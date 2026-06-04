Adnan Januzaj no espera a la reconfiguración del Sevilla y se mueve en el mercado de fichajes

El club nervionense aún no ha tomado una decisión sobre la posible renovación de Nemanja Gudelj y, dadas las nuevas circunstancias, también se plantea ahora la de Alexis Sánchez. También terminan contrato el próximo 30 de juni

El Sevilla FC se encuentra improvisando desde ya una planificación afectada de manera importante por la ruptura de las negociaciones con Sergio Ramos, con José Ignacio Navarro -el que fuera ayudante de Antonio Cordón- al frente de un trabajo sin presupuesto y aún condicionado por esa quimérica 'venta exprés' que los grandes accionistas asegurar querer encajar sobre la bocina. El entrenador, Luis García Plaza, ha sido el primero en tener noticias más o menos concretas y lo siguiente será hablar con los futbolistas que aún no saben si siguen o no en la 26/27.

El Sevilla se lo piensa con Gudelj y Alexis Sánchez, pero no con Januzaj

Hay casos de finales de contrato previstos para el próximo 30 de junio en los que aún no está descartada una renovación, como ha llegado a manifestar el capitán Nemanja Gudelj y como se ha rumoreado también en las últimas horas con Alexis Sánchez. No parece ser el caso de Adnan Januzaj, quien ya se ha puesto manos a la obra para encontrar equipo y en su salida del Sevilla FC no hay atisbos de marcha atrás, a pesar de que él mismo dejó abierta esa puerta.

También muy claros están las situaciones con otros futbolistas que acaban vinculación a finales de este mes, como los de César Azpilicueta, que ha anunciado su retirada; como el mundialista Orjan Nyland, que también se ha despedido; o como los cedidos Neal Maupay, Batista Mendy y Odysseas Vlachodimos, pues sólo por el griego se haría un esfuerzo pero es el más caro y cotizado de todos.

Adnan Januzaj cambia de representante y busca equipo en LaLiga EA Sports

En medio de este imprevisible contexto, Januzaj ha cambiado de agencia de representación. "Estamos encantados de anunciar que Adnan Januzaj se ha unido oficialmente a la familia. Bienvenido", publicaban desde la empresa JCR Sport Goalkeeper, con sede en Valencia y liderada por Javier Coso.

Según la información que tiene ESTADIO Deportivo, el nombre del extremo belga ha sido ofrecido a diversos clubes de LaLiga EA Sports. En los últimos meses también ha sonado para clubes de Bélgica (el RSC Anderlecht siempre, eterno pretendiente), de Grecia y de los países árabes; sin llegar a avanzar de manera concreta en una dirección.

Januzaj fue fichado por Monchi a finales del verano de 2022 tras una surrealista cesión de Lucas Ocampos al Ajax. Llegó como agente libre, tras acabar contrato con la Real Sociedad -allí dio su mejor versión con Imanol Alguacil- pero cobrando una altísima ficha que accedió a rebajarse el curso pasado, cuando regresó a Nervión después de varias cesiones igual de fallidas que su experiencia como blanquirrojo.

Matías Almeyda le cuidó, le piropeó e intentó recuperarle; pero las lesiones le impidieron aparecer con continuidad y en esta 25/26 sólo ha podido sumar 384 minutos repartidos entre 13 partidos oficiales, 12 de LaLiga EA Sports y uno de Copa del Rey en el que anotó frente al CD Toledo sus dos únicos goles en este periplo de cuatro años como jugador del Sevilla FC resumido en sólo 30 encuentros con la camiseta blanquirroja.