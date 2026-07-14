Preocupación máxima por la rodilla de De Jong

El centrocampista fue sometido a pruebas que detectan unos problemas que ahora requieren de exámenes complementarios y de confirmación

La preocupación se ha instalado en el FC Barcelona respecto a Frenkie De Jong, quien podría padecer una importante lesión de rodilla que le podría tener alejado de los terrenos de juego varios meses. Un serio revés para el centrocampista con un percance derivado de su participación con la selección de Países Bajos en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

De Jong, aún de vacaciones tras su participación en la Copa del Mundo, ha estado en Barcelona para realizarse unas pruebas médicas que, según Marca, han detectado una importante lesión de rodilla. No hay pronunciamiento oficial por parte del club catalán ni parte médico al respecto, dado que el centrocampista será sometido en estos días a pruebas complementarias y de confirmación para que se establezca el alcance exacto de la lesión.

El peor de los escenarios podría mantener cuatro meses a De Jong fuera de los terrenos de juego

Sin embargo, la preocupación en el Barcelona es alta ante la lesión que podría sufrir De Jong que le podría incluso mantener alejado de los terrenos de juego unos cuatro meses, si se acaban por confirmar los peores escenarios. Esto llevaría al mes de noviembre, ya con un buen trecho de la competición avanzada en diferentes frentes en los que no podrá estar el neerlandés. El club catalán informará una vez que se conozca con detalle la lesión del futbolista.

Ya durante el Mundial se pudo observar a De Jong con algunos vendajes en su rodilla derecha. Con todo el centrocampista del Barcelona participó en los cuatro partidos de Países Bajos en el Mundial. Completó el primer partido ante Japón, luego jugó una hora frente a Suecia, contra Túnez fueron 72 minutos y finalmente contra Marruecos 110, todo menos los diez minutos finales de la prórroga del partido en el que los de Koeman quedaron eliminados.

De Jong ya sufrió con las lesiones la temporada pasada con el Barcelona

De confirmarse la lesión de De Jong sería un serio revés para Hansi Flick, ya que se trata de uno de sus jugadores fundamentales para el mediocampo. Ya la temporada pasada sufrió algunas lesiones que lo dejaron fuera de combate. En ocasiones fue por culpa del tobillo, también una lesión muscular en el muslo lo tuvo apartado durante dos meses de los terrenos de juego.

Con todo, De Jong disputó un total de 38 partidos oficiales con el FC Barcelona la pasada temporada entre las distintas competiciones. Fueron 26 de ellos como titular en los onces de Hansi Flick. El neerlandés marcó un gol y dio ocho asistencias en ellos.

Primer entrenamiento de pretemporada del Barcelona

Mientras el Barcelona ha realizado este martes el primer entrenamiento del curso, después de que durante la jornada del lunes se realizaran los pertinentes reconocimientos médicos de estos casos.

Sin los mundialistas, algunos de vacaciones y otros aún en la competición, Flick ha podido contar con nueve efectivos. Son los casos de Marc Andre ter Stegen, Wojtiech Szczesny, Alejandro Balde, Andreas Christensen, Marc Casadó, Gerard Martín, Marc Bernal, Héctor Fort y Roony Bardghji.