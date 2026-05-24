La temporada no acaba: seis sevillistas hacen las maletas, con Suazo bajo controles por el temor al ébola

Tres internacionales nervionenses comenzarán en los próximos días su preparación para el Mundial, mientras que otros tres han sido citados para la disputa de diferentes amistosos en los primeros días de junio, preocupando especialmente el Chile - República Democrática del Congo

El Sevilla FC echó el cierre a la temporada con una nueva derrota, la decimonovena del curso, ante el Celta de Vigo. Aunque los números han sido realmente pobres, la salvación sellada la jornada anterior deja una lógica satisfacción en el seno de un club que navega en la incertidumbre más absoluta. Sigue sin aclararse el proceso de venta de la mayoría accionarial a Five Eleven Capital, cuyo periodo de exclusividad finaliza el 31 de mayo, y eso mantiene congelada la planificación. De momento, Luis García Plaza se quedará esta próxima semana en la capital hispalense, hasta resolver su futuro, pues aunque tiene un año más de contrato todo dependerá de la decisión de los nuevos dueños, si es que llegan.

Pero de forma paralela, el fútbol no ha acabado para varios miembros del plantel nervionense, que han sido reclutados por sus diferentes selecciones en estos últimos días. Algunos de ellos tendrán la oportunidad de estar presentes en el escaparate del Mundial que de disputará desde el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá. Pero otros no lograron clasificarse para dicha cita y aprovecharán este epílogo de la campaña para afrontar diferentes amistosos, antes de iniciar definitivamente las vacaciones.

Dos amistosos para Gabriel Suazo, entre las precauciones por el brote de ébola

Es el caso deGabriel Suazo, que sigue siendo un fijo en Chile, con la que Alexis Sánchez no acude desde hace ahora un año. El lateral izquierdo ha firmado una irregular primera campaña como sevillista, en la que se esperaba más de él por su experiencia, pero el técnico interino, Nicolás Córdova, no han dudado en llamarlo a filas para los encuentros ante Portugal, el 6 de junio en Lisboa, y República Democrática del Congo, el día 9 en La Línea de la Concepción.

Se da la circunstancia de que este último encuentro se encuentra bajo el foco después de que el combinado africano haya suspendido su concentración para el Mundial en Kinsasa, la capital del país, por la Emergencia de Salud Pública Internacional declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) tras producirse un bote de ébola que ha dejado 177 muertes relacionadas.

Así, la selección congoleña se ejercitará en Bélgica y jugará sus partidos de preparación en Europa, entre ellos el citado frente a Chile en la localidad gaditana, por lo que desde el Gobierno de España se efectuarán los controles pertinentes para garantizar la máxima seguridad. Así lo ha asegurado el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, quien confirmó que se tomarán "las medidas que sean precisas para que no haya ni ápice de inseguridad".

Hasta cuatro partidos de Akor Adams con Nigeria, que no cuenta con Ejuke

Junto a Suazo, también tendrá que seguir compitiendo en diferentes amistosos tanto Akor Adams como Odysseas Vlachodimos. De un lado, el delantero nigeriano deberá afrontar hasta cuatro encuentros, dos de ellos correspondientes a la Unity Cup en el Estadio The Valley de Londres. Este próximo martes tendrá lugar la primera semifinal ante Zimbabue y el sábado 30 se celebrará la final, aspirando también a ella Jamaica e India.

Quien no ha sido citado en esta ocasión por el seleccionador nigeriano, Eric Chelle, es el también sevillista Chidera Ejuke, que podrá comenzar su periodo vacacional por tanto antes que su compañero, que también se enfrentará el miércoles 3 de junio a Polonia en Varsovia y el día 10 en Leiria a Portugal.

Vlachodimos se va con Grecia con pocas opciones de volver

Por su parte, Vlachidimos, cuyo futuro parece estar ya fuera del Sevilla FC ante las altas pretensiones de un Newcastle reacio a cederlo de nuevo, sigue siendo también indiscutible con Grecia. Así, después de su gran campaña como nervionense, el meta ha sido citado para los amistosos ante Suecia, el día 4 de junio en Estocolmo, e Italia, el domingo 7 en Creta.

Sow y Rubén Vargas, al escaparate del Mundial

Sí estarán en el Mundial, en cambio, los suizos Rubén Vargas y Djibril Sow, que como es esperaba no han faltado en los planes de Murat Yakin. Antes de tomar parte en el Grupo B junto a Qatar, Canadá y Bosnia Herzegovina, además, disputará también dos choques preparatorios, frente a Jordania en Sant Gallen el domingo 31 de mayo y ya en Estados Unidos, frente a Australia, el 6 de junio en San Diego.

Nyland, al Mundial tras decir adiós al Sevilla FC

Junto a los helvéticos, la nómina de mundialistas blanquirrojos la completa el meta Orjan Nyland, que acaba contrato y ya ha dicho adiós al club y la afición sevillistas después de tener la oportunidad de despedirse sobre el césped ante el Celta de Vigo. "Siempre lo voy a llevar en el corazón, no nací siendo sevillista, pero me moriré siéndolo", afirmó.

El noruego parte a priori como titular para Ståle Solbakken, debiendo medirse en el Grupo I a Irak, Senegal y Francia. Antes, afrontará sendos amistosos contra Suecia, el lunes 1 de junio en Oslo, y Marruecos, el domingo 7 en Nueva Jersey.

Gudelj, pendiente de Paunovic

Queda por conocer si Nemanja Gudelj, por su parte, entra en la lista de Veljko Paunovic para los encuentros en los que Serbia servirá de 'sparring' a Cabo Verde (domingo 31) y México (jueves 4). Sin embargo, en el país balcánico dan por hecho que el nuevo seleccionador aprovechará para realizar probaturas y tirará de jugadores jóvenes.