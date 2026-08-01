Raheem Sterling es ofrecido al Vasco da Gama para relanzar su carrera

El extremo inglés está libre después de disputar únicamente ocho partidos con el Feyenoord y, sin equipo, sus elevadas condiciones económicas generan dudas en la entidad brasileña

Raheem Sterling podría continuar su carrera en el fútbol brasileño. El extremo de 31 años ha sido ofrecido al Vasco da Gama mediante intermediarios después de finalizar su breve y decepcionante etapa en el Feyenoord.

El club carioca estudia la posibilidad, aunque todavía no ha iniciado una negociación. El elevado salario del inglés convierte la operación en muy complicada y Sterling tendría que rebajar considerablemente sus condiciones para acercarse a la realidad económica del Vasco.

Sterling es ofrecido al Vasco da Gama, pero no existe negociación

El nombre de Raheem Sterling ha llegado a la dirección deportiva del Vasco da Gama. Según desvela el periodista brasileño Lucas Pedrosa, el ofrecimiento fue realizado por intermediarios que trabajan para encontrar un nuevo destino al antiguo futbolista de Liverpool, Manchester City, Chelsea y Arsenal.

La información publicada por medios próximos al club apunta a que el principal obstáculo sería el salario. Sterling percibió más de 300.000 libras semanales durante su etapa en el Chelsea y tendría que aceptar una reducción extraordinaria para jugar en Brasil. "Fue ofrecido por intermediarios, pero difícilmente el negocio avanzará por los valores", explica la información de Pedrosa.

El Vasco da Gama mantiene dudas sobre el fichaje de Sterling

Desde el punto de vista deportivo y comercial, incorporar a Sterling supondría una operación de enorme repercusión. Pocos futbolistas con su palmarés, experiencia internacional e impacto mediático han aterrizado en el campeonato brasileño con solamente 31 años.

El extremo llegaría además con la carta de libertad, por lo que el Vasco no tendría que pagar ningún traspaso. Todo el esfuerzo económico se concentraría en el salario, las posibles primas de fichaje y la comisión de los intermediarios.

Sin embargo, su rendimiento reciente genera numerosas dudas. Sterling lleva varias temporadas alejado del nivel mostrado en el Manchester City y su breve experiencia en Países Bajos no ofreció señales suficientes de recuperación.

Sterling en el Feyenoord: ocho partidos y ningún gol

Sterling llegó al Feyenoord en febrero de 2026 después de rescindir su contrato con el Chelsea. Firmó únicamente hasta el final de la temporada con el objetivo de recuperar continuidad bajo las órdenes de Robin van Persie.

Su desembarco estuvo condicionado inicialmente por un problema con el permiso de trabajo. El Feyenoord trasladó varias sesiones de entrenamiento a Bélgica para que pudiera ejercitarse con sus compañeros mientras se resolvía la documentación necesaria.

Una vez autorizado, tampoco logró consolidarse. Disputó ocho encuentros, acumuló unos 420 minutos y solamente aportó una asistencia. No marcó ningún gol y su estado físico estuvo lejos del necesario para competir con regularidad.

El Feyenoord decidió no ampliar su contrato y el inglés volvió a quedar libre. Esa falta de rendimiento explica que, pese a su trayectoria, no haya recibido hasta ahora propuestas firmes procedentes de las grandes ligas europeas.

Del Manchester City al momento más delicado de su carrera

El ofrecimiento al Vasco refleja el espectacular descenso experimentado por la carrera de Sterling. En 2020 llegó a alcanzar una valoración de 160 millones de euros, cifra que lo situaba entre los futbolistas más valiosos del mundo.

Su mejor etapa llegó en el Manchester City de Pep Guardiola. Durante siete temporadas disputó 339 partidos, marcó 131 goles y repartió 95 asistencias, convirtiéndose en una de las piezas más productivas del fútbol inglés.

Con el conjunto mancuniano conquistó cuatro Premier League, cinco Copas de la Liga, una FA Cup y una Community Shield. Guardiola consiguió transformar a un extremo explosivo en un atacante capaz de producir cifras propias de un delantero.

Sterling había debutado en el Liverpool con 17 años y formó parte del equipo que peleó por la Premier League 2013/2014 junto a Luis Suárez y Daniel Sturridge. El Manchester City pagó alrededor de 64 millones de euros por su fichaje en 2015.

También fue importante para Inglaterra. Acumula 82 internacionalidades, 20 goles y 27 asistencias, aunque no juega con la selección desde el Mundial de Qatar 2022.

Chelsea y Arsenal aceleraron el declive de Sterling

El Chelsea invirtió aproximadamente 56 millones de euros en su contratación durante el verano de 2022. El club londinense confiaba en recuperar al futbolista desequilibrante del City, pero Sterling nunca consiguió ofrecer continuidad en Stamford Bridge.

La llegada de Enzo Maresca terminó por apartarlo de la primera plantilla. Posteriormente fue cedido al Arsenal, donde desempeñó un papel secundario: participó en 28 partidos, marcó un gol y repartió cinco asistencias.

Tras regresar al Chelsea volvió a entrenarse alejado del equipo. Las partes alcanzaron finalmente un acuerdo para rescindir en enero de 2026 el contrato que todavía tenía 18 meses de duración.

El Feyenoord representó su primera experiencia fuera del fútbol inglés, pero tampoco modificó la tendencia. Sterling ha pasado de competir por los principales títulos europeos a encontrarse sin equipo durante la pretemporada.

Sterling debe elegir entre el salario y una nueva oportunidad

La carrera del inglés se encuentra en un punto decisivo. Su nombre conserva valor internacional, pero los clubes evalúan su presente físico y deportivo, no solamente aquello que consiguió en Manchester.

El Vasco da Gama podría ofrecerle protagonismo y una competición exigente, además de la posibilidad de convertirse inmediatamente en una de las grandes figuras del fútbol brasileño. Para que la operación resulte viable, Sterling deberá adaptar sus pretensiones económicas.

También podría esperar una propuesta de Arabia Saudí, Estados Unidos o Turquía, mercados con mayor capacidad para acercarse a sus anteriores ingresos. Esa decisión entraña el riesgo de permanecer varios meses sin competir y aumentar todavía más su falta de ritmo.

Por ahora, la única certeza es que Sterling ha sido ofrecido al Vasco da Gama, pero no ha encontrado nuevo equipo. El posible destino brasileño representa una oportunidad inesperada para comenzar de nuevo, siempre que ambas partes consigan salvar una distancia económica considerable.