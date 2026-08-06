Xabi Alonso pide el fichaje de Zubimendi: la postura del Arsenal

La llegada de Bruno Guimaraes y la competencia en el Arsenal le podría abrir la puerta a un giro en su futuro justo cuando el Chelsea de Xabi Alonso se interesa en él

El futuro de Martín Zubimendi puede abrirse en el último mes del mercado de fichajes. Pese a tener contrato en el Arsenal hasta 2030, su salida se podría dar este verano si termina llegando una oferta por su incorporación. El Chelsea de Xabi Alonso está pendiente de la situación del reciente campeón del mundo con España, que se enfrentará a una dura competencia como es la de Bruno Guimaraes, entre otros perfiles.

Martín Zubimendi podría afrontar la segunda temporada con una dura competencia en el centro del campo, como es la de Declan Rice, un fijo para Arteta en el once, además de Martín Odegaard. De la misma manera, Bruno Guimaraes, cuya llegada apunta a ser oficial mañana viernes, apunta a estar en la alineación titular del técnico vasco. Por ello, el futuro del exjugador de la Real Sociedad podría dar un giro inesperado en este mercado.

El futuro de Martín Zubimendi en el Arsenal puede correr peligro

Martín Zubimendi fue perdiendo protagonismo en la segunda parte de la temporada, sobre todo en un tramo final dónde llegó la final de la UEFA Champions League, dónde fue suplente y disputó 30 minutos. Mikel Arteta decidió apostar por la figura de Rice junto a Lewis-Skelly en el doble pivote, dejando a Odegaard de mediapunta. El técnico del Arsenal dejó clara sus intenciones en uno de los partidos más decisivos de todo el curso.

Pese a ello, Martín Zubimendi alcanzó los 57 encuentros entre todas las competiciones, teniendo protagonismo en la Premier League, dónde incluso anotó cinco goles y firmó una asistencia. El centrocampista del Arsenal fue importante hasta el punto de recibir la llamada de Luis de la Fuente para disputar el Mundial 2026. En este sentido, el jugador de 27 años jugó solamente 21 minutos en la final contra Argentina.

Un 'mensaje' que puede activar una salida de Zubimendi del Arsenal

El hecho de que el Arsenal tenga cerrado el fichaje de Bruno Guimaraes para el centro del campo puede entenderse como un 'mensaje' para Martín Zubimendi, dependiendo de los planes de Mikel Arteta. Sin embargo, cabe recordar que el club pagó un total de 75 millones de euros en el mercado de fichajes del verano pasado, firmando su salida de la Real Sociedad. Para el técnico vasco era una petición expresa.

Por ello, Martín Zubimendi, una vez finalizada sus vacaciones, tendrá que convencer a Mikel Arteta para tener un hueco en una exigente Premier League, dónde el Arsenal defenderá título tras el éxito de la temporada pasada. El club inglés tiene por delante dos amistosos, ante el Borussia Dortmund y Como, dónde no se espera al reciente campeón del mundo. Por ello, podría volver en el choque ante el Manchester City, en diez días.

La postura del Arsenal con la figura de Zubimendi

En cualquier caso, desde Inglaterra comienzan a situar a Martín Zubimendi en el radar del Chelsea, con un Xabi Alonso que incluso estaría "encantado" de tener al centrocampista en su plantilla. El tolosarra, que viene de car ante la Juventus, conoce al jugador de la Real Sociedad y le abriría las puertas de su proyecto en Stamford Bridge, con fichajes y salidas que ya se han empezado a confirmar en el equipo londinense.

Por su parte, en Inglaterra apuntan a que el Arsenal seguiría contento con Martín Zubimendi, por lo que no estaría en los planes de la dirección deportiva una salida del exjugador de la Real Sociedad. Además, queda cada vez menos para que empiece la temporada oficialmente, lo que podría hacer despejar las dudas con la situación de varios futbolistas, como es el caso del campeón del mundo con España, intocable.

Sin embargo, Zubimendi, que tendría en mente volver a la Real Sociedad, no pierde el ojo a lo que ocurre en LaLiga EA Sports. Su pasado en el conjunto que dirige actualmente Pellegrino Matarazzo le podría hacer cambiar de planes, aunque su contrato a largo plazo en el Arsenal invita a pensar que el centrocampista seguirá en Londres los próximos años, a menos que haya un giro inesperado en su futuro en los próximos meses.