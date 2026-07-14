El Barça espera una venta millonaria por Marc Casadó: apunta a Arabia Saudí

El canterano blaugrana tiene muchas papeletas para salir este verano y en el Barça se frotan las manos ante el duelo que se avecina entre el Al-Nassr y el Al-Ittihad de la Saudi Pro League

Marc Casadó podría dejar una auténtica millonada en el Fútbol Club Barcelona este verano. El canterano blaugrana, que tiene muy difícil tener continuidad en el once titular con Hansi Flick, podría acabar saliendo en las próximas semanas ante el fuerte interés del fútbol árabe en contratarle.

Es cierto que el pasado verano ya hubo muchísimo interés en el futbolista de Sant Pere de Vilamajor pero entonces el Barcelona se negó a su salida, sin embargo, una año después su situación ha cambiado ya que no es un futbolista prioritario para Hansi Flick pero además se da el caso de que dos de los clubes más fuertes de Arabia Saudí pretenden a Marc Casadó.

Uno de ellos no es ni más ni menos que el actual campeón de la Saudi Pro League, el Al-Nassr FC de Cristiano Ronaldo, y el otro es el anterior campeón, el Al-Ittihad, por lo que en el Barcelona saben que este duelo por su canterano puede aumentar la puja pudiendo llevar la operación por encima de los 30 millones de euros, tal y como apunta el diario Sport.

Por su parte, Casadó se ha pronunciado con cautela al respecto y ha comenzado la pretemporada con total normalidad, esperando acontecimientos y convencido de que solo saldrá del Barcelona si es para enrolarse en un proyecto atractivo y en el que pueda tener minutos importantes para no cortar su progresión futbolística.

También ha tenido el centrocampista interés de muchos clubes europeos pero ninguno llega a las condiciones económicas exigidas por el club azulgrana, y los que sí podrían llegar, de clubes de la Premier League, no han ido más allá de un sondeo hasta la fecha.

Jorge Mendes, al mando de la operación

Cabe recordar además que el representante del futbolista es Jorge Mendes, quien tiene una magnífica relación con Joan Laporta y el Barcelona, quien se habría comprometido a encontrar la mejor salida desde el punto de vista económico para Casadó, por lo que todo apunta a Arabia Saudí con el aliciente además de que incluso el jugador podría llevarse un buen pellizco de dicha operación.

El Al-Ittihad busca un recambio para el brasileño Fabinho y ahora el encargado de realizar los fichajes es el exazulgrana Franc Carbó. En el Al-Nassr también ha salido Brozovic, y las relaciones también son buenas entre clubes, pues Íñigo Martínez acabó en el club de Ronaldo tras obtener la carta de liberta del Barça.

Los dos son, por tanto, proyectos muy potentes tanto en lo deportivo como en lo económico. El futbolista no está convencido del todo de que sea el momento de irse al fútbol saudí, aunque tampoco la descarta a día de hoy.

El Barça vuelve al trabajo sin los mundialistas

El Barça se ha puesto en marcha esta semana, aun con la ausencias de los mundialistas, concretamente este lunes, en una sesión de pruebas médicas y físicas, previas al inicio de los entrenamientos, previstos para este martes.

Entre los citados se encontraba el meta alemán Marc Andre ter Stegen, que está a punto de cerrar su cesión al Ajax de Amsterdam. También se personó en las instalaciones el uruguayo Ronald Araujo, que fue a saludar a sus compañeros y al cuerpo técnico, pese a que no estaba citado.

En total han sido convocados 25 futbolistas, diez de ellos del primer equipo, que han sido citados en la Ciudad deportiva Joan Gamper. El primero en llegar fue el técnico Hansi Flick y, posteriormente, su equipo de ayudantes, con la principal novedad del nuevo preparador físico: Benjamin Kugel.

Además de Ter Stegen, del primer equipo acudieron a la pruebas físicas Wojciech Szczesny, Alejandro Balde, Andreas Christensen, Fermín López, Marc Casadó, Gerard Martín, Marc Bernal, Hector Fort y Roony Bardghji.

El resto son jugadores del fútbol base, del filial y del juvenil: Aron Yaakobishvili, Jofre Torrents, Álvaro Cortés, Hafiz Gariba, Tommy Marqués, Orian Goren, Ebrima Tunkara, Ibrahim Diarra, Guillermo Fernández, Alex González, Shane Kluivert, Toni Fernández, Óscar Gistau, Xavi Espart y el mundialista egipcio Hamza Abdelkarim.Según ha informado el club azulgrana, los jugadores se han sometido a pruebas analíticas, de composición corporal y medidas, además de podología, así como pruebas relacionadas con la salud bucodental y otras de cardio. El equipo se volverá a entrenar este martes y el primer partido de pretemporada será a puerta cerrada ante el Europa, un encuentro que se disputará el 24 de julio en la ciudad deportiva barcelonista.