El Chelsea de Xabi Alonso cierra por 55 millones el fichaje de la joya italiana que media Europa quería

El club inglés se adelanta a varios equipos de Europa, como el Inter de Milán, y ficha a Marco Palestra como refuerzo estratégico para el nuevo proyecto de Xabi Alonso

El Chelsea se está moviendo rápido y seguro en este mercado de fichajes, con múltiples jugadores ya con un acuerdo para incorporarse al equipo que va a dirigir Xabi Alonso. El último de ellos es una de las grandes joyas del fútbol italiano al que le habían echado el ojo varios clubes de toda Europa, como el Inter de Milán, el Liverpool o el Atlético de Madrid.

El equipo de Stamford Bridge incorpora a su plantilla a Marco Palestra, el joven defensa de 21 años que ha destacado esta temporada con el Cagliari Calcio, dónde ha jugado como cedido por el Atalanta. Otro refuerzo para Xabi Alonso, que está apostando por el talento joven para la revolución que planea en el Chelsea.

El Chelsea llega un acuerdo con Marco Palestra para reforzar el equipo de Xabi Alonso

El Atalanta, Marco Palestra y el Chelsea han llegado a un acuerdo verbal por su fichaje, tal y como ha adelantado Fabrizio Romano. El club inglés va a pagar 55 millones de euros a los italianos por la incorporación de este joven talento en defensa, aunque el Atalanta se guarda una cláusula de recompra en caso de una explosión aún mayor del lateral derecho.

El Chelsea arrebata al Inter de Milan uno de sus grandes fichajes

Este movimiento asegura un nuevo refuerzo en defensa para el Chelsea, que está mejorando estas posiciones y el ataque, con peticiones de Xabi Alonso para comenzar a pensar en un proyecto ganador. La llegada de Palestra al equipo londinense rompe todos los planes del Inter de Milán, quién iba primero en la carrera por hacerse con esta joven promesa. Sin embargo, el Chelsea se ha adelantando y ha frustrado el fichaje al equipo italiano, que ya lo tenía encarrilado, por ofrecer una cifra económica superior.

También se habían interesado por el defensa el Liverpool, el Manchester City, el Atlético de Madrid, que estudiaba una oferta de 35 millones, el valor de mercado que tiene el jugador. Pero el Chelsea ha visto gran proyección en Palestra y han subido su puja 20 millones más para alcanzar un acuerdo con el jugador.

Xabi Alonso confirma la revolución joven en el Chelsea

Este nuevo fichaje, a la espera del anuncio oficial del club, se une a una larga lista de refuerzos para Xabi Alonso. El técnico tolosarra llega al club inglés con el objetivo de volver a elevar su nivel y poder pelear por títulos. Para ello, están haciendo una reconstrucción del equipo en el que priman los jóvenes talentos. Ya han sumado a su equipo a Emmanuel Emegha, delantero neerlandés de 23 años.