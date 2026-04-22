García Plaza no solo mira al Levante y el "paso brutal" que sería ganar para el Sevilla: "Así no vamos a perder"

El técnico nervionense admite que el choque de este jueves en el Ciutat de València es "vital", pero también mira de reojo a los tres partidos en el Sánchez-Pizjuán ante Real Sociedad, Espanyol y Real Madrid y pide a la afición que haya el mismo "ambiente" que frente al Atlético de Madrid

Tras la balsámica victoria de la pasada jornada ante el Atlético de Madrid, el Sevilla FC retoma LaLiga este jueves con un choque de nuevo decisivo ante el Levante. El descenso sigue acechando a solo dos puntos de distancia y vencer a un rival directo en el Ciutat de València podría suponer un gran paso hacia la permanencia, pues al menos los granotas quedarían ya a ocho puntos. La trascendencia del encuentro está fuera de toda duda y así lo ha reconocido Luis García Plaza, que insistió en que una victoria les permitiría dar "un salto brutal" hacia el objetivo de la salvación.

"Estamos en la parte vital de la temporada, donde te juegas todo. La victoria ante el Atlético te hace sacar un pelín la cabeza y el partido con el Levante es importantísimo, vital, ante un rival que va air a muerte y nosotros tenemos que ir igual. Si mantenemos el mismo nivel que ante el Atlético, podremos sacar la victorias", explicó en rueda de prensa el técnico madrileño, quue se deshizo en elogios hacia su rival.

Elogios al Levante: "Está en su mejor momento"

"Al Levante hay que analizarlo bien, ha mejorado mucho con Luís Castro y está en su mejor momento del año, como ya dije del Oviedo. Sus jugadores están a tope de confianza, llevan un partido perdido de los seis últimos y nosotros hemos ganado uno, así que fíjate si las dinamias son diferentes. Tienen confianza y eso es muy importante. O hacemos un gran partido o no tendremos opciones. Debemos ir dando pasos. Desde Oviedo priorizamos no conceder muchas ocasiones de gol, como así fue, y ante el Atlético tuvimos algunos desajustes en la primera mitad, pero luego perfecto. Creo que hemos dado un paso adelante con balón, con automatismos, y cada partido espero más. Espero un Sevilla mejor que ante el Atlético, pero igual que nuestra afición nos llevó en volandas, ellos van a tener a una afición que aprieta cuando cree en algo, porque yo he estado ahí. Tenemos que hacer otro gran partido, no queda otra", comentó.

Más "cerca" del Sevilla FC que quiere, pero aún "lejos"

Pese a esa mejoría que ya intuye en su equipo, el preparador nervionense sí quiso dejar claro que aún falta para ver el Sevilla FC que le gustaría. "Voy viendo en los entrenamientos que se va acercando a lo que quiero, pero en la idea que tengo de equipo está muy lejos. Eso se va consiguiendo con automatismos, repeticiones… El equipo tiene que ir creciendo. Mi Sevilla de un futuro está lejos, pero llevamos dos partidos y tres puntos, con esa media no tendríamos problemas", apuntó.

No se atisban muchos cambios en el once del Sevilla FC ante el Levante

En este sentido, García Plaza dejó entrever que su once no presentará muchas novedades en el Ciutat de València. "Lo que funciona normalmente se toca poco, pero no significa que vaya ser igual al cien por cien. El el otro día vi al equipo cómodo y bien, creciendo con el balón, si bien ayuda que tengas el resultado a favor. Sí soy de mantener bloques, aunque puede haber algún matiz dependiendo del rival y puede haber algo diferente. Ya hemos jugado con cuatro esquemas. Hemos cambiado en los dos partidos y también me gusta que el rival tenga esa duda de como le podemos jugar", adelantó.

La salvación pasa por el Sánchez-Pizjuán: "Con ese ambiente, no perdemos ningún partido"

"El Levante nos ganó aquí 0-3 y el 'average' va a ser muy difícil recuperarlo, ojalá me equivoque. Pero si ganas, sería un paso adelante brutal", insistió el preparador blanquirrojo, que mira de reojo a los próximos compromisos en una Sánchez-Pizjuán donde espera hacerse fuerte para amarrar la salvación "Luego tenemos otro partido fuera, pero creo que aquí en casa, si se da el ambiente del otro día, no vamos a perder ningún partido. La afición estuvo el otro día increíble, es la que conocía cuando venía de visitante y el Sevilla estaba con la flecha hacia arriba. No digo ganar los tres partidos, pero si teneos ese ambiente, veo difícil que nos ganen. Perder ante el Levante sería una derrota muy dura, pero la final será cuando llegue ese partido de todo o nada. Los jugadores están concienciados, pero ellos van a estar igual y necesitamos ser mejores que ellos", insistió.

Sin visita a la Feria: "Es imposible"

Por otro lado, García Plaza descartó tajantemente que puede haber visita a la Feria en caso de victoria mañana jueves. "No creo porque jugamos el domingo, es imposible. Llegamos de madrugada de Valencia y lo más importante es descansar y recuperar. Los que repitan de jueves a domingo, como si no hubiese Feria, tienen que meterse en casa. Yo no he visto nada y me gustaría disfrutarla, pero ahora mismo como estamos es imposible", sentenció.