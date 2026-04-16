El Sevilla toma una decisión con Januzaj: no le ofrecerá la renovación

Aunque el propio jugador belga había dejado en el aire la posibilidad de continuar en Nervión, lo cierto es que no existe la intención de ampliar su contrato, que finaliza el próximo 30 de junio

Pese a la incierta situación clasificatoria del equipo, que no sabe si competirá la próxima campaña en Primera o en Segunda división, el Sevilla FC sigue tomando decisiones en lo referente a la planificación de la próxima temporada. Y una de ellas pasa por la salida de Adnan Januzaj, que acaba contrato el próximo 30 de junio y no será renovado.

Una de las grandes apuestas fallidas de Monchi

En realidad, es algo que se prevé desde hace tiempo por varias razones. Para empezar, el pobre rendimiento deportivo del extremo belga, que esta campaña ha realizado un esfuerzo para tratar de reencontrarse consigo mismo y ganarse una última oportunidad en Nervión. Y si bien es cierto que ha tenido destellos de un fútbol distinto y de calidad, lo cierto es que no ha sido suficiente para que se siga apostando por el que es uno de los grandes lunares en la gestión de Monchi.

Un fichaje gratis a cambio de una importante ficha

El ex director deportivo blanquorrojo, ahora presidente del CD San Fernando 1940, firmó al futbolista de origen kosovar en el verano de 2022, tras acabar su vinculación con la Real Sociedad y quedar libre. Sobre el papel se trataba de una ganga a coste cero. Pero Januzaj nunca ha convencido en el Sevilla FC. Además, a cambio de llegar gratis, obtuvo un elevado salario, de los más altos de la plantilla, durante cuatro temporadas, sin haber sido posible encontrarle una salida más que mediante cesiones infructuosas que le han costado el dinero al club hispalense.

Cesiones en Turquía y Las Palmas

A los seis meses de aterrizar ya fue enviado al Instabul Basaksehir de Turquía. En la 23/24 no hubo manera de colocarlo y no hubo más remedio que dejarlo en la plantilla, aunque apenas jugó. Ya el pasado curso se marchó a la UD Las Palmas y dejó un amago de esperanza con algunas actuaciones destacadas, si bien las lesiones volvieron a lastrarle y acabó con dos goles y una asistencia en 20 partidos. No pintaba nada bien cuando el pasado verano optó por agotar su contrato en el Sevilla FC.

Januzaj se ganó el 'perdón ' de la grada tras bajarse el sueldo

En un gesto que sí le honra, aceptó rebajarse el sueldo de forma importante para que el club pudiese inscribir a los fichajes, algo que no hicieron otros como Nianzou o Joan Jordán. Además, cobrar menos esta campaña no conllevó una ampliación de su contrato, como sucedió con Marco y Sow. Quizás por ello, la grada no se ha mostrado especialmente crítica esta campaña con el extremo belga, que vio un rayo de luz con Matías Almeyda.

De los elogios de Matías Almeyda a los cero minutos con García Plaza

“Ve pases donde otros no los ven”, aseguró el técnico argentino sobre Januzaj tras su papel protagonista en la victoria ante el Getafe en el Coliseum, con un genial servicio a Akor Adams que propició la dejada del nigeriano y el gol de Sow. También tuvo minutos en el derbi ante el Real Betis en los que mostró su personalidad. Pero ahí acabó todo.

Sin minutos en los tres últimos partidos del 'Pelado' en el banquillo nervionense, el que fuese jugador del Manchester United o el Borussia Dortmund no ha contado todavía para Luis García Plaza en sus dos encuentros al frente del equipo. El técnico madrileño no quiere experimentos en esta angustioso tramo final y Januzaj no tendrá fácil jugar. Blanco y en botella: está viviendo sus últimos meses como sevillista.

La reunión con Antonio Cordón

En el entrenamiento de este pasado miércoles se le pudo ver manteniendo una charla a pie de césped con el director deportivo, Antonio Cordón, que luego continuó en el palco del Estadio Jesús Navas. Semanas atrás él mismo había abierto una puerta a su posible continuidad. "Me siento bien aquí, con el cariño de la gente con la que trabajo día a día. En el fútbol pueden pasar muchas cosas. A final de temporada veremos”, aseguró. Pero según indica ABC, no existe la intención de renovar a Januzaj, que a sus 31 años deberá dar irremediablemente un paso atrás en su carrera para encontrar un nuevo destino después de cuatro temporadas más que discretas.

Las estadísticas de Januzaj en la 25/26

En la presente ha participado hasta la fecha en 13 encuentros, para un total de 384 minutos en los que ha firmado dos goles, ambos en Copa del Rey ante el modesto Toledo. Los dos únicos que ha firmado con la camiseta blanqurrioja en los 30 partidos que ha disputado desde que firmó. Una aval demasiado pobre para ganarse un nuevo contrato.