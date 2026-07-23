De Jong sufre una rotura del ligamento lateral interno de su rodilla derecha

El club catalán ha emitido el parte médico de la lesión del centrocampista, después de las pruebas a las que fue sometido el jugador que regresó del Mundial con problemas físicos

Los peores pronósticos se han cumplido respecto a Frenkie de Jong, quien sufre una rotura del ligamento lateral interno de su rodilla derecha. Así lo ha comunicado el FC Barcelona este jueves, después de las pruebas a las que ha sometido el centrocampista que regresó del pasado Mundial con problemas físicos y que ahora han corroborado la lesión que sufre.

La entidad azulgrana, a través de un comunicado, ha señalado que ha decidido que el jugador continúe bajo tratamiento y seguimiento médico, pendiente de su evolución durante las próximas semanas. Un serio contratiempo para uno de los puntales del mediocampo del equipo de Hansi Flick que ahora deberá recomponer sus planes.

De Jong ya se sometió unas primeras pruebas nada más acabar el Mundial con Países Bajos

El parte médico emitido por el Barcelona confirma los primeros presagios, cuando De Jong regresó a Barcelona después del Mundial y fue sometido a unas pruebas médicas que alertaron de una posible lesión. Una notable preocupación que exigía pruebas complementarias que han terminado por señalar esa rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha.

La rodilla derecha ya había dado problemas al centrocampista con la selección de Países Bajos, de ahí que decidiese someterse a esas primeras exploraciones nada más acabar el torneo con el que participó en los cuatro partidos del combinado neerlandés. Durante el campeonato ya se pudo ver a De Jong con un vendaje sobre la rodilla derecha, de la que ahora se ha conocido la lesión.

Tratamiento conservador a la espera de evolución

Aunque el parte médico no da demasiados detalles, sí se señala que De Jong estará bajo tratamiento y seguimiento médico. Un primer plan conservador en el que no se habla de una posible intervención quirúrgica. Una medida que, en principio, se mantiene como plan alternativo en caso de que el futbolista no mejore de la lesión de rodilla. Las próximas semanas serán claves.

Ya la temporada pasada De Jong vio mermada su participación con el FC Barcelona por culpa de las lesiones, aunque nada que ver con la rodilla que es la que le para ahora. El tobillo y algunos problemas musculares provocaron que el centrocampista no tuviera la continuidad que Flick hubiera deseado con un elemento que considera fundamental dentro del eje de mediocampo como quedó demostrado el primer año.

Alternativas para el mediocampo del Barcelona sin De Jong

Cierto es que aunque De Jong es un elemento importante en el funcionamiento del FC Barcelona, Flick tiene jugadores de garantías para esa posición. Uno de ellos puede ser Marc Bernal, que ya la pasada campaña vislumbró que su recuperación era un hecho y encadenó fases donde fue titular. Ahora debe dar ese paso adelante necesario sin el neerlandés.

Habrá que ver también si la lesión de De Jong, una vez que se conozcan más detalles sobre su duración, influye en la salida de Marc Casadó, algo que prácticamente era un hecho semanas atrás. Además, de distintos perfiles, Flick cuenta para el mediocampo con jugadores de la talla de Pedri, Gavi, Fermín López, o Dani Olmo, más las posibles reubicaciones si fueran necesarias de otros futbolistas como Eric García y Christensen