madrid (16')
Canastón de Coby Simmons, que lo celebra a lo grande
Baskonia 42-34 Real Madrid (15')
Triple de Hezonja, que parece despertar a su equipo
Baskonia 42-31 Real Madrid (15')
Diakité sigue su recintal y es ahora el que está metiendo en el Baskonia
Baskonia 40-31 Real Madrid (14')
Canastón de Diakité y canasta cómoda de Hezonja, la primera en juego del Madrid en el cuarto
Baskonia 38-29 Real Madrid (13')
Gaby Deck provoca tiros libres y estrena la cuenta de su equipo en este cuarto; anota los dos tiros
Baskonia 38-27 Real Madrid (13')
Gran canasta de Simmons y 14-0 de parcial para el Baskonia
Tiempo muerto de Scariolo; cuando lo pidió antes iban empatados a 23 puntos
Baskonia 36-27 Real Madrid (12')
Falta de tres tiros sobre Luwaeu-Cabarrot; anota los tres y se pone con nueve de ventaja el equipo local
Baskonia 33-27 Real Madrid (12')
Gran canasta de Spagnolo y parcial de 9-0 para el Baskonia; 11-4 desde el tiempo muerto de Scariolo
Baskonia 31-27 Real Madrid (11')
Mate de Simons, la segunda canasta de dos del Baskonia en el partido
FINAL DEL PRIMER CUARTO: Baskonia 29-27 Real Madrid
Baskonia 29-27 Real Madrid (10')
Técnica a Scariolo y Luwawu-Cabarrot anota el tiro libre; quedan 25 segndos y el Baskonia tiene la pelota
Baskonia 28-27 Real Madrid (9')
Maledon se estrena, pero Luwawu-Cabarrot contesta... con otro triple; primera ventaja para el Baskonia
Baskonia 25-25 Real Madrid (9')
Gran canasta de Luwawu-Cabarrot ante su amigo Theo Maledon
Baskonia 23-25 Real Madrid (8')
Andrés Feliz entra, penetra y anota su primera canasta
Tiempo muerto de Sergio Scariolo y cambio múltiple para tratar de frenar el lanzamiento exterior del Baskonia
Baskonia 23-23 Real Madrid (8')
Tavares anota en la pintura, donde tiene ventaja; pero Diakité contesta con el séptimo triple del Baskonia, así han llegado 21 de sus 23 puntos
Baskonia 20-21 Real Madrid (7')
El Baskonia contesta con otro triple, de Spagnolo; sólo han fallado uno
Baskonia 17-21 Real Madrid (7')
Cuatro puntos consecutivos de Chuma Okeke, que está dando muy buenos minutos para el Madrid
Baskonia 17-17 Real Madrid (6')
Luwawu-Cabarrot empata con el quinto triple de su equipo
Baskonia 14-17 Real Madrid (5')
Cuarto triple del Baskonia... Diakité
Baskonia 11-17 Real Madrid (4')
Gran canasta de Spagnolo frente a Tavares, pero el pívot del Real Madrid le contesta en la otra canasta
Baskonia 9-15 Real Madrid (4')
Falta de tres tiros sobre Facu Campazzo; mete los tres tiros el argentino
Baskonia 9-12 Real Madrid (3')
Gran jugada de Campazzo y mate de Tavares
Baskonia 9-10 Real Madrid (3')
Nuevo triple de Omoruyi, las tres canastas del Baskonia desde más allá del arco
Baskonia 6-10 Real Madrid (2')
¡Qué locura! Otra vez, otro triple de un pítvot local, Omoruyi, y contesta Campazzo, que ya lleva ocho puntos en dos minutos
Baskonia 3-7 Real Madrid (2')
Triple de Diakité y Campazzo, sin maren de reacción contrsta con otro
Baskonia 0-4 Real Madrid (1')
Vaya canastón desde el suelo de Campazzo, ante Villar
Baskonia 0-2 Real Madrid (1')
Campazzo, Tavares... y canasta del caboverdiano
ARRANCA EL PARTIDO
Ya han presentado a los jugadores, los técnicos están dando las últimas instrucciones y está a punto de empezar todo en el Buesa Arena
Kurucs se ha unido definitivamente a las bajas de Howard, Sedekerskis, Khalifa Diop, mientras que Forrest es el que, a última hora, llega tocado en el Baskonia
Aunque el Baskonia se presenta con muchas bajas, sí están presentes el trío (Trent Forrest, Luwawu-Cabarrot y Omuruyi) que martirizó al Real Madrid en la Copa del Rey y que amenaza con repetir
Este partido ya tiene un precedente en el Buesa Arena en la presente temporada. Fue en la segunda jornada de la Liga ACB, en un partido que el Madrid dominaba con claridad y que el Baskonia remontó para lograr su primera victoria de la temporada.
Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid
"Los partidos asumen una importancia superior cuanto menos queda para terminar la Liga regular y este la tiene.
Si conseguimos ganar, damos un paso adelante muy importante hacia nuestro objetivo en la temporada regular. Si no lo conseguimos, se hace todo un poco más complicado dependiendo totalmente de nosotros mismos"
El partido llega precedido por la reciente final de Copa, aunque en este caso el único que tiene algo que jugarse es el Real Madrid, pues el Baskonia no tiene opción de meterse en el 'play-In' de la Euroliga.
¡Buenas tardes! Arrancamos con nuestra retransmisión en directo del partido entre el Baskonia y el Real Madrid, correspondiente a la jornada 35 de la Euroliga 2025-2026, que se juega en el Buesa Arena de Vitoria.
Baskonia y Real Madrid cierran la jornada 35 de la Euroliga en la repetición de la final de la Copa del Rey ACB jugada hace poco más de un mes en Valencia, en la que el conjunto vitoriano que entrena Paolo Galbiati se proclamó campeón.
Se trata de un clásico de la Euroliga y del baloncesto español y que, sin embargo, esta vez sólo uno de los dos equipos se juega algo. El Real Madrid lucha por las cuatro primeras posiciones de la competición continental y, de ganar, acabaría empatado en la primera plaza después de la sorprendente derrota del Fenerbahçe en Múnich.
El problema para el equipo de Sergio Scariolo es que el Baskonia siempre le complica mucho la vida, que en esta temporada ya le ha ganado dos veces y que, fuera de Madrid, los blancos bajan mucho su rendimiento. De hecho, han ganado 17 de los 18 partidos que han jugado en el Movistar Arena de Madrid y, en cambio, de los 16 que han disputado a domicilio, sólo han vencido en 5 de ellos y han perdido en los 11 restantes.
El Baskonia no se juega nada y eso podría usarse a favor de los madridistas, pero los de Galbiati ya han demostrado que saben y quieren competir aunque no se jueguen nada. Y a eso añaden la rivalidad histórica que hay entre estos dos conjuntos y el hecho de que, ante su público, el Baskonia está obligado a ganarle al Real Madrid.
Galbiati, no obstante, cuenta con muchas bajas (Tadas Sedekerskis, Khalifa Diop, Markus Howard...) en este tramo de la temporada en el que está tratando de recuperar jugadores mientras alcanza la mejor clasificación posible de cara a los 'play offs' de la Liga ACB. Su triunfo, el miércoles, ante el Casademont Zaragoza, ha hecho que se colocara tercero, empatado con el UCAM Murcia, y con un triunfo de ventaja sobre el Barça y el Joventut.