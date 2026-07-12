El Barcelona acelera la operación por Cancelo tras aclararse el futuro de Raphinha

El club catalán llega a un acuerdo verbal con el Al Hilal por el fichaje del defensa portugués, pero además han resuelto el futuro de Raphinha, quién supuestamente tenía ofertas de este equipo saudí

El FC Barcelona se está movimiento rápido en el mercado de fichajes, cerrando ya la incorporación de Karim Adeyemi, quién firmará su nuevo contrato en la próxima semana. Una vez reforzado el ataque es hora de poner en foco en la defensa y el club catalán lo tiene claro, quiere recuperar a Joao Cancelo y ya se ha puesto manos a la obra para ello.

El lateral portugués ha firmado un gran Mundial con su país, lo que ha terminado de convencer al Barça de traerle de vuelta al Camp Nou, y ya negocian con el Al Hilal para concretar su fichaje. Además, el club saudí también se ha pronunciado sobre Raphinha, resolviendo el futuro del brasileño y negando cualquier interés en su fichaje.

Acuerdo verbal entre el Barça y el Al Hilal por el fichaje de Joao Cancelo

Joao Cancelo ya vistió la camiseta azulgrana y el club que dirige Joan Laporta ahora quiere recuperarle para reforzar la plantilla. De hecho, ya han llegado a un acuerdo verbal con el Al Hilal para fichar al lateral derecho por 10 millones de euros, con gran optimismo en Can Barça por la resolución de este nuevo movimiento en el mercado de fichajes.

El interés del jugador portugués ha sido clave, dispuesto a rebajarse el sueldo para poder volver a La Liga y al Camp Nou y dejando claro al Al Hilal que su prioridad era el Barça. Ahora sólo falta pulir los detalles de la documentación y la firma del jugador para hacer oficial este nuevo refuerzo para Hansi Flick.

El Al Hilal desmiente el interés en Raphinha y le acusa de utilizarle para mejorar su contrato con el Barça

Las negociaciones entre el club saudí y el Barça han hecho que también se despeje el futuro de Raphinha, cuyos agentes aseguraban que el Al Hilal ofrecía millones por su fichaje. Sin embargo, los de Arabia Saudí desmienten cualquier oferta por el atacantes brasileño, asegurando que sus agentes los han utilizado para conseguir mejores ofertas del conjunto azulgrana.

Por tanto, sin ofertas importantes de Arabia y con un contrato vigente con el Barcelona hasta junio de 2028, el extremo izquierdo se quedará en el equipo del Camp Nou. Además, a pesar de haber hecho un Mundial bastante discreto y haber sufrido pequeñas lesiones, ha sido un delantero clave para los culés, por lo que Raphinha seguirá formando parte de su ataque.