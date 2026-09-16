De ser el mejor joven del mundo a afrontar una pena de cárcel, la caída en picado de la estrella inglesa Raheem Sterling

El internacional inglés, una de las estrellas del mercado, ha admitido su culpabilidad de conducir bajo los efectos del gas de la risa y en noviembre sabrá si debe ir a la cárcel

Aunque su paso por el Feyenoord dejó más dudas que certezas, Raheem Sterling era una de las estrellas libres del pasado mercado estival. Una situación que seguía manteniendo, ya que no ha concretado ningún contrato cuando el periodo se ha cerrado.

El que ha sido una de las grandes estrellas inglesas de los últimos años ha completado su caída en picado con un juicio en el que se ha declarado culpable de estar conduciendo drogado y en el que afrontaba los cargos de conducción temeraria, de posesión de óxido nitroso, popularmente conocido como 'gas de la risa', y negativa a facilitar una muestra para su análisis.

Tras admitir los cargos, el 82 veces internacional con Inglaterra y mejor jugador joven del mundo (Golden Boy 2014), ha quedado en libertad mientras se elabora un informe que dictará su sentencia. Deberá regresar al tribunal el próximo 25 de noviembre para conocer su pena, que podría ser de cárcel.

La pena podría significar el final de una carrera deportiva en la que apuntaba muy alto, pero que se ha ido torciendo en los últimos años. Sterling ya asombró desde que despuntó en el Liverpool, tras éste fue una de las estrellas de los primeros grandes éxitos del Manchester City -ganó cuatro Premier Leagues-, y pasó sus últimos años en el Chelsea y Arsenal, antes de jugar unos partidos en el Feyenoord la pasada temporada.

Drogado, estrella su Lamborghini Urus

La detención tuvo lugar el pasado 28 de mayo en la autopista M3 de Hampshire, cuando estrelló su Lamborghini Urus después de circular de forma errática por varias vías mientras inhalaba óxido nitroso desde un globo.

Entre las 7:45 y las 8:52 horas, la Policía recibió varias llamadas de conductores que alertaban sobre la conducción de un Lamborghini que realizaba maniobras peligrosas. Uno de los testigos aseguró haber visto a Sterling inhalando de un globo mientras se encontraba al volante. Otra conductora describió la conducción como “absolutamente horrible”, con continuos cambios de carril y maniobras que, según su relato, pusieron en serio peligro al resto de usuarios de la carretera.

Una de las mujeres que declaró ante la Policía explicó que inicialmente pensó que el objeto que Sterling sostenía frente a su rostro era un airbag. Poco después se dio cuenta de que se trataba de un globo de gran tamaño. La testigo, que se dirigía al trabajo, reconoció al futbolista y aseguró que comprendió inmediatamente que podía tratarse de gas de la risa.

“Era temprano por la mañana y vi el Lamborghini en la autopista mientras iba al trabajo, así que miré rápidamente por curiosidad quién lo conducía. Reconocí a Sterling de inmediato y luego vi que llevaba un globo en las manos”, señalaba al diario The Sun. La mujer calificó la conducta del jugador de “totalmente temeraria”.

El video de la detención de Sterling, al descubierto

Las imágenes de la detención, grabadas por la cámara corporal de uno de los agentes y difundidas posteriormente por el Daily Mail, muestran a Sterling dentro del vehículo después del accidente. En su regazo aparecen varios cartuchos de óxido nitroso y un globo desinflado.

Los agentes le pidieron que dejara los objetos y que saliera del Lamborghini. Sterling permaneció inicialmente sin responder a las preguntas de la Policía. Uno de los agentes le ordenó entonces que dejara el teléfono y que “se dejase de juegos” antes de proceder a su detención.

Durante la investigación, los agentes consideraron que el futbolista estaba seriamente afectado. Según se expuso posteriormente ante el Tribunal de Magistrados de Basingstoke, Sterling no fue capaz de completar algunas de las pruebas básicas utilizadas para evaluar sus capacidades, como tocarse la nariz con el dedo o caminar colocando un pie delante del otro.

El abogado Simon Jones describió al jugador como “callado, retraído y aletargado”, aunque también inquieto y con movimientos constantes. Además, presentaba los párpados caídos y aseguraba tener mucho frío, pese a que las temperaturas rondaban los 33 grados.

Sterling se negó a hacerse pruebas de sangre

Sterling se sometió a una prueba de alcoholemia y a otra para detectar cannabis y cocaína, ambas sin resultados positivos. Sin embargo, cuando los agentes solicitaron una muestra de sangre para realizar un análisis más completo, el futbolista pidió asesoramiento jurídico y finalmente no la proporcionó. Esa negativa constituye el tercero de los delitos por los que se declaró culpable.

El óxido nitroso, conocido popularmente como gas de la risa, fue clasificado como droga en Inglaterra y Gales en 2023, quedando prohibida su posesión con fines recreativos.

En el juicio, el exinternacional inglés reconoció tener un problema con el consumo de gas de la risa. Un hecho que, unido a estos antecedentes, complican su fichaje por cualquier equipo. Sólo en el caso de que no vaya a la cárcel podría intentar conseguir un contrato en el mercado invernal. Sólo tiene 31 años, pero la elite parece vedada para él.