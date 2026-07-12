El Kun Agüero se moja sobre el futuro de Julián Álvarez y manda un mensaje al Atlético

El delantero argentino ha captado el interés tanto del Real Madrid como del FC Barcelona, pero tras marcar el gol que mete a su país en la semifinal del Mundial 2026, el Kun Aguero ha querido pronunciarse sobre las opciones del Atlético de Madrid de retener a Julián Álvarez

Julián Álvarez ha sido el gran responsable de la victoria de Argentina contra Suiza, que les mete en las semifinales del Mundial 2026 y que les enfrentará a Inglaterra para volver a meterse en una final, después de una última edición en la que se proclamaron campeones. Pero mientras el delantero del Atlético de Madrid por fin tiene un partido en el que es el claro protagonista, las especulaciones sobre su futuro de clubes siguen rondando.

El argentino tiene contrato con el club madrileño hasta junio de 2030 pero hace tan sólo unas semanas él mismo pidió salir al club. Lo hizo de forma pública tras ganar un partido del Mundial con Argentina, creando una situación tensa y poniendo al equipo rojiblanco contra las cuerdas. Ahora, aún más focalizado con su país en este torneo de Selecciones, es el Kun Aguero el que lanza un mensaje sobre su futuro.

El Kun Aguero intercede por el Atlético de Madrid en el culebrón de Julián Álvarez

El delantero argentino está en el punto de mira de los dos grandes rivales del Atlético de Madrid. Florentino Pérez ya presentó una oferta de 150 millones por el jugador que el equipo rechazó, mientras que el FC Barcelona sigue haciendo esfuerzos para tratar de presentar una oferta que convenza a los del Metropolitano. Sin embargo, los colchoneros tienen claro que no quieren dejar salir a su delantero, al que le establecieron una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

Por ello, el Kun Aguero, quién fue compañero de selección y jugador del Atlético de Madrid, ha lanzado un mensaje sobre el futuro de 'la araña'. "Claro que creo que puede seguir en el Atleti. Con una charla se pueden arreglar las cosas, pero también hay que ver cómo está él" explica el ex futbolista, echando un cable a su club para que trate de retomar la mejor relación posible con Julián.

"Julián fue muy honesto y quizás eso enoja a la gente" añade el argentino, pero creyendo que aún puede solucionar los problemas con el Atleti y tratar de ser decisivo con ellos.

Julián Álvarez, enfocado con Argentina para ganar el Mundial 2026

A pesar del culebrón que hay montado respecto a su futuro, durante estos últimos días el jugador argentino ha dejado claro que está centrado en su selección, que ya afronta la recta final del Mundial 2026 tras lograr el pase a la semifinal. "Para un delantero es importante marcar. Creo que voy de menos a más y espero que se dé mejor todavía, pero lo importante es que el equipo gane" reconoció el jugador del Atleti justo después de sellar el triunfo contra Suiza, a la espera de un próximo partido mucho más exigente contra Inglaterra.