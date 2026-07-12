El Barça apura los últimos detalles del fichaje de Adeyemi, que ya tiene fecha

El futbolista alemán ya está asegurado como nuevo jugador del FC Barcelona, que apura todos los detalles para que Adeyemi firme el contrato en los próximos días y seguir moviéndose en el mercado de fichajes

El FC Barcelona ya tiene su segundo refuerzo para la próxima temporada. Se trata de Karim Adeyemi, un futbolista que llega para reforzar el ataque por la banda, polivalente por la izquierda como por la derecha, aunque esta está asignada para Lamine Yamal. Este traspaso les viene especialmente bien tras saltar el bombazo sobre el interés del París Saint-Germain en fichar a Ferrán Torres, el delantero culé con el que ya han iniciado negociaciones.

La llegada del futbolista alemán al Camp Nou cada vez está más cerca, después de que Flick convenciera al jugador para unirse a su proyecto, y poco después el Borussia Dortmund aceptara este traspaso, aunque aún tienen que pulir unos últimos detalles para que el extremo firme su nuevo contrato, que esperan resolver en los próximos días.

Adeyemi firmará por el FC Barcelona la próxima semana y estas son las cifras económicas del fichaje

Sólo habrá que esperar unos días para ver a Adeyemi vistiendo la camiseta azulgrana. Después de llegar a un acuerdo verbal con el Borussia Dortmund y un interés genuino del internacional alemán por unirse al vigente campeón de La Liga, ya sólo queda afinar los últimos detalles del contrato y que el extremo llegue a Barcelona, pase las pruebas médicas y firme su nuevo contrato.

El Barça lo quiere dejar resuelto esta misma semana, antes de trabajar en más movimientos en este mercado de fichajes. Lo importante es que los detalles económicos ya están acordados y han trascendido gracias a la prensa germana. El conjunto azulgrana pagará al club alemán 22 millones de euros más variables, que ascenderá la cifra hasta 7 millones más en función de los resultados individuales y colectivos.

Además, el futbolista alemán tendrá un sueldo de 12 millones por temporada, y teniendo en cuenta que quieren vincularle a la entidad catalana hasta junio de 2031, será un auténtico dineral el que van a poner para reforzar el ataque.

Los próximos movimientos del Barça en el mercado de fichaje: salida a Casadó y apuesta por Joao Cancelo

A la espera de la firma de Adeyemi por el club catalán, los culés aún tienen mucho por resolver en lo que resta de mercado. Una vez han logrado reforzar al ataque, es hora de ir a por la defensa. Su objetivo principal es recuperar a Joao Cancelo, especialmente tras el gran Mundial que ha hecho con Portugal, y ya negocian por él.

También necesitan dar salida a jugadores y Marc Casadó es la principal apuesta. Los azulgranas han tasado el fichaje del centrocampista en unos 20 millones de euros, a la espera de que algún club negocie por su traspaso. También están a la espera de que le concedan un préstamo para poder costear todos los fichajes que quieren realizar, con la mirada aún puesta en Julián Álvarez como 'bombazo' del mercado.