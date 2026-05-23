Celta - Sevilla en directo: resultado del partido de hoy de LaLiga EA Sports

El equipo de Luis García Plaza despide la temporada en Balaídos sin más en juego que el puesto final en la clasificación definitiva -puede terminar entre el 10º y el 17º puesto en función de los resultados-, ante un cuadro celeste que necesita un punto para meterse en la Europa League

"Lo sentimos mucho, pero en estas circunstancias de fuerza mayor debemos garantizar la seguridad de todos nuestros aficionados y de los trabajadores.

El Celta ha cancelado los actos previos al partido por un aviso de la AEMET. Hay alerta amarilla en Vigo por lluvia y tormentas que afectan a la provincia de Pontevedra. Dada esta situación, y de acuerdo con las indicaciones y requisitos establecidos para este tipo de alerta meteorológica, el club celeste se ha visto obligado a cancelar todas las actividades al aire libre programadas para hoy: puestos de comida, conciertos, animación infantil, etc.

El partido no se verá afectado y se mantiene programado a su hora habitual, a las 21:00 h, sin que la cancelación de los actos previos afecte al desarrollo normal del encuentro.

El 'EuroCelta’ cierra el curso liguero con la obligación de sumar un punto ante el Sevilla , que llega a la cita sin nada ya en juego tras certificar la permanencia la pasada jornada.

Será una noche de despedidas y fiesta por la reciente renovación de Aspas, el futbolista más determinante en la historia del equipo gallego.

Por segundo año consecutivo, el conjunto celeste disputará una competición continental, un éxito en el que ha tenido mucho que ver la llegada a su banquillo de Claudio Giráldez, el líder del equipo desde que en marzo de 2024 sustituyó a Rafa Benítez.

Giráldez ha construido un equipo de autor. Sus números vienen avalados en una decidida apuesta por la cantera. Cogió al equipo al borde del descenso y dos años más tarde lo ha consolidado en Europa.

El Celta llega a esta última jornada instalado en la sexta plaza , después de firmar el récord de puntos a domicilio en la historia del club en Primera y tras ser eliminado por el Friburgo en los cuartos de final de la Europa League.

Para el último partido de la temporada, Giráldez solo tiene la baja del central sueco Carl Starfelt , que sigue sin recuperarse de la lumbalgia que le ha impedido jugar los últimos partidos de la temporada. Su lugar lo volverá a ocupar el joven Yoel Lago .

Noche de despedidas en Vigo. El duelo será el último del argentino Franco Cervi , del ghanés Joseph Aidoo y del serbio Mihailo Ristic , que abandonarán el club, así como del guineano Ilaix Moriba , que probablemente será traspasado.

El Sevilla llega con los deberes hechos después de haber sufrido por cuarta campaña consecutiva para sellar la permanencia, pero con el objetivo de quedar lo más arriba posible en la clasificación en el que será probablemente el último partido de Luis García Plaza .

El técnico madrileño tiene un año más de contrato asegurado por haber salvado al equipo, pero es consciente de que puede no seguir ante el actual contexto del club. Hay que tener en cuenta que la incertidumbre es máxima con la compra en ciernes por parte del grupo que encabeza Sergio Ramos. Hay demasiadas cosas en el aire.

García Plaza cogió al equipo a finales de marzo sustituyendo a Matías Almeyda, destituido el 23 de marzo. El madrileño ha logrado cuatro triunfos cruciales para la permanencia en ocho partidos en el banquillo -tres victorias en casa (Atlético, Real Sociedad y Español) y una fuera hace dos jornadas en Villarreal-. Los otros cuatro partidos los cuenta por derrotas, tres fuera y la última en el Sánchez-Pizjuán contra el Real Madrid (0-1).

A pesar de la enorme incertidumbre que rodea al club de Nervión, salvado por la campana y en franca decadencia, el Sevilla llega a Balaídos con la intención de poner un broche digno a una nefasta campaña. La idea es competir y sumar los máximos puntos posibles porque no es lo mismo terminar el curso en la cola (17º) que quedarse a media tabla (10º). Todo eso puede fluctuar hoy en esta apretadísima clasificación.

Actualmente 13º en la tabla, el conjunto nervionense puede escalar todavía hasta la décima plaza o caer hasta el 17º puesto. De uno a otro hay una diferencia de más de 5,5 millones de euros .

A día de hoy percibiría 6,46 millones, pero dicha cantidad puede aumentar o disminuir dependiendo de lo que suceda en la última jornada.

Tras una agónica temporada, Luis García Plaza y los suyos disfrutarán al fin de un plácido encuentro el próximo sábado en Balaídos , donde se medirán a un Celta de Vigo que sí se juega bastante .

Para quedar 10º, el Sevilla debe vencer al Celta, evidentemente, y esperar que no ganen Real Sociedad, Espanyol ni Athletic , todos ellos con dos puntos más, saliendo beneficiado en algunos posibles empates múltiples a 46.

También cabe la posibilidad de que cuatro de sus perseguidores le adelanten en la tabla: el Alavés, que ahora mismo está por debajo por tener el 'average' perdido; Levante y Osasuna, ambos con un punto menos y con la permanencia aún en juego; y uno de los dos contendientes del citado Girona-Elche . Por tanto, cabe la posibilidad de que se repita el 17º pues de la campaña pasada.

Esta noche viviremos el último partido como profesional de César Azpilicueta . El Sevilla quiere hacerlo con una victoria.

La despedida de Azpilicueta no será la única esta noche. Neal Maupay ha sido el primero en confirmar que se marcha. El delantero francés regresará al Olympique de Marsella.

Maupay solo es uno de los tres cedidos que tiene el equipo . También están Odysseas Vlachodimos y Batista Mendy. Aunque no han sido tan explícitos como su compañero, también tienen los días contados en Nervión, a priori.

Junto a Azpilicueta y los cedidos, también termina contrato un veterano como Alexis Sánchez, que firmó por una sola campaña . Los gestos del chileno en el partido contra el Real Madrid -se detuvo ante el Gol Norte con la camiseta quitada-, olieron a despedida. Su agente, de hecho, se reunirá con él para definir un futuro que está "lejos de Sevilla ", como han confirmado desde su entorno. Brasil y Chile se presentan como sus destinos más probables.

Del mismo modo, Adnan Januzaj también vivirá su último partido con el Sevilla. Durante unas semanas volvió a barruntarse la posibilidad de una renovación ya descartada , pero con García Plaza no ha jugado ningún minuto. Se marchará por la puerta de atrás.

Del mismo modo, tampoco se pudo despedir del Sánchez-Pizjuán sobre la hierba el meta Orjan Nyland, que ha vivido a la sombra de Vlachodimos todo el curso . No se descarta que hoy pueda ser titular.

García Plaza tiene las bajas de Juanlu Sánchez , por sanción, y de los centrales Castrín y el brasileño Marcao , los medios Manu Bueno y Batista Mendy , y el extremo belga Adnan Januzaj , por lesión.

El técnico madrileño ha confirmado que César Azpilicueta será titular tras anunciar su retirada a los 36 años. También podría alinear al internacional noruego Orjan Nyland, suplente habitual este año.

Estamos a la espera de que nos confirmen los onces. Mientras tanto, repasamos las alineaciones probables .

Se espera que Giráldez saque lo mejor que tiene. Lo lógico es que mantenga bajo palos a Ionut Radu y forme un trío de centrales con Javi Rodríguez , Yoel Lago y Marcos Alonso . En los carriles, Sergio Carreira , Óscar Mingueza y Javi Rueda se repartirán dos plazas, que por dentro completarán Ilaix Moriba y Fer López , con alguna opción para el recuperado Matías Vecino . En punta, muchas combinaciones posibles para las tres plazas: Borja Iglesias o Ferrán Jutglà , Williot Swedberg o Pablo Durán y Hugo Álvarez o I ago Aspas .

Por parte nervionense, sólo está confirmada la titularidad de César Azpilicueta el día de su retirada, aunque podría permitir que se despidieran también otros que no van a seguir como Örjan Nyland , Neal Maupay , Alexis Sánchez y, previsiblemente, Nemanja Gudelj . En defensa, José Ángel Carmona y Gabriel Suazo estarían en los laterales, con Kike Salas por dentro a no ser que el madrileño tenga un gesto con quienes no han contado, como Fábio Cardoso o Federico Gattoni . Se ha especulado mucho con el debut de Nico Guillén , que podría relevar en la medular a Lucien Agoumé , al tiempo que por fuera jugarían Rubén Vargas y Joaquín Martínez ' Oso '. En la punta de lanza, Akor Adams , sin desdeñar otro dibujo que incluyera más mediocampistas.

La titularidad de Iago Aspas, que esta semana anunció que alargará una temporada más su carrera profesional, es la gran novedad en la alineación del Celta para medirse esta noche al Sevilla, con el que el defensa César Azpilicueta se despedirá como titular .

Luis García Plaza sitúa a Isaac Romero como delantero centro y apuesta por Agoumé, Peque y Sow en el centro del campo

Están los dos equipos calentando sobre el césped de Balaídos. Menos de media hora para que arranque el choque.

Hay dos equipos peleando en esta última jornada por esa 6ª posición : Celta y Getafe . Ahora mismo el Celta tiene 51 puntos y el Getafe 48 puntos. El Celta solo puede perderla si cae y el Getafe gana porque, en caso de que terminasen empatados a puntos, ya que el goal-average directo lo gana el equipo de Bordalás .

La jornada unificada arranca a las 21:00 horas. Si quieren seguir la pelea por el descenso , también podrán hacerlo en la web de ESTADIO Deportivo.

Ya está a punto de comenzar el partido en Balaídos. Se ha quedado buena tarde en Vigo a pesar de las alertas meteorológicas de la AEMET.

Están esperando para empezar para que arranquen todos los partidos a la vez.

Buen movimiento de Borja Iglesias, siempre crucial cuando recibe de espaldas. Se equivocó después Iago Aspas con un balón en profundidad que no encontró destinatario.

Lo intenta Carmona por la derecha pero termina mandando un centro muy fuerte directamente fuera por línea de fondo.

El Sevilla FC pone este sábado punto final a una temporada marcada por el sufrimiento y la inestabilidad visitando Balaídos. Le espera un Celta de Vigo que aún necesita un punto para asegurar su presencia en la próxima Europa League.

El Sevilla solo se juega el puesto final

Los hispalenses llegan sin objetivos clasificatorios después de sellar la permanencia la pasada jornada, aunque con la intención de despedir el campeonato dejando una imagen más competitiva y seria de la ofrecida durante buena parte del curso.

La única pelea para los sevillistas es el pellizco económico asignado a cada lugar de la tabla ya que puede terminar entre el 10º y el 17º puesto, una diferencia importante a nivel histórico y monetario. De uno a otro hay una diferencia de más de 5,5 millones de euros. A día de hoy es 13º y percibiría 6,46 millones, pero dicha cantidad puede aumentar o disminuir dependiendo de lo que suceda en la última jornada

En cualquier caso, el conjunto sevillista vuelve a cerrar una campaña muy lejos de las expectativas, pero con el alivio de la salvación en el ambiente.

Por cuarto año consecutivo, ha tenido que pelear hasta casi el final para evitar el descenso, una situación impensable hace no demasiado para un club acostumbrado a competir en Europa y levantar títulos continentales. En medio de la crisis deportiva, social y económica que atraviesa la entidad, el duelo en Vigo también puede significar el adiós de Luis García Plaza.

El técnico madrileño llegó al banquillo en marzo tras la destitución de Matías Almeyda y, pese al contexto complicado, consiguió reactivar al equipo con cuatro victorias fundamentales para garantizar la salvación. Triunfos ante Atlético, Real Sociedad, Espanyol y Villarreal que terminaron siendo decisivos para evitar el desastre. Sin embargo, ni siquiera eso asegura su continuidad en un club pendiente de posibles movimientos accionariales y con un ambiente de máxima incertidumbre.

Azpilicueta dirá adiós en Balaídos

Uno de los nombres propios de la noche será el de César Azpilicueta. El veterano defensa será titular en el que será el último partido de su carrera profesional tras anunciar recientemente su retirada a los 36 años. Luis García Plaza confirmó su presencia en el once en un encuentro que tendrá un componente emocional importante para el navarro.

El técnico sevillista afronta además el choque con varias bajas importantes. No estarán Juanlu Sánchez por sanción ni los lesionados Castrín, Marcao, Manu Bueno, Batista Mendy y Adnan Januzaj. Podría tener minutos el guardameta noruego Orjan Nyland, habitual suplente durante gran parte de la temporada.

Balaídos prepara una noche de fiesta

El Celta llega lanzado después de otra campaña sobresaliente bajo la dirección de Claudio Giráldez, el técnico que transformó al equipo desde su llegada al banquillo en 2024. El conjunto gallego afronta la última jornada dependiendo de sí mismo para asegurar una nueva clasificación europea. Instalado en la sexta plaza, ha firmado además registros históricos lejos de Balaídos y ha consolidado un proyecto reconocible, atrevido y con una fuerte apuesta por la cantera.

La cita también servirá para despedir a varios futbolistas como Franco Cervi, Joseph Aidoo y Mihailo Ristic, además de un probable adiós de Ilaix Moriba. Todo ello en una noche que estará marcada igualmente por el ambiente festivo tras la renovación de Iago Aspas, gran referente del celtismo y jugador más determinante de la historia reciente del club.

Con mucho más en juego para los gallegos que para los sevillistas, Balaídos dictará sentencia a una temporada muy diferente para ambos equipos: ilusión y crecimiento en Vigo; dudas, desgaste y necesidad de reconstrucción en Nervión.