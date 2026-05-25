Gudelj esperará al nuevo Sevilla: "Sergio Ramos es un líder y puede hacer grandes cosas"

El capitán nervionense avala por varios motivos el aterrizaje en el Sevilla del camero, su amigo personal, y afirma que le dará prioridad a su posible renovación en Nervión, para lo que está dispuesto a retrasar su futuro

Desde que el Sevilla amarró la salvación en la penúltima jornada, la actualidad nervionense se centra casi exclusivamente en la compra del club por parte de Sergio Ramos y el grupo inversor Five Eleven Capital, que ha entrado ya en su recta final tras alcanzar un acuerdo entre las partes.

Desde entonces, son varias ya las voces autorizadas que avalan y les ilusiona la llegada del camero al club como cabeza visible del nuevo proyecto, destacando que podría ser la solución para la delicada situación del club.

En esta línea se ha expresado el capitán del Sevilla Nemanja Gudelj, que confiesa que mantiene una relación amistad con el camero y que ve sobradamente capaz a Ramos para liderar un club.

Convencido de la capacidad de Ramos para ser la solución del Sevilla

“Es verdad que Sergio es un gran amigo mío. Cuando estaba aquí en Sevilla nos lo pasamos muy bien, nos hicimos grandes amigos. Creo que es una gran persona y un gran futbolista”, reconoció en Canal Sur TV el jugador serbio, que asegura que, aunque ha hablado en varias ocasiones con el todavía futbolista, no le ha preguntado directamente por el proceso de compra del club.

“Realmente de la situación no le pregunté nada porque no me quiero meter en cosas que no me toque a mí. Ya cuando se haga oficial, si se hace oficial, ya le llamaré como amigo y hablaremos”, apuntó el balcánico, que afirmó con rotundidad que Sergio Ramos es la persona adecuada para tomar los mandos en el Sánchez-Pizjuán.

“Si tú me preguntas si yo pienso que Sergio es un líder y puede manejar un club y hacer grandes cosas, yo creo que sí. Sergio tiene esa capacidad. Si es un buen paso para él y para el club, yo encantado. Quiero que el Sevilla vuelva a ser el club que ha sido siempre", aseguró Gudelj, que sumó más razones para creer en que el aterrizaje de Ramos podría ser un éxito: "Es una buena persona y tiene años en el fútbol de más alto nivel".

Abierto a renovar en el Ramón Sánchez-Pizjuán

En relación al desembarco de Sergio Ramos, lo que obviamente ralentiza los movimientos de la planificación para la 26/27, Gudelj se refirió a la posibilidad de renovar ahora que termina contrato, asegurando que está dispuesto a esperar al Sevilla.

“Por el respeto y por todo, yo siempre he dicho que para mí la prioridad siempre la va a tener el Sevilla, de hablar con ellos primero. Y ya luego, lo que suceda, escuchar otras ofertas”, apuntó Gudelj, que insistió en este planteamiento.

“Yo creo que yo debo al club, por lo menos, darle este tiempo y espacio para aclarar un poco cómo va a ser el futuro. Y desde ahí, escucharles y ver si podemos seguir adelante; espero que sí. Llevó aquí siete años, esta temporada he jugado muchos partidos y siempre sería un honor defender este escudo", afirmó Gudelj, con predisposición a permanecer en Nervión con Sergio Ramos al frente del club después de una campaña en la que ha sido protagonista, con mucho minuto y luciendo capitanía.