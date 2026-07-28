Allanan el camino y el Sevilla sigue en la pelea por David Romero: "No está cerrada en absoluto"

El presidente de Tigre, Martín Suárez, confirmó que ha recibido varias ofertas por el delantero argentino. Aunque ESTADIO Deportivo pudo confirmar que la nervionense ha sido rechazada, aún no se ha tomado una decisión definitiva y el competidor que más había avanzado se habría retirado de la puja

El Sevilla FC ha dado un paso al frente para reforzar su delantera, donde se encuentra sin duda una de las grandes carencias del equipo. José Ignacio Navarro tiene entre sus principales misiones reforzar un ataque que ha sufrido la importaba baja de Akor Adams, traspasado al Venezia. El nigeriano fue pieza clave en la permanencia lograda el pasado curso con sus 10 goles, a lo que hay que sumar también las salidas de Neal Maupay, por el que no se ejerció la opción de compra pactada con el Olympique de Marsella, y Alexis Sánchez, autor de otras cuatro dianas. Por ello, como ha informado ESTADIO Deportivo, Luis García Plaza ha exigido dos puntas: uno titular y otro que actúe como complemento.

David Romero, en un lugar destacado en la lista de José Ignacio Navarro

Para el primero de esos perfiles, desde el Sánchez-Pizjuán han echado sus redes sobre el argentino José David Romero, de 23 años, que se encuentra igualmente en la agenda de un Parma que también puja por llevárselo a la Serie A italiana. Ambas opciones están abiertas y como ha podido confirmar ESTADIO Deportivo, el Sevilla FC ya presentó una oferta por un porcentaje del pase que ha sido rechazada por Tigre, donde tiene contrato hasta diciembre de 2030.

Esa negativa inicial, sin embargo, no ha hecho rendirse al club blanquirrojo, que sigue manteniendo sus posibilidades pese al evidente hándicap de su delicada situación económica. Aunque se manejan más nombres (ya estaría tachado Fede Viñas, cerrado por el Toluca, y también gusta Fran Navarro), la entidad de Nervión sigue en la pelea.

También hay interés en Emiratos Árabes Unidos

Así lo ha dejado entrever el presidente de Tigre, Martín Suárez, quien desveló también la existencia de un pretendiente en Oriente Medio sin hablar de equipos en concreto, más allá de Boca Juniors. "La operación de David Romero no está cerrada en absoluto. Tenemos varias propuestas. La de Boca es una, también hay de Italia, España y hay conversaciones con un equipo de Emiratos Árabes Unidos", aseguró el mandatario en DSports Radio.

Hasta ahora se había apuntado que la propuesta 'xeneize' era la más importante ("muy buena", según desvelaban desde los 'Azules del Norte'). Pero no les habría bastado con ofrecer una cantidad de dinero e incluir jugadores en la operación, como el 50% del pase de Jabes Saralegui, cedido ya en Tigre, barajándose también las cesiones del joven Camilo Rey Domenech, Williams Alarcón o Kevin Zenón.

Boca Juniors se lanza a por otro delantero

Sin embargo, la cantidad exigida por David Romero (en torno a 7 millones de euros), unido a su preferencia de dar el salto a Europa, habrían echado para atrás al club que preside Juan Román Riquelme, allanando un poco más el camino a un Sevilla FC que está bien posicionado, perop que difícilmente podría llegar a la citada cantidad, a no ser que el salario del delantero no fuese muy alto y eso redujese la amortización anual.

Así, el periodista César Luis Merlo, uno de los que sacó a la palestra el interés nervionense, asegura ahora que Boca Junios, ante la dificultad de esta operación y de la abierta con el CSKA de Moscú por Luciano Gondou, ya tiene negociaciones avanzadas para fichar a otro delantero como Lucas Passerini, mucho más veterano (32 años) y propiedad de Belgrano. Hay partida por tanto.