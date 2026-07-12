Argentina 3-1 Suiza: Argentina semifinalista con sufrimiento

Argentina ya está en las semifinales del Mundial 2026 tras derrotar a Suiza por 3-1 en la prórroga. Un golazo de Julián Álvarez en el minuto 112 y la sentencia de Lautaro Martínez acabaron con la resistencia helvética y citaron a la Albiceleste con Inglaterra

La selección de Argentina se clasifica para las semifinales del Mundial 2026 tras vencer por 3-1 ante Suiza en un partido intenso que tuvo que llegar a la prórroga. El combinado dirigido por Lionel Scaloni sufrió más de lo previsto ante una combativa selección helvética, que resistió durante 40 minutos con un jugador menos antes de ceder en el tramo final del tiempo extra.

Inicio de '10' para la Albiceleste

La vigente campeona del mundo se adelantó muy pronto en el marcador. En el minuto 10, Leo Messi botó un saque de esquina que Alexis Mac Allister marcó y consiguieron el 1-0 con un certero cabezazo al segundo palo. Sin embargo, el tempranero gol no cambió el desarrollo del partido, ya que Suiza mantuvo el control durante muchos minutos y puso en aprietos a la defensa argentina.

Argentina no logró imponer su juego. Suiza mantuvo una presión alta, discutió la posesión del balón y generó varias ocasiones de peligro, obligando a Emiliano "Dibu" Martínez a intervenir para mantener la ventaja antes del descanso.

Suiza responde y llega la polémica

Los suizos encontraron el gol en el minuto 67, cuando Dan Ndoye aprovechó una asistencia de Ricardo Rodríguez para superar a Emiliano "Dibu" Martínez e igualar el encuentro. Apenas cinco minutos después llegó una de las acciones que generó revuelo en el partido: el delantero Breel Embolo fue expulsado por doble amarilla tras la revisión del VAR, que consideró que había simulado una falta dentro del área.

Con uno menos en el conjunto helvético y una Argentina que tiene calidad, la vigente campeona dominó el tramo final del tiempo reglamentario, aunque se encontró una y otra vez con las intervenciones del portero Gregor Kobel, que sostuvo a Suiza hasta el final de los 90 minutos.

Ya en la prórroga, la resistencia suiza terminó por romperse en el minuto 112. Julián Álvarez, que todavía no había marcado en el torneo, dio uno de los mejores goles del torneo con un potente disparo desde la frontal que se coló por la escuadra para devolver la ventaja a la Albiceleste.

Suiza se motivo en busca del empate y Argentina aprovechó los espacios en el tiempo añadido. Thiago Almada lideró un rápido contragolpe y, tras la parada de Kobel, Lautaro Martínez apareció para golpear el balón a la red y dar el definitivo 3-1.

Leo Messi, por primera vez en el Mundial, se quedó sin marcar, aunque volvió a ser importante para el equipo al asistir el primer tanto y liderar el ataque argentino durante buena parte del encuentro. Tras los 120 minutos el capitán terminó con un estado de salud raro y esto generó dudas. Con esta victoria, Argentina avanza a las semifinales del Mundial 2026, donde se enfrentará a Inglaterra en busca de un puesto en la gran final.

Ficha Técnica

Equipos:

Argentina: Martínez; Molina (Montiel, min.85), Romero (Otamendi, min.105), Lisandro Martínez, Tagliafico (González, min.78); De Paul (Lautaro Martínez, min.85); Paredes (López, min.110), Mac Allister, Enzo Fernández (Almada, min.90); Messi y Julián Álvarez.

Suiza: Kobel; Zakaria (Jashari, min.96), Elvedi, Akanji, Rodríguez (Cömert, min.90+5); Freuler (Vargas, min.115), Xhaka; Sow (Widmer, min.86), Rieder (Muheim, min.86), Ndoye (Amdouni, min.86); y Embolo.

Goles: 1-0. Min.10: Mac Allister. 1-1. Min.67: Ndoye. 2-1. Min.112: Julián Álvarez. 3-1. Min.120+1: Lautaro Martínez.

Árbitro: Joao Pinheiro (POR). Amonestó a Almada (min.97), Lautaro Martínez (min.98), López (min.114) en Argentina. Expulsó a Embolo (min.44 y min.72) por doble amarilla en Suiza.