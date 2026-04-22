Suazo aclara su futuro tras perder su sitio en el Sevilla con García Plaza: "Acá es donde quiero estar"

El lateral zurdo chileno ha visto cómo su protagonismo ha ido a menos ante la irrupción de Oso, pero tiene dos años más de contrato firmados y no se plantea una salida. Es "feliz" en Nervión y no se arrepiente de firmar "por un equipo grande"

El protagonismo de Gabriel Suazo en el Sevilla FC ha ido a menos a lo largo de la temporada. La falta de competencia en el lateral izquierdo lo convirtió en indiscutible en el primer tramo del curso, ganándose los elogios por su oficio y experiencia. Pero con el paso de los partidos se ha echado en falta un paso más del que parecía ser uno de los fichajes más acertados de Antonio Cordón tras arribar a coste cero.

Desde que aterrizó Luis García Plaza, el internacional chileno se ha visto relegado a la suplencia en favor de Oso, al que Matías Almeyda se resistía a premiar con la titularidad. El técnico argentino hacía valer los galones del ex del Toulouse, que ahora vive una nueva realidad pero no por ello se replantea su futuro en el Sevilla FC, donde tiene contrato hasta 2028.

"Más allá del momento, y siempre lo digo cada vez que me preguntan, yo acá estoy muy feliz, es donde quiero estar. Tomé la decisión por eso, de venir a un equipo grande", ha asegurado el defensor en una entrevista concedida a la cadena ESPN, siendo su compatriota y ex futbolista Jean Beausejour el encargado de realizar la misma.

Pocos minutos con Luis García Plaza

En el debut de García Plaza ante el Oviedo Suazo salió desde el banquillo para disputar 17 minutos, mientras que frente al Atlético de Madrid lo hizo ya al filo del tiempo reglamentario. Pero el de San Bernardo asume ese rol y promete seguir trabajando por el bien del grupo.

"Mi forma de entrenar y jugar no cambia si me toca jugar un minuto o los 90. Yo sigo trabajando de la misma forma, intentando 'poner en aprietos' al técnico nuevo, en decirle 'estoy aquí para jugar'... Si me toca entrar cuatro minutos, como me tocó contra el Atlético, de lateral derecho, voy a entrar y dar lo mejor esos cuatro minutos", destacó.

Los números de Suazo en el Sevilla FC

Tras perderse las dos primeras jornadas al no poder ser inscrito, Suazo se hizo con un sitio en el once, completando todos los minutos en 10 de las 11 siguientes citas ligueras. Luego sufrió un desgarro en el muslo que le hizo perderse seis encuentros, apareciendo entre medas frente al Real Madrid, y la irrupción de Oso hizo le ha llevado poco a poco a perder peso, siendo actualmente el noveno jugador de campo en el ranking de minutos jugados con 1.613 repartidos en 24 encuentros, en los que ha firmado dos asistencias.

Se siente querido por la afición del Sevilla FC

Pese a su bajón, el el defensor andino se siente querido por la afición blanquirroja y asegura no estar pendiente de las críticas. ""Yo no sé si en Chile o acá en Sevilla la gente me ama o me odia, si le gusta cómo juego o no, solamente me llevo por lo que convivo en el día a día, cuando voy a la calle y la gente me dice 'gracias por venir' o me da cariño, eso para mí es gratificante. No sé que se habla de mí en redes sociales y no me interesa saberlo en verdad... No necesito alimentar mi ego cuando las cosas van bien y leer comentarios, y cuando va mal, no, me siento en otras cosas", comentó.

"Orgulloso" de pelea por la permanencia, con una experiencia ya vivida en Colo Colo

En el plano colectivo, por su parte, el defensor andino asume cuál es la realidad del equipo nervionense, la cual ya podía intuir cuando fue reclutado por Antonio Cordón tras dos temporadas y media en la Ligue 1. "Me encantaría poder estar peleando por entrar a Europa, pero hoy me toca vivir este momento y estoy feliz y orgulloso de vivirlo y competir, para poder ayudar al equipo a seguir donde debe estar, en Primera", explicó, recordando además que ya vivió una etapa "oscura" en Colo Colo en la que le tocó también luchar por la permanencia. De ello sacó una experiencia que ahora espera que le sea de ayuda en Nervión.

"Eso me preparó en su momento sin saberlo, para poder vivir quizás un momento parecido, similar al que me tocó vivir y poder compartir esa experiencia con mis compañeros. En estos momentos se ven cosas muy negativas, que sobresalen sobre lo positivo, y en Colo Colo aprendí que hay cosas positivas que te pueden ayudar a salir", sentenció.

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