El análisis táctico del Levante - Sevilla: Una primera mitad a la basura y un espejismo de reacción

Los nervionenses regalaron el primer tiempo y, aunque despertaron tímidamente en el segundo, se marcharon sin tirar entre palos, como en el Carlos Tartiere, dejando la salvación a un punto y, lo que es peor, unas terribles sensaciones en su hinchada

Repitió Luis García Plaza de salida el 1-5-4-1 que esbozó con éxito ante el Atlético de Madrid, habida cuenta de que el 1-4-3-3 terminaría naufragando, más por la expulsión de Tanguy Nianzou antes del descanso que por cuestiones tácticas. Aunque la publicación del once en las redes oficiales del Sevilla FC inducía al error, finalmente Juanlu Sánchez y Joaquín Martínez 'Oso' ejercían de carrileros, con Nemanja Gudelj incrustado entre los centrales Andrés Castrín y Kike Salas por delante de Odysseas Vlachodimos. En la medular, sólo dos efectivos defensivos, los pivotes Manu Bueno y Lucien Agoumé, pues Isaac Romero y Rubén Vargas eran extremos para conectar con Akor Adams.

Defensas muy adelantadas y más peligro directo de los granotas

Tanto el preparador madrileño como Luís Castro decidieron estrechar espacios juntando líneas y adelantando sus defensas. Pero, mientras que los visitantes trataban de romper líneas y combinar por dentro (o buscando pases de afuera hacia adentro, con Isaac y Vargas trazando diagonales y dejando las bandas a los laterales), su anfitrión no dudaba en recurrir al principio al juego directo, saltando directamente líneas, con balones a la espalda de la retaguardia blanquirroja para aprovechar la velocidad de Kareem Tunde e Iván Romero, oficiando de lanzadores tanto Pablo Martínez como Jon Ander Olasagasti.

En fase defensiva, Isaac se acercaba a Akor y Vargas ejercía de volante

Es habitual que las disposiciones tácticas sean flexibles, incluso cambiando durante el mismo partido sin necesidad de hacer sustituciones. La versatilidad, en el caso sevillista con hombres como Nemanja Gudelj, Kike Salas o Juanlu Sánchez capaces de actuar en diferentes posiciones, es un factor determinante. Por ejemplo, Isaac Romero abandonaba en fase defensiva la banda derecha para acercarse a Akor Adams, a veces en paralelo casi como un segundo punta, pero también como vértice superior de un rombo en el que Lucien Agoumé cerraba detrás y tanto Manu Bueno como Rubén Vargas eran interiores, el suizo como típico volante, delantero a la hora de la presión.

El Levante aprovecha los huecos por la banda derecha del Sevilla

La citada disposición, con Isaac Romero situado más por dentro, sin cerrar la banda derecha, toda para Juanlu, tuvo consecuencias negativas para el Sevilla FC antes del descanso. La 'manta corta' (intentaba Luis García Plaza que no estuviera tan sólo Akor Adams) provocaba que Manu Bueno tuviera que 'abandonar' a Agoumé para acudir a esa zona sin tapón, lo que aprovechó el Levante UD antes del descanso en un ataque en estático a priori fácil de defender: Olasagasti ve el desmarque de Iván Romero, que recibe sin marca a la espalda de los pivotes y el carrilero diestro, armando tranquilamente la pierna para sorprender a Vlachodimos por el palo corto.

Cambio radical con los mismos protagonistas sobre el campo

No hizo cambios el técnico madrileño al descanso, pero la actitud, desde luego, fue otra. Más agresivos en las marcas y aumentando la intensidad, ganaron en posesión los visitantes, con Lucien Agoumé mucho más suelto a la hora de romper líneas y buscar a los atacantes, así como Manu Bueno afinando en las coberturas. También pedía más balón y sabía mejor qué hacer con él Isaac Romero, completando las bonanzas Akor Adams con un juego de espaldas muy efectivo, mientras que los carrileros Juanlu Sánchez y Joaquín Martínez 'Oso' por fin ejercían como lo que eran.

Un final con 1-4-3-3 y cada 'loco' con su tema

Para abrochar, Luis García Plaza tiró de todo lo ofensivo que tenía en el banco y, sobre la teórica base de un 1-4-3-3, juntó a Chidera Ejuke con su compatriota Akor Adams en ataque, les puso cerca a Alexis Sánchez y 'Peque' Fernández por si alguno les filtraba un pase, quedándose con Lucien Agoumé y Djibril Sow como pivotes. Mandó subir también a los carrileros, con lo que la amalgama postrera resultaba difícil de descifrar hasta para los propios protagonistas, que no dieron pie con bola y volvieron a marcharse de un estadio sin tirar a puerta. Y sin dar ese paso brutal hacia la permanencia que, ahora, se complica muchísimo.