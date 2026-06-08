Labi Champion muestra su confianza en Sergio Ramos: "Quiere lo mejor para el Sevilla; es un caballo ganador"

ESTADIO Deportivo ha podido hablar con una de las personas que más conoce a Sergio Ramos, como es Labi Champion, con el que ha compartido grandes momentos desde que se produjo su fichaje por el Real Madrid

El Sevilla FC se encuentra en un momento crítico, con una situación que poco invita a ser optimistas con el futuro de la entidad. El proceso de venta iniciado por los accionistas mayoritarios de la entidad parecía que podía ver su fin a principios de este mes de junio pero todo se acabó cayendo en los últimos días del periodo de exclusividad con el que contaba el grupo que contaba con Sergio Ramos como cabeza visible. Un duro varapalo para la afición y el comienzo de acusaciones entre las distintas partes envueltas en la compra-venta del club nervionense, provocando esto que, un año más, la planificación de la temporada próxima empiece de forma tardía.

Una de las figuras más mediáticas en estos últimos días en el sevillismo ha sido, sin lugar a duda, la del central camero. Una vez que se conoció que el periodo de exclusividad acababa sin llegar a un acuerdo tras el cambio de propuesta del pasado 27 de mayo, el canterano sevillista no dudó en comparecer ante los medios de comunicación para poder explicar su oferta y dejar claro que, a pesar del fin de ese tiempo, estaban dispuestos a retomar los diálogos para que todo pudiese llegar a buen puerto. Finalmente, esto no se ha producido y todo apunta a que el defensa sevillano no podrá 'salvar' al club donde dio sus primeros pasos.

En ESTADIO Deportivo, hemos podido hablar con una de esas personas que conoce a las mil maravillas a la leyenda del fútbol español, como es Labi Champion. Conocido como el 'mejor amigo de los futbolistas', goza de una gran relación con muchas estrellas del deporte rey, siendo el camero una de ellas.

El cariño a Ramos y su sentimiento sevillista

Labi tuvo el placer de conocer al central cuando estaba dando los pasos importantes en su carrera, con esa llegada al Real Madrid que le cambió la vida. "A mi camero lo conozco desde los 17 años cuando vino a fichar por el Real Madrid. Vino con su hermano René a Ibiza. (...) Lo respeto, al igual que a su hermano René, a su hermana, a sus padres, a su mujer y a sus cuatro hijos".

A pesar de todo los problemas entre Sergio Ramos y la entidad sevillista, el cariño por el club ha estado siempre presente. "Aunque haya sido el gran capitán del Madrid, que todavía no voy a entender la salida de Sergio ni la entenderé nunca del Madrid, pero el corazón de Sergio es blanco por el Madrid, pero es más blanco por el Sevilla. Estoy seguro que es caballo ganador".

Sergio, un "caballo ganador" que podría liderar el club

La compra, finalmente, apunta a no realizarse. Un duro revés para muchos sevillistas que ya deseaban ver al camero sentado en el palco del Ramón Sánchez-Pizjuán. Una apuesta que, para Labi, hubiese salido bien. "En el fondo, digo, ¿para qué se quiere meter en el lío? Pero es que quiere lo mejor para eñ Sevilla, y si apuesta por él, y quieren comprar, te digo a ti que Sergio Ramos es caballo ganador. Pero no le hagas la 'diez once'. O sí, o no. Hoy es hola y mañana es adiós; eso con Sergio Ramos no va. Porque es caballo ganador. Pero su corazón es sevillista 100%".

Ese carácter de líder que es complicado encontrar hoy en día

Cuando se habla de Ramos, siempre hay varias cosas que le caracterizan. Una, sin lugar a duda, es esa garra que mostraba en el terreno de juego y que le hizo ser un auténtico líder de la defensa del Real Madrid y de la Selección Española. "En los equipos tiene que haber líderes. Aparte del entrenador, tiene que haber un líder que sea el capitán. Camacho cuando era capitán, Fernando Hierro, Puyol o Sergio Ramos son capitanes de raza y líderes. Hoy hay capitanes que llevan el brazalete y todo eso. Es capitán, pero que no pinta nada".