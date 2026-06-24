Movimientos en las porterías de la Premier League: Dibu Martínez, Vicario y Dubravka condicionan el mercado

El portero italiano apunta a dejar Londres este verano para ir a la Juventus, que también espera al argentino, mientras el Napoli también vigila su situación y Dubravka llega a los Spurs para ser suplente de Kinsky

El Tottenham prepara un cambio importante en su portería. Guglielmo Vicario está cerca de salir este verano y varios clubes italianos ya siguen su situación, con Juventus y Napoli atentos al margen que deje el mercado, mientras que La Vecchia Signora también mira a Emiliano 'Dibu' Martínez.

El movimiento se entiende también por la llegada de Martin Dubravka. El exguardameta de Burnley y Manchester United aterriza en Londres para ejercer como suplente de Antonin Kinsky, señalado como nuevo número uno de los Spurs.

Guglielmo Vicario apunta a salir del Tottenham

La portería del Tottenham entra en una nueva fase. Guglielmo Vicario, que llegó en 2023 para ocupar el vacío dejado por Hugo Lloris, tiene muchas opciones de abandonar el club este verano.

Según informa Fabrizio Romano, el guardameta italiano está preparado para dejar los Spurs y ya cuenta con interés desde la Serie A. No se trata todavía de una operación cerrada, pero sí de una salida que el club londinense empieza a dar por asumida dentro de su planificación.

El contexto ha cambiado para Vicario. El Tottenham ha decidido reordenar la posición y la figura de Antonin Kinsky gana peso como apuesta principal bajo palos. Eso deja al italiano en un escenario incómodo: con mercado, pero sin el rol garantizado que tuvo en su primera etapa en Londres.

Juventus mira a Vicario por si no baja el precio del Dibu Martínez

La Juventus aparece como uno de los clubes atentos a la situación de Vicario. El equipo turinés tiene en su radar al Dibu Martínez, pero la operación con el Aston Villa depende en buena parte del precio que mantenga el club inglés.

Si la tasación del argentino no baja, Vicario puede ganar fuerza como alternativa. Para la Juventus, el portero del Tottenham ofrece experiencia en la Premier, conocimiento de la Serie A y una edad todavía competitiva para iniciar una nueva etapa en Italia.

El movimiento tendría lógica para todas las partes. Vicario podría recuperar protagonismo, la Juventus tendría una vía menos compleja que la del Dibu y Tottenham liberaría una salida que ya empieza a encajar con su nueva hoja de ruta.

El Napoli también sigue a Vicario

El Napoli es el otro nombre a tener en cuenta. El club del sur de Italia sigue de cerca a Vicario, aunque su margen dependerá de si consigue vender a un portero durante este mercado.

Ese matiz es clave. En Nápoles no parece en disposición de lanzarse sin antes ordenar su propia portería, pero mantiene al jugador en una lista corta de candidatos. Si se abre hueco, Vicario puede convertirse en una opción atractiva por perfil y experiencia.

Para el portero, regresar a Italia sería una salida natural. Antes de fichar por Tottenham, ya había construido su reputación en la Serie A y su rendimiento en Empoli le abrió la puerta de la Premier League.

Dubravka llega al Tottenham para cubrir a Kinsky

El Tottenham ya se ha movido para cubrir la portería. Martin Dubravka tiene acuerdo cerrado para incorporarse a los Spurs y su papel está definido desde el inicio: será el suplente de Antonin Kinsky.

Según también informa Fabrizio Romano, Dubravka no llega para ser titular ni para abrir una competencia en la portería. Llega como un perfil veterano, fiable y con experiencia en la Premier para sostener el vestuario y dar cobertura al nuevo número uno.

El fichaje también deja una señal clara a Vicario. El Tottenham no está buscando un reemplazo directo para él como titular, sino un segundo portero para acompañar a Kinsky. Esa diferencia confirma el cambio de jerarquía bajo palos.

Kinsky gana el pulso en la nueva portería de los Spurs

Antonin Kinsky pasa a ocupar el centro del proyecto en la portería. El checo llegó desde Slavia Praga en enero de 2025 y ha ido ganando espacio hasta convertirse en la apuesta de futuro y presente del Tottenham.

Su perfil encaja con lo que busca el club: juventud, margen de crecimiento y capacidad para jugar con más responsabilidad en la salida de balón. La llegada de Dubravka como suplente refuerza esa lectura.

El Tottenham cambia de portero y abre mercado en la Serie A

La salida de Vicario puede activar varias piezas. La Juventus espera por el Dibu Martínez, el Napoli necesita ordenar su propia portería y Tottenham ya ha cubierto el rol de suplente con Dubravka.

El verano marcará el destino final del italiano. Si la Juventus no logra rebajar las condiciones por el Dibu, Vicario puede subir posiciones en Turín. Si el Napoli vende, también podría acelerar. Mientras tanto, en Londres el mensaje parece cada vez más claro: Kinsky será el elegido, Dubravka, el respaldo, y Vicario, el hombre elegido para condicionar el mercado italiano.