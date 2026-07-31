Horas decisivas en el fichaje de David Romero: el Sevilla no se rinde, pero el Parma toma la delantera

En Argentina aseguran que el conjunto italiano se encuentra por delante en la carrera por el delantero de Tigre, que ha negociado con ambos clubes de forma paralela, y que la operación ha entrado ya en su recta final

El Sevilla FC es consciente de que necesita rearmar su delantera tras la salida de Akor Adams, pieza básica en la consecución de la permanencia el pasado curso gracias a sus 10 tantos. Junto al nigeriano, también hicieron las maletas Alexis Sánchez, autor de otras cuatro dianas, o Neal Maupay, por el que se decidió no ejercer la opción de compra pactada con el Olympique de Marsella, lo que ha dejado a Isaac Romero solo ante el peligro. Urge reforzar, por tanto, un puesto clave y Luis García Plaza ha pedido que sean dos los puntas que aterricen: un titular y otro complemento, como ha informado ESTADIO Deportivo.

Fede Viñas ya es nuevo jugador del Toluca

Así, dentro de sus limitadas posibilidades económicas, en Nervión están dispuestos a realizar un gran esfuerzo para atar un ariete de cierto nivel. Lo intentaron con Fede Viñas, por el que se ha apuntado que llegó a poner sobre la mesa 8 millones de euros. Pero el uruguayo, tras su cesión del pasado curso en el Real Oviedo, ha sido traspasado ya por el Club León al Toluca mexicano a cambio de 11,7 millones, luciendo desde ayer sus nuevos colores.

Sevilla FC y Parma, de la mano: mejor oferta y acuerdo con David Romero

Ahora, el foco se centra en David Romero. Pero la competencia podría dar también al traste con una operación en la que José Ignacio Navarro ha venido avanzando bastante en los últimos días. Tanto es así que el club sevillista ya tendría un acuerdo cerrado con el delantero argentino, acercándose también a lo exigido por Tigre, propietario de sus derechos hasta 2030, después de una primera oferta que fue rechazada.

El problema es que los pasos del Parma en esta historia han sido idénticos. El conjunto italiano también tendría un acuerdo con el futbolista nacido en Corrientes, que siempre ha priorizado dar el salto a Europa, lo que hizo que Boca Juniors se retirase de la puja tras una propuesta inicial "muy buena", como confirmaros desde los 'Azules del Note'. Además, la entidad transalpina, negociando a la par que el Sevilla FC, también había mejorado su oferta hace un par de días, apuntándose ahora que es el que ha tomado finalmente la delantera en esta subasta.

Prioridad por dar el sato a Europa, pero sin preferencias

Así lo asegura el periodista Germán García Grova, que indica que la operación ha entrado en su etapa final y podría resolverse en las próxima horas. Así, aunque desde el Sánchez-Pizjuán no han arrojado la toalla y se mantienen en la pelea, sería el Parma quien ocupa en estos momentos la 'pole' de una carrera en la que también ha tomado parte el Al-Jazira de Arabia Saudí. Aunque para David Romero esa nunca ha sido una opción, manejando de forma paralela su desembarco a España o Italia, sin preferencias a priori.

Tigre, por su parte, intenta sacar la máxima tajada posible por un delantero que es tasado en 5 millones de euros por la web especializada Transfermarkt, si bien exige en torno a 7 millones por un porcentaje de su pase. Con ambos clubes rondando esas cifras, se venían discutiendo términos como posibles bonus o la parte que se guardarían los argentinos de cara a una futura venta. Pero dentro de esos detalles, el Parma podría haber dado un paso más que el Sevilla FC.

Los números de David Romero

A sus 23 años, David Romero se ha colocado en el escaparate en este 2026 gracias a los 11 goles anotados en 19 partidos en lo que va de año. Unos tantos que llegaron en el Torneo Apertura (7), la Copa Sudamericana (3) y la Copa Argentina (1), faltando el pasado fin de semana en la primera jornada del Torneo Clausura. Anteriormente se formó en Talleres, con cuyo primer equipo solo logró 4 dianas en 44 choques. Pero tras unos meses como cedido en el equipo chileno de La Calera (7 goles en 11 citas), llegó en 2025 también a préstamo a Tigre, que el pasado enero decidió comprarlo por 2,15 millones de euros, sumando en total con su camiseta 16 tantos en 40 partidos.