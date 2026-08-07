El Manchester City acelera para cerrar el fichaje de Bouaddi a la espera de Rodri

El equipo inglés acelera su plan para renovar su centro del campo: la posible salida de Rodri abre la puerta a la joya marroquí del Mundial, cuyo fichaje desde el Lille se ha convertido en una prioridad para Enzo Maresca

El Manchester City se encuentra pendiente de varios movimientos importantes en su plantilla. Uno de los principales tiene el foco en el centro del campo, con un Rodri que apunta a firmar por el Barcelona en este mercado de fichajes. Por ello, Enzo Maresca ha pedido especialmente la incorporación de un futbolista como Ayyoub Bouaddi, que viene de irrumpir con Marruecos en el Mundial y su salida del Lille puede ser una realidad.

El centrocampista del Lille es una opción real para el Manchester City, sobre todo tras la potencial salida de Rodri en este mercado de fichajes. Sin embargo, Enzo Maresca y la dirección deportiva ponen el foco en más posibles refuerzos durante este verano, tras las llegadas de Elliot Anderson, Pierce Charles, Mathys Detourbet y Jeremy Monga, las cuatro incorporaciones que ha firmado el conjunto inglés.

Bouaddi, la irrupción del Mundial que llama a la puerta del Manchester City

Ayyoub Bouaddi viene de destacar en el Mundial 2026 con Marruecos. El jugador fue titular desde el primer encuentro, disputando 90 minutos frente a Brasil, algo que se volvió a repetir ante Escocia. Tras ello, se quedó sin minutos en el partido contra Haití, pero volvió a ser titular en los siguientes tres choques. Por ello, sus sensaciones dejaron impresionadas al mundo del fútbol, hasta el punto que los grandes de Europa se fijaron en él.

Además, con el Lille ha ido creciendo y dando pasos hacia delante en las tres últimas temporadas. Bouaddi ha disputado un total de 42 partidos en la última campaña en Francia, siendo uno de los más utilizados por Bruno Genesio. Tras ello, Davide Ancelotti se ha hecho cargo del equipo que milita en la Ligue 1, por lo que el italiano podría perder una pieza clave en este mercado de fichajes, si se terminan confirmando las sospechas.

Bouaddi y Rodri, dos operaciones que tienen pendiente al Manchester City

Por otro lado, el futuro de Rodri puede ser determinante para terminar de cerrar el fichaje de Bouaddi. El centrocampista español viene de rechazar definitivamente al Real Madrid y ha elegido la opción del Barcelona, que está en negociaciones con el Manchester City para dar luz verde al movimiento. Sin embargo, desde el Etihad han dicho 'no' a la primera propuesta por parte de la entidad azulgrana, por lo que habrá una nueva oferta.

De esta manera, Bouaddi parece tener decidido que su futuro pasa lejos de Francia, pese a que tiene contrato con el Lille hasta 2029. Su momento de forma a sus 18 años y el interés del Manchester City ha podido ser clave para dar el paso a un grande de Europa y ponerse a las órdenes de Enzo Maresca. Además, el internacional con Marruecos podría ser titular si se termina confirmando la salida de Rodri Hernández en este mercado.

El Manchester City espera cerrar el fichaje de Bouaddi

En cualquier caso, el Manchester City sigue acelerando para cerrar el fichaje de Bouaddi, como ha informado Fabrizio Romano. Desde el Etihad ponen el foco en reforzar un equipo que podría contar de manera inminente con la incorporación de Geronimo Rulli, siendo un refuerzo de lujo en la portería del equipo de Enzo Maresca. De esta manera, queda esperar nuevos movimientos en la negociación del club inglés con el Lille por el marroquí.

Enzo Maresca cuenta con diferentes variantes en su plantilla para el centro del campo, como puede ser la de Nico González, Rayan Cherki, Phil Foden, Mateo Kovacic, Elliot Anderson o Reijnders, entre otros. El Manchester City afronta un verano de importantes cambios tras la salida de Pep Guardiola, además de jugadores que han sido importantes en las últimas temporadas como Bernardo Silva, Jhon Stones o el propio Rodri, si se confirma.

Cabe recordar que el presidente del Lille, Olivier Letang, negó recientemente un acuerdo por el fichaje de Bouaddi por el Manchester City: "Llevo semanas diciéndolo: no hay ningún club negociando, y me sorprende cómo han cobrado fuerza algunos rumores sobre un posible intercambio con un club que viste de azul claro. No, eso no es cierto".