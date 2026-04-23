La autocrítica y el propósito de enmienda del vestuario blanquirrojo: "Llevábamos toda la semana hablando y...."
Isaac Romero y Lucien Agoumé coinciden con su entrenador en que han tirado el primer tiempo, lamentando el lebrijano el despiste que dio origen al 1-0 y puntualizando el franco-camerunés que hay que "jugar mejor" en "las seis finales que quedan", empezando por la de Pamplona
"La primera parte no ha sido buena. Llevábamos toda la semana hablando de que ellos sacaban rápido y que había que estar atento a las marcas... y el primer gol viene así. Creo que debemos aprender de esos errores ya, porque nos estamos jugando la vida, la verdad. Ahora, a entrenarnos estos días que nos quedan para el domingo intentar sacar los puntos en casa del CA Osasuna", explicaba un cariacontecido Isaac Romero en los micrófonos de DAZN, donde hizo autocrítica y pidió, tanto en un mensaje para sí mismo como para el resto de vestuarios, una reacción antes de que sea tarde.
"Al final, sabemos que nos estamos jugando muchas cosas ahí abajo. Tenemos que dar mucho más cada uno de nosotros. Todo el mundo sabe la situación en la que estamos y los compañeros, lógicamente, están cabreados por el resultado. Personalmente, estoy muy dolido, porque no hemos conseguido lo que veníamos a buscar. ¿Soluciones? Esto se saca estando todos juntos, igual que la jornada pasada, porque, sinceramente, creo que podemos competirle a cualquier equipo y que son fallos propios los que no llevan a que perdamos los puntos en algunos partidos. Lo dicho: hay que esta más unidos que nunca y trabajar duro a por los tres próximos puntos".
Agoumé: "Hay que atacar con más convicción y con más ganas de hacer daño"
"Es una derrota que pesa mucho, porque era un partido importantísimo para nosotros por lo que nos estamos jugando. Es una ocasión que hemos desperdiciado. Ahora, nos quedan seis finales que tenemos que jugar mejor que en ésta ante el Levante UD, cuando, sobre todo en la primera parte, el equipo tenía que haber dado una cara mucho mejor", añadía en los medios oficiales Lucien Agoumé, que daba algunas claves: "Hay que atacar con más convicción, con más ganas de hacer daño al contrario cuando generemos las ocasiones. En la primera no creamos casi nada y es lo que nos ha faltado, eso que digo, en la segunda".
Para finalizar, en un español más que correcto, el pivote franco-camerunés entiende que no se pueden bajar los brazos, pues todavía hay un mínimo colchón de un punto sobre el descenso, por lo que un triunfo en El Sadar el próximo fin de semana ayudaría a despegarse de la parte baja, al menos avanzando un poco a falta cada vez de menos puntos en liza para la finalización del campeonato: "Hay que trabajar para el partido del domingo, que es lo único que nos va a ayudar. Seguro que en Pamplona vamos a salir como en la segunda parte de hoy para traernos los tres puntos. Ya todo son finales. Y las finales hay que ganarlas o, al menos, sacar un punto. No lo hicimos y quedan seis. Hay que dar vuelta muy rápido y ver los errores para no volver a repetirlos. El partido del domingo es importantísimo para nosotros".