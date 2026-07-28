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La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 29 de julio de 2026

La vigilancia del Betis al joven central brasileño, el tira y afloja del Sevilla por David Romero, Bamba Dieng sigue sin firmar y el Real Madrid ya golea

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La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 29 de julio de 2026:

- Ojo con Osorio

El Betis anda tras los pasos del prometedor central brasileño Luis Osorio, de tan solo 19 años, al que le han bastado unos partidos en la elite con el Sao Paulo para llamar la atención de varios clubes d Europa, y entre ellos el verdiblanco, por si se produjeran movimientos con Natan, aunque su club confía en que seguirá revalorizándose en Brasil.

- Toca subir la puja por David Romero

El presidente de Tigre confirma el interés pero la primera oferta sevillista ha sido rechazada.

- Bamba Dieng sigue en el mercado

El ariete, relacionado con Sevilla y Betis, tenía un acuerdo con el Amed SK turco pero su fichaje se ha caído.

- El Real Madrid de Mourinho ya sabe golear

El conjunto blanco pasó por encima del Leganés con un fútbol vertical e intenso con un contundente 4-1.

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