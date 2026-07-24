La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 24 de julio de 2026

Alberto Flores, Kévin Denkey, Gonzalo García, Karim Adeyemi o Frenkie de Jong son los nombres más destacados

La portada de ESTADIO Deportivo para este viernes, día 24 de julio de 2026, tiene como protagonistas a Alberto Flores y a Kévin Denkey. El portero sigue acumulando méritos a la espera de una oportunidad soñada con el Sevilla FC y el delantero togolés avanza en la agenda del director deportivo del Real Betis, libreta de la que ha sido borrado Gonzalo García.

Alberto Flores ya no sabe cómo decirlo: aquí hay portero

Córdoba CF 0-0 Sevilla FC. El IV Trofeo Puertas de Córdoba se va para Nervión gracias a un penalti parado por Alberto Flores en el ecuador de un partido con varias tanganas y dos expulsados que acabó sin goles en el tiempo reglamentario y se decidió en una tanda con pleno nervionense previo fallo de Theo Zidane (4-5).

Las dos principales conclusiones que deja el partido son que la portería estará muy bien cubierta si el canterano obtiene su ansiada oportunidad de promocionar al primer equipo y que a José Ignacio Navarro le urge acertar con el sustituto de Akor Adams: segundo partido sin marcar y sólo un tanto a favor en los tres primeros amistosos.

Kévin Denkey es el elegido para llevar el '9' del Betis

El Real Betis ha intensificado las conversaciones con Kévin Denkey y, según afirman a ESTADIO Deportivo fuentes muy próximas a la operación, ya "prepara una oferta" para convencer al FC Cincinnati estadounidense dentro del margen presupuestado por la entidad verdiblanca para el ataque.

El fornido delantero togolés, de 25 años y en plena racha goleadora con el club norteamericano tras explotar muy joven en Bélgica, lleva mucho tiempo entre los preferidos en la agenda del director deportivo, Manu Fajardo. En esa lista hay un nombre tachado a día de hoy, que es el de Gonzalo García, ya que el Real Madrid no contempla una cesión ni el Real Betis se plantea acometer un traspaso. El Fulham FC de Álvaro Arbeloa anda al acecho.

Un día muy agridulce para el FC Barcelona

El Barça anuncia el fichaje del atacante Karim Adeyemi hasta 2031, procedente del Borussia de Dortmund alemán; pero horas después emite un parte médico para informar de que Frenkie de Jong ha vuelto de jugar el Mundial 2026 con la selección de los Países Bajos con un diagnóstico médico equivocado que ocultaba una rotura del ligamento lateral interno de su rodilla derecha que le mantendrá de baja durante unos dos meses.